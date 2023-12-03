Миколенко об украинцах в АПЛ: «Зинченко всегда показывает класс – и в «Сити», и в «Арсенале». У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире»
Виталий Миколенко поделился мнением об играющих в АПЛ украинцах.
«Зинченко всегда показывает свой класс. Он его демонстрировал в «Манчестер Сити» и сейчас в «Арсенале» показывает, поэтому я надеюсь, что все у него будет и дальше хорошо.
С Забарным я играл в «Динамо». Это очень-очень хороший защитник, который может выступать в топ-клубах. Просто можно посмотреть его статистику за сборную Украины. То, что он сыграл где-то 35 матчей, а ему только 21 год – это о многом говорит. И он играл не товарищеские матчи, а играл на Евро и играл на всех отборах. Поэтому это топовый защитник.
У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире. Поэтому я думаю, что в будущем или в настоящем он будет показывать свой класс и то, что он умеет.
Ярмолюк – самый молодой из нас, он позже всех сыграл в Премьер-лиге. Поэтому я уверен в нем, в том, что он будет топовым игроком. Он уже в 19 лет показывает тот уровень топовый, который он должен показывать», – приводит Football24.ua слова защитника «Эвертона» в интервью Setanta Sports.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
и Нобелевскую премию в области футбольных трансферов ген директору шахтера!)