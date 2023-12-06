Бекхэм о первом голе Месси за «Интер Майами»: «Это было ради МЛС, США и будущего игры. Лео приезжает рано и уходит позже всех – самый большой профессионал в команде»
Дэвид Бекхэм поделился эмоциями от первого гола Лионеля Месси за «Интер Майами».
Месси забил свой первый гол за «Интер Майами» в первом матче за клуб. Его дебют состоялся 21 июля в матче Leagues Cup пртив «Крус Асуль» (2:1).
«Я помню, как сказал Виктории, садясь в машину на обратном пути: «Я даже не уверен, что смогу доехать домой». Лучше и быть не могло. Это было для МЛС и для США. Это было ради будущего игры.
С первого дня Лео приезжает рано и уходит позже всех остальных игроков. Он самый большой профессионал в нашей команде», – сказал экс-игрок сборной Англии и совладелец «Интер Майами» журналу Time, признавшему Месси спортсменом года.
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