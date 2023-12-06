Рэпер Fat Joe о Месси: «Величайший. Человек, меняющий культуру»
Рэпер Fat Joe отметил вклад Лионеля Месси в мировую культуру.
Вчера американский журнал Time назвал Месси спортсменом года.
Fat Joe в комментарии для журнала поделился впечатлениями от дебютного матча Лионеля за «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0), в котором аргентинец забил, выйдя на замену.
«Мне нужны были эмоции. Это человек, меняющий культуру. Он величайший (англ. GOAT, greatest of all time – величайший на все времена)», – сказал американский рэп-исполнитель.
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