Пеп Гвардиола: «Люди не верят в чемпионство «Сити» после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова»

Пеп Гвардиола высказался о серии из трех ничьих подряд.

В трех последних матчах в рамках АПЛ « » набрал 3 очка – команда играла с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, могут ли эти неудачные результаты стать мотивацией для команды.

«Я никогда не использую подобные ситуации – мотивация просто заключается в том, чтобы стараться играть лучше, вот и все. Я понял, что если ты хочешь что-то выиграть, ты должен играть намного лучше, чем твои соперники. Когда вы на одном уровне, не всегда получается [побеждать], поэтому ты должен играть намного, намного лучше – и именно это должны делать [игроки «Сити»].

Люди не верят в [наше чемпионство] после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова. Мы знаем, что [выиграть 4 титула АПЛ подряд] нелегко, ни одна команда еще не добивалась этого, и именно поэтому есть трудности. Но если вы спросите, что я чувствую, я хочу сделать это снова», – сказал Гвардиола.

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