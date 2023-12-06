Бекхэм о первом голе Месси за «Интер Майами»: «Это было ради МЛС, США и будущего игры. Лео приезжает рано и уходит позже всех – самый большой профессионал в команде»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Виктория Бекхэм Футбол

Дэвид Бекхэм поделился эмоциями от первого гола Лионеля Месси за «Интер Майами».

Месси забил свой первый гол за «Интер Майами» в первом матче за клуб. Его дебют состоялся 21 июля в матче Leagues Cup пртив «Крус Асуль» (2:1).

«Я помню, как сказал Виктории, садясь в машину на обратном пути: «Я даже не уверен, что смогу доехать домой». Лучше и быть не могло. Это было для МЛС и для США. Это было ради будущего игры.

С первого дня Лео приезжает рано и уходит позже всех остальных игроков. Он самый большой профессионал в нашей команде», – сказал экс-игрок сборной Англии и совладелец «Интер Майами» журналу Time, признавшему Месси спортсменом года.

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10 комментариев
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Месси настоящий профессионал!
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Ответ Эден Азаров
Скоро Месси это надоест, и он будет как в Барсе выпрашивать по 7 выходных в неделю для себя и кентов
ахахахах, когда такое было? Месси в Басре играл почти во всех матчах))
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Игроков , которые выигрывают постоянно, всегда и везде - в природе не бывает. Но Лео - в исключение. Налетайте хэйтеры - ваш выход😀
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Ответ А. Мостовой
Символично что первый гол со штрафного. В то время как у роналду - с пенальти... вся суть
Лучший байтер на спортсе!
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