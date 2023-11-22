«Челси» – не команда, настоящий Мудрик – в сборной». Тренер «Шахтера» Николини о вингере

Теги Челси Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Карло Николини Михаил Мудрик Футбол

Тренер «Шахтера» Карло Николини винит «Челси» в слабой игре Михаила Мудрика.

«Он перешел в «Челси», а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности.

Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему надо найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность.

У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок», – приводит слова Николини Sportskeeda со ссылкой на TV Play.

У Мудрика, которого «Челси» купил за 70+30 млн евро у «Шахтера», 2 гола и 2 результативные передачи в 28 матчах за лондонский клуб. Статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

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24 комментария

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Alex1104
А, так это Челси виноват. Ну все понятно.
За сборную он в этом году просто феерит. Мальте даже забил! А это тот ещё квест.
+41
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Непристойное предложение
вот к Николини Мудрик в аренду скоро и поедет, видимо.
+27
0
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Мыкола
Новости из психиатрической больницы)))
+21
-2
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Алексей Ненахов
Челси не команда , Мудрик не Шаман
+14
-2
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Aleksey Yashin
Нормально, игроку за 70+ миллионов еще нужны правильные окружение и тренер.

Челси и Почеттино: 🗿🗿
+13
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Сергей Галынский
Так может АПЛ не уровень Мудрика,и все?
Так просто
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Трент Резнор
Челси - команда, Мудрик - не футболист
+10
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FoLL
Ответ Вова Пупкин
Купить этот третьесортный шлак за 100 лямов, это какой мусор надо иметь в голове вместо мозга?! Это кривоногое и 100 гривен не стоит, не то чтобы 100 миллионов. Неужели Челси не хватило мозгов понять, что одного заядлого полировщика скамейки запасных Виллина они уже у шахтаря покупали? И с этим Мудуриком опять на те же грабли.
Ты путаешь с арсенальским периодом Виллиана, когда зачем-то купили уже возрастного крайка. В Челси он достаточно быстро адаптировался и один раз даже был назван болельщиками лучшим игроком сезона. Да и покупали его у Анжи.
+7
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Born is the King
Так бывает, когда пытаешься отмазать политический трансфер
+5
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Акира_1
В конце сезона поедет как раз искать правильное окружение в аренду. 😄
+3
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Средний палец Кирана Тирни
Чтобы наконец заиграть, в следующем сезоне у Челси будет сине-желтая форма.
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Александр Романов
Мудрику надо играть только за сборную львовской волости
В клубных чемпионатах он вообще не о чем
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Док163
Они им подделку / двойника сплавили, а настоящего у себя оставили?
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Peter Parker
Ответ Alex1104
А, так это Челси виноват. Ну все понятно. За сборную он в этом году просто феерит. Мальте даже забил! А это тот ещё квест.
Николини: Мудрик на уровне Мбаппе, Леау и Винисиуса.
Это цитата, если что, даже не моя шутка
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bjpz8u53uu
Не знаю насчет Мудрика, но то что чулся - шапито бесспорный факт
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frimpong
Специалист
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Вова Пупкин
Купить этот третьесортный шлак за 100 лямов, это какой мусор надо иметь в голове вместо мозга?! Это кривоногое и 100 гривен не стоит, не то чтобы 100 миллионов. Неужели Челси не хватило мозгов понять, что одного заядлого полировщика скамейки запасных Виллина они уже у шахтаря покупали? И с этим Мудуриком опять на те же грабли.
+4
-4
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bogdan fedyuk
если после возвращения нкунку не будет травм, то хз как он вообще собирается пробиваться в старт
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Alar
Итальянец заразился украинским ЧСВ
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drfrimen
Челси – не команда, Мудрик не – футболист
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Женька Овомоела
Ответ Aleksey Yashin
Нормально, игроку за 70+ миллионов еще нужны правильные окружение и тренер. Челси и Почеттино: 🗿🗿
Не 70+, а 70+30! Написано же 😝
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Зизуха
Ответ Сергей Галынский
Так может АПЛ не уровень Мудрика,и все? Так просто
так и футбол не его, а лёгкая атлетика
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Liquidozz
Значит Поч не правильный тренер, так и запишим.
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