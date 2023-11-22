«Челси» – не команда, настоящий Мудрик – в сборной». Тренер «Шахтера» Николини о вингере
Тренер «Шахтера» Карло Николини винит «Челси» в слабой игре Михаила Мудрика.
«Он перешел в «Челси», а это не команда. В таких условиях даже у ярких игроков возникают трудности.
Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной, и он способен делать еще больше. Ему надо найти правильное окружение и тренера, который даст ему уверенность.
У него есть все, чтобы зажигать. Я надеюсь, что он сможет это продемонстрировать, потому что это действительно сильный игрок», – приводит слова Николини Sportskeeda со ссылкой на TV Play.
У Мудрика, которого «Челси» купил за 70+30 млн евро у «Шахтера», 2 гола и 2 результативные передачи в 28 матчах за лондонский клуб. Статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.
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За сборную он в этом году просто феерит. Мальте даже забил! А это тот ещё квест.
Челси и Почеттино: 🗿🗿
Так просто
В клубных чемпионатах он вообще не о чем
Это цитата, если что, даже не моя шутка