Пеп Гвардиола: «Люди не верят в чемпионство «Сити» после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о серии из трех ничьих подряд.

В трех последних матчах в рамках АПЛ «Манчестер Сити» набрал 3 очка – команда играла с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). 

Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, могут ли эти неудачные результаты стать мотивацией для команды. 

«Я никогда не использую подобные ситуации – мотивация просто заключается в том, чтобы стараться играть лучше, вот и все. Я понял, что если ты хочешь что-то выиграть, ты должен играть намного лучше, чем твои соперники. Когда вы на одном уровне, не всегда получается [побеждать], поэтому ты должен играть намного, намного лучше – и именно это должны делать [игроки «Сити»].

Люди не верят в [наше чемпионство] после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова. Мы знаем, что [выиграть 4 титула АПЛ подряд] нелегко, ни одна команда еще не добивалась этого, и именно поэтому есть трудности. Но если вы спросите, что я чувствую, я хочу сделать это снова», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «У меня ощущение, что «Ман Сити» выиграет АПЛ»

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37 комментариев
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Пеп сам себе захотел проблемы создать а то ему скучно стало все время АПЛ выигрывать, вот он сам себе проблемы и создал в виде Райса в Арсенале
+21
-5
+16
Ответ Isshin88
В Сити не верят, но Мансур занёс АПЛ и судьям, чтобы Сити вытянули на первую строчку.
Мансур ещё нашаманил им нормальной игры, чтобы соперников уничтожали.
+13
-3
+10
Пеп: люди не верят в чемпионство сити после трех ничьих, но я собираюсь сделать это снова и сыграть ещё три ничейки.
+8
0
+8
После 5-ти чемпионств за 6 лет и требла, просто взять и выиграть чемпионат уже не интересно, нужно добавить острых ощущений в гонку, как было с Ливерпулем в его лучшие годы. Именно после тех заруб с Ливером Сити стал монстром.
+7
-2
+5
Ответ Марио 9
Понятно тогда, значит было много причин и переговоры были сложными, ладно тогда, но все равно очень жаль что Сити упустили такого топа ...
Топ несомненный. Отрабатывает каждый фунт
+3
0
+3
Ответ Isshin88
В Сити не верят, но Мансур занёс АПЛ и судьям, чтобы Сити вытянули на первую строчку.
Плак плак
+5
-2
+3
Ответ Марио 9
Пеп сам себе захотел проблемы создать а то ему скучно стало все время АПЛ выигрывать, вот он сам себе проблемы и создал в виде Райса в Арсенале
Ну почему сам, Райса он звал к себе, как и Беллингема, а те отказались
+3
-2
+1
Ответ Марио 9
Замену Родри так и не купил, опять в опорке Стоунз и Аканджи играть будут
С одной стороны, это хорошо, даже. А так вообще бы не было интриги.
+1
0
+1
Ответ kaka10
Пеп как всегда живёт в каком то своём мире у буков Сити самый вероятный победитель с большим отрывом
Буки иногда тоже ошибаются
+1
0
+1
Ответ ML26
Ну когда появилась конкретная информация, что Сити вступил в гонку и пытается перебить предложение Арсенала, то источники говорили, что Райс уже обо всем договорился + не хочет уезжать из Лондона. Наверняка это было не единственной причиной
Понятно тогда, значит было много причин и переговоры были сложными, ладно тогда, но все равно очень жаль что Сити упустили такого топа ...
+1
0
+1
Ответ Марио 9
Это точная информация?, только разве это была единственная причина ?
Ну когда появилась конкретная информация, что Сити вступил в гонку и пытается перебить предложение Арсенала, то источники говорили, что Райс уже обо всем договорился + не хочет уезжать из Лондона. Наверняка это было не единственной причиной
+1
0
+1
Ответ Марио 9
Ну с Беллингемом тут все понятно, он выбрал Реал, а вот с Райсом значит был недостаточно убедителен
С Райсом все еще проще, он просто не хотел покидать Лондон)
+1
0
+1
всем клубам бы таких проблем
+1
0
+1
Да ладно,кто не верит? Все понимают,что у сити нет соперников на длинной дистанции.
+3
-2
+1
Пеп как всегда живёт в каком то своём мире
