Тренер «Шахтера» Карло Николини винит «Челси» в слабой игре Михаила Мудрика.

«Он перешел в « », а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности.

Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему надо найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность.

У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок», – приводит слова Николини Sportskeeda со ссылкой на TV Play.

У Мудрика, которого «Челси» купил за 70+30 млн евро у « », 2 гола и 2 результативные передачи в 28 матчах за лондонский клуб. Статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

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