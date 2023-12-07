Мудрик ассистировал Палмеру в матче «Челси» с «МЮ». У украинца 2+1 за 13 матчей сезона в АПЛ
Михаил Мудрик помог «Челси» сравнять счет в матче с «Манчестер Юнайтед».
На 45-й минуте игры 15-го тура АПЛ вингер отдал Коулу Палмеру передачу на край штрафной площади, и англичанин точно пробил в нижний угол ворот манкунианцев.
Украинец отдал первый результативный пас за 13 матчей в чемпионате Англии в текущем сезоне. Также на его счету два гола.
Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.
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