у буков Сити самый вероятный победитель с большим отрывом
+2
-1
+1
Ответ Марио 9
У Пепа будут большие проблемы в этом сезоне с чемпионством, а все потому что Райса не купил, а усилил им только очень Арсенал, вот Арсенал скорее всего и выиграет АПЛ
Под каждым постом будешь об этом упоминать?
+3
-2
+1
Помню тут строили теории заговора, дескать Сити второй раз два подряд не выиграет, а Сити выиграл уже 3 и даже требл
+4
-4
0
Ответ Случайно заскочил
После 5-ти чемпионств за 6 лет и требла, просто взять и выиграть чемпионат уже не интересно, нужно добавить острых ощущений в гонку, как было с Ливерпулем в его лучшие годы. Именно после тех заруб с Ливером Сити стал монстром.
Так Пеп даже создал Артету для этого, а также отдал им Зинченко и Жезуса. Усиляет соперников, как может, лишь бы интрига появилась
+1
-1
0
Ответ Марио 9
Вот именно, что Пепу наверное просто скучно стало все время выигрывать, решил сам себе проблемы создать, вот уже и создал в виде Родри в Арсенале
то есть Райса
0
0
0
Ответ Случайно заскочил
После 5-ти чемпионств за 6 лет и требла, просто взять и выиграть чемпионат уже не интересно, нужно добавить острых ощущений в гонку, как было с Ливерпулем в его лучшие годы. Именно после тех заруб с Ливером Сити стал монстром.
Хочется чего-то вроде сезона 13/14, зарубы при Пепе хоть и крутые, но почти всегда было ощущение запаса от Сити, что они все равно выиграют
+1
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0
Ответ Марио 9
Это точная информация?, только разве это была единственная причина ?
Ну также то, что не гарантировано, что Райс попадал бы в основной состав все время, как в Арсенале. В сити центре есть Бернарду, Родри, Кдб, Ковачич, Филипс.
А в Арсенале он всегда будет приоритетом
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Ответ Moonshiner
Была информация, что Сити предложил денег за Райса, но как раз в гонку вступать отказался. Как и делал ранее с Санчесом, Жоржиньо, Фредом.
Ну не знаю. Романо и Орнштейн писали, что Сити со всей серьезностью намерен был его подписать
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Ответ ML26
Ну когда появилась конкретная информация, что Сити вступил в гонку и пытается перебить предложение Арсенала, то источники говорили, что Райс уже обо всем договорился + не хочет уезжать из Лондона. Наверняка это было не единственной причиной
Была информация, что Сити предложил денег за Райса, но как раз в гонку вступать отказался. Как и делал ранее с Санчесом, Жоржиньо, Фредом.
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Ответ ML26
Топ несомненный. Отрабатывает каждый фунт
Полностью согласен
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было бы странно если бы сказал наоборот
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Кто все эти выдуманные люди? 70 на 30 что опять сити возьмут, если не больше.
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Ответ ML26
С Райсом все еще проще, он просто не хотел покидать Лондон)
Это точная информация?, только разве это была единственная причина ?
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Люди уже не верят в Арсенал, дай им + 10 за три тура до конца, они и это умудряться разбазарить и проиграть чемп)
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Ответ ML26
Ну почему сам, Райса он звал к себе, как и Беллингема, а те отказались
Ну с Беллингемом тут все понятно, он выбрал Реал, а вот с Райсом значит был недостаточно убедителен
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странные люди
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Ответ Purp
Мансур ещё нашаманил им нормальной игры, чтобы соперников уничтожали.
так Мансур зашаманил тренера который зашаманил нормальную игру
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Из области фантастики. Интересно, как сложилась бы судьба С. Богдановича, если его пригласят в АПЛ? Например в "МЮ"???
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