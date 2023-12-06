Хьюз о первых трансферах «Ман Сити» при шейхе Мансуре: «У меня просто спросили: «Кого хочешь?» Предложения разослали почти по всем топ-игрокам – Месси и другим»

Марк Хьюз рассказал, как «Манчестер Сити» пытался купить звезд в 2008 году.

Шейх Мансур бен аль-Найян завершил приобретение «горожан» в последний день летнего трансферного окна.

«У меня просто спросили: «Кого ты хочешь?» Они сделали множество предложений – практически по каждому топ-футболисту мира.

Они просто отправили все эти предложения, чтобы посмотреть, ответит ли кто-нибудь. Люди забывают, что тогда « » был командой из середины таблицы, даже из нижней половины, откровенно говоря. Поэтому вариантов было не так много, игроки думали: «Ман Сити» – это кто вообще?»

Они рассылали предложения, но ничего не происходило. И вдруг они получили отклик от и «Реала». Мы обязаны были попытаться это сделать. Я знал Бернда Шустера, тренировавшего тогда «Реал», поэтому позвонил ему и спросил, если шанс пообщаться с игроком.

Это был безумный день. Предложения были и по , и по всем остальным игрокам.

В итоге мы смогли договориться насчет Робиньо, и это было чертовски громкое заявление о себе. А остальное уже история», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Сити» в подкасте No Tippy Tappy Football.

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