Миколенко об украинцах в АПЛ: «Зинченко всегда показывает класс – и в «Сити», и в «Арсенале». У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Брентфорд Александр Зинченко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный Егор Ярмолюк Футбол

Виталий Миколенко поделился мнением об играющих в АПЛ украинцах.

«Зинченко всегда показывает свой класс. Он его демонстрировал в «Манчестер Сити» и сейчас в «Арсенале» показывает, поэтому я надеюсь, что все у него будет и дальше хорошо.

С Забарным я играл в «Динамо». Это очень-очень хороший защитник, который может выступать в топ-клубах. Просто можно посмотреть его статистику за сборную Украины. То, что он сыграл где-то 35 матчей, а ему только 21 год – это о многом говорит. И он играл не товарищеские матчи, а играл на Евро и играл на всех отборах. Поэтому это топовый защитник.

У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире. Поэтому я думаю, что в будущем или в настоящем он будет показывать свой класс и то, что он умеет.

Ярмолюк – самый молодой из нас, он позже всех сыграл в Премьер-лиге. Поэтому я уверен в нем, в том, что он будет топовым игроком. Он уже в 19 лет показывает тот уровень топовый, который он должен показывать», – приводит Football24.ua слова защитника «Эвертона» в интервью Setanta Sports.

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17 комментариев
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Какие такие качества есть у Мудрика? Только трансферная стоимость приходит на ум.
посмотри как он Милнера 25 минут разматывал в первой игре и больше никогда не задавай таких вопросов!!! ЗМ мудрику!
и Нобелевскую премию в области футбольных трансферов ген директору шахтера!)
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Ну давайте откровенно и честно , у укр сильная сборная …
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Ответ Potapson
Если отбросить политику, то у Украины исторически были футболисты высочайшего уровня. Взять хотя бы эпоху Лобановского. По мне так его сборная СССР на основе киевского Динамо была просто потрясающей. Какие там были имена! Играя в детстве в футбол яростно спорили кто из нас Заваров, Беланов, Потасов, Блохин...
Да в СССР конечно футбол был другой. Грузины и украинцы были одними из лучших. Блохин, Беланов, Заваров это конечно топы мирового футбола.
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Если отбросить политику, то у Украины исторически были футболисты высочайшего уровня. Взять хотя бы эпоху Лобановского. По мне так его сборная СССР на основе киевского Динамо была просто потрясающей. Какие там были имена! Играя в детстве в футбол яростно спорили кто из нас Заваров, Беланов, Потасов, Блохин...
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у Украины хорошая сборная, к тому же в большинстве своем ключевые игроки и молодые
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Украинцы очень достойно в Европе играют, в Жироне Довбик с Цыганковым вообще зажигают
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Ответ Непристойное предложение
в этом посте 4 раза упомянуто слово "топ" и "топовый". При этом ни одного игрока с такими качествами нет. есть только одна "топовая" трансферная цена.
Ну Зинченко поигравшего в Сити и играющего в Арсенале в основе притом можно назвать топ)
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Какие такие качества есть у Мудрика? Только трансферная стоимость приходит на ум.
ну, цена безусловно неадекватно большая, но потенциал у него есть
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Какие такие качества есть у Мудрика? Только трансферная стоимость приходит на ум.
Пеп об этих качествах говорил после очного матча, но украинофобам со спортса виднее конечно
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Ответ Непристойное предложение
в этом посте 4 раза упомянуто слово "топ" и "топовый". При этом ни одного игрока с такими качествами нет. есть только одна "топовая" трансферная цена.
Это у Забарного нет топовых качеств? Вам милок нужно чуточку почитать про футбол. Что это за вид спорта.
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Ответ Romano1985
Ну давайте откровенно и честно , у укр сильная сборная …
Сильная это громко сказано но команда приличная. И игроки играют в хороших клубах топ лиг и е не плохо играют
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Ответ Непристойное предложение
посмотри как он Милнера 25 минут разматывал в первой игре и больше никогда не задавай таких вопросов!!! ЗМ мудрику! и Нобелевскую премию в области футбольных трансферов ген директору шахтера!)
Рассмешил ахах) старого Милнера разматывал 25 минут да больше и вспомнить нечего))) кроме его трансферной стоимости завышенной больше и нечего вспомнить действительно.
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Ответ Benjamin
Пеп об этих качествах говорил после очного матча, но украинофобам со спортса виднее конечно
Не надо быть украинофобом чтоб увидеть завышенные отзывы о Мудрике но по игре этого совсем не видно. Пока Мудрик себя совсем не показал в АПЛ. Может быть покажет но сейчас этого пока нет.
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Ответ Алексей Иванов
у Украины хорошая сборная, к тому же в большинстве своем ключевые игроки и молодые
Да ладно, они хоть кого-нибудь 8:0 разве обыгрывали?
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Ответ Struzhok
Да ладно, они хоть кого-нибудь 8:0 разве обыгрывали?
9-0 было
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