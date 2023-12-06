Рэпер Fat Joe о Месси: «Величайший. Человек, меняющий культуру»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами музыка Футбол

Рэпер Fat Joe отметил вклад Лионеля Месси в мировую культуру.

Вчера американский журнал Time назвал Месси спортсменом года.

Fat Joe в комментарии для журнала поделился впечатлениями от дебютного матча Лионеля за «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0), в котором аргентинец забил, выйдя на замену.

«Мне нужны были эмоции. Это человек, меняющий культуру. Он величайший (англ. GOAT, greatest of all time – величайший на все времена)», – сказал американский рэп-исполнитель.

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23 комментария
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Ответ Roman
А что об этом думает репер Слава КПСС?
Он так сразу не ответит. Ему надо посоветоваться с Соней Мармеладовой и Воровской лапой
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Честно говоря, ради такой публикации в Time могли бы кого-то более авторитетного спросить, чем живущего в Майами списанного пуэрториканского рэпера
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кто это, вообще?
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Ответ А. Мостовой
Тот момент когда Роналду кумир мбаппе холланда беллингема, а месси - какой то fat joe... вся суть
Кумир Беллингема - Месси, кумир Холанда - Златан, а Мбаппе вырос и теперь считает лучшим Месси)
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Ответ Старая школа
Месси получил одобрение от пуэрториканского гастарбайтера, чья семья сидела на американском соц пособии, а сам сабж в это время с подельником вышибал мозги бейсбольной битой и отжимал в 90-ые у чушпанов золотые цепи.
Сказал, как будто описанное это что-то сверхестественное и негативное для репера, а не для выпускника гимназии благородных девиц
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Ответ Quinlan Scott
Мда пошли хвалебные речи от ноунеймов всяких так скажем пиар Мессе к ЗМ
Ты думаешь, что 8-кратный обладатель ЗМ и самый титулованный футболист нуждается в пиаре?
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Месси получил одобрение от пуэрториканского гастарбайтера, чья семья сидела на американском соц пособии, а сам сабж в это время с подельником вышибал мозги бейсбольной битой и отжимал в 90-ые у чушпанов золотые цепи.
+10
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Месси это тот, кто смог победить чудовище, за которым был Реал, Перес, Мендеш, шестёрки Переса, шестёрки Мендеша.

Чисто футболом ушатал глянц, серьги, инстаграм, наяривание на нырки, истерики, замыкания с двух метров, стойку жирафа перед штрафными в стенку из одного игрока
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Месси отличный человек и великий игрок а остальные это чепуха.
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Ответ pit4er
Честно говоря, ради такой публикации в Time могли бы кого-то более авторитетного спросить, чем живущего в Майами списанного пуэрториканского рэпера
Полурэпера
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Ответ AF007
Месси это тот, кто смог победить чудовище, за которым был Реал, Перес, Мендеш, шестёрки Переса, шестёрки Мендеша. Чисто футболом ушатал глянц, серьги, инстаграм, наяривание на нырки, истерики, замыкания с двух метров, стойку жирафа перед штрафными в стенку из одного игрока
Не соглашусь, там была стойка не жирафа, а 🐓:)
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