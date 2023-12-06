Хьюз о первых трансферах «Ман Сити» при шейхе Мансуре: «У меня просто спросили: «Кого хочешь?» Предложения разослали почти по всем топ-игрокам – Месси и другим»

Теги Марк Хьюз Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Робиньо Мансур бен Зайед аль-Найян Футбол

Марк Хьюз рассказал, как «Манчестер Сити» пытался купить звезд в 2008 году.

Шейх Мансур бен Зайед аль-Найян завершил приобретение «горожан» в последний день летнего трансферного окна.

«У меня просто спросили: «Кого ты хочешь?» Они сделали множество предложений – практически по каждому топ-футболисту мира.

Они просто отправили все эти предложения, чтобы посмотреть, ответит ли кто-нибудь. Люди забывают, что тогда «Ман Сити» был командой из середины таблицы, даже из нижней половины, откровенно говоря. Поэтому вариантов было не так много, игроки думали: «Ман Сити» – это кто вообще?»

Они рассылали предложения, но ничего не происходило. И вдруг они получили отклик от Робиньо и «Реала». Мы обязаны были попытаться это сделать. Я знал Бернда Шустера, тренировавшего тогда «Реал», поэтому позвонил ему и спросил, если шанс пообщаться с игроком.

Это был безумный день. Предложения были и по Месси, и по всем остальным игрокам.

В итоге мы смогли договориться насчет Робиньо, и это было чертовски громкое заявление о себе. А остальное уже история», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Сити» в подкасте No Tippy Tappy Football.

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13 комментариев
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"альбу - ответил я, и в тот же день к нам перешла джессика".
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Мешки. Начало.
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похоже на старт карьеры в ФМ с миллиардным бюджетом) глаза разбегаются и в итоге 90 процентов пришедших - шлак!
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Спам - Сити )
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Ответ ОттоДракула
В том же году был матч Миддлсбро-Сити 8:1
в том же, но до шейхов
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"Ман Сити – это кто вообще?" - вот это идеальный слоган для этого, так сказать, футбольного клуба )
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Ответ AF007
По той же схеме топ-клубом стал чулси 5 годами ранее
У Челси был состав получше и тренер неплохой.
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Робиньо: "Уходя из «Реала», я думал что перехожу в «Манчестер Юнайтед».
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В том же году был матч Миддлсбро-Сити 8:1
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В первые денежные сезоны в Сити было лихое время. Еще за год до шейхов клуб был у тайского бизнесмена, одни трансферы наслаивались на другие.
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Завидую шейхам - могут играть в ФМ в реале
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