Миколенко об украинцах в АПЛ: «Зинченко всегда показывает класс – и в «Сити», и в «Арсенале». У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире»

Виталий Миколенко поделился мнением об играющих в АПЛ украинцах.

« всегда показывает свой класс. Он его демонстрировал в «Манчестер Сити» и сейчас в « » показывает, поэтому я надеюсь, что все у него будет и дальше хорошо.

С Забарным я играл в «Динамо». Это очень-очень хороший защитник, который может выступать в топ-клубах. Просто можно посмотреть его статистику за сборную . То, что он сыграл где-то 35 матчей, а ему только 21 год – это о многом говорит. И он играл не товарищеские матчи, а играл на Евро и играл на всех отборах. Поэтому это топовый защитник.

У Мудрика такие качества, которые не у многих есть в мире. Поэтому я думаю, что в будущем или в настоящем он будет показывать свой класс и то, что он умеет.

– самый молодой из нас, он позже всех сыграл в Премьер-лиге. Поэтому я уверен в нем, в том, что он будет топовым игроком. Он уже в 19 лет показывает тот уровень топовый, который он должен показывать», – приводит Football24.ua слова защитника « » в интервью Setanta Sports.

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