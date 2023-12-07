Мудрик ассистировал Палмеру в матче «Челси» с «МЮ». У украинца 2+1 за 13 матчей сезона в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Коул Палмер Футбол

Михаил Мудрик помог «Челси» сравнять счет в матче с «Манчестер Юнайтед».

На 45-й минуте игры 15-го тура АПЛ вингер отдал Коулу Палмеру передачу на край штрафной площади, и англичанин точно пробил в нижний угол ворот манкунианцев.

Украинец отдал первый результативный пас за 13 матчей в чемпионате Англии в текущем сезоне. Также на его счету два гола.

Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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Ответ adeptik
Почему столько постов и материалов про Мудрика? Он гражданин РФ? Вроде пока ещё нет. Сомневаюсь что на сайтах хрюканины будет каждый день что-то выходить про Головина. Я рад за успехи Мудрика, но точно также рад за успехи условного Франсуа Тумба Юмба, но про него не пишут так часто. Админы спорца фанаты хрюканины?
🌋
+15
-7
+8
Кто нибудь остановите эту машину !))
+8
-4
+4
Ответ adeptik
Почему столько постов и материалов про Мудрика? Он гражданин РФ? Вроде пока ещё нет. Сомневаюсь что на сайтах хрюканины будет каждый день что-то выходить про Головина. Я рад за успехи Мудрика, но точно также рад за успехи условного Франсуа Тумба Юмба, но про него не пишут так часто. Админы спорца фанаты хрюканины?
🍑🍑🔥🔥🔥🔥
+5
-2
+3
Какое же дно Кайседо, Слава Богу Ливерпуль не стал за него бороться
Ну и Палмер будущий топ растет
В котором матче себя прекрасно проявляет
+3
-1
+2
Ответ Юрий Поляков
Кто нибудь остановите эту машину !))
кто-нибудь,через дефис
+4
-4
0
Ответ adeptik
Почему столько постов и материалов про Мудрика? Он гражданин РФ? Вроде пока ещё нет. Сомневаюсь что на сайтах хрюканины будет каждый день что-то выходить про Головина. Я рад за успехи Мудрика, но точно также рад за успехи условного Франсуа Тумба Юмба, но про него не пишут так часто. Админы спорца фанаты хрюканины?
Эффект 0+0 захаряна🔥🔥🔥
+3
-3
0
Ответ adeptik
Почему столько постов и материалов про Мудрика? Он гражданин РФ? Вроде пока ещё нет. Сомневаюсь что на сайтах хрюканины будет каждый день что-то выходить про Головина. Я рад за успехи Мудрика, но точно также рад за успехи условного Франсуа Тумба Юмба, но про него не пишут так часто. Админы спорца фанаты хрюканины?
хороший ник) адептик многолетней кремлёвской пропаганды
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