Владелец «Интер Майами» о трансфере Месси: «Моим посланием было: «Ты можешь изменить спорт в США – такое было лишь несколько раз в истории». Лионелю нужна была новая глава»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Владелец «Интер Майами» рассказал, как убеждал Лионеля Месси перейти в МЛС.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года по окончании контракта с «ПСЖ».

Американский журнал Time назвал Месси спортсменом года.

«Моим главным посланием ему было: «Послушай, суперспортсмен мог изменить вид спорта в стране лишь несколько раз в истории. У тебя есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира».

Некоторые люди думали: «О боже, если Месси выиграет чемпионат мира, то нам его не видать, черт возьми». Я был уверен на тысячу процентов, что если он выиграет чемпионат мира, то все будет в порядке, потому что это главное достижение. Ему нужна была новая глава, совершенно другая. Чистые страницы», – сказал Хорхе Мас.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если бы Месси перешел в СА, то через 2-3 года, когда закончился бы контракт, он стал бы никому ненужным. Он был бы богаче на 1,3 млрд, но с туманным будущем.

В МЛС планы, рассчитанные на года. Может, даже на десятилетия. Он начал футболистом, а закончит либо главой клуба, либо каким-то министром. А, может, и тем, и другим. В итоге, он заработает гораздо больше и будет, чем заниматься долгие годы. Думаю, он сделал правильный выбор.
+11
-3
+8
Ответ Птюч, Ёж.
Насколько я помню, Гэлакси покупали Бекса как раз для этого в 2007. Изменил он там чего?
Бекс взорвал МЛС. Научил американцев зарабатывать на соккере. Это был выгодный контракт для всех. Клуб платил меньше на 70% чем Реал, а Давид получал проценты от клуба и самое главное ему разрешили всего за 25🍋 создать клуб в МЛС. Цинцинатти к примеру 300 заплатили. Сейчас Интер в топе по стоимости.
+5
-1
+4
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
С 1,3 млрд плюс то, что у него до этого было… ты точно уверен, что с такими бабками будущее будет туманным?))
Важнее, что человек чувствует себя нужным, чем то, что чувствует себя проституткой. Да и в плане климата майами намного лучше Эр-Рияда.
+3
0
+3
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
С 1,3 млрд плюс то, что у него до этого было… ты точно уверен, что с такими бабками будущее будет туманным?))
Я имел ввиду, что у Месси могла бы быть неясность, что делать дальше. Всем богатым людям незачем работать, но они работают, потому что иначе не могут. После СА Месси в одиночку пришлось бы решать, что делать. А МЛС как один большой проект, расписанный на года. Даже после окончания игровой карьеры есть, чем заняться. С командой проще, чем в одиночку.
+2
0
+2
TIME:
Месси - культурный сдвиг, он больше чем футбол, он больше чем спорт.
Он шедевр Лувра, он космический аппарат, он Мессия.
На ЧМ 2022 он смог объединить разные народы, разные страны.
Весь мир был у экранов 18 декабря 2022 года, весь мир чествовал величие.

Это слова глав реда TIME.
Персоной года стала Тейлор Свифт.
Вот что о ней пишет главред, упоминая Месси:
Она самый успешный музыкант после того, как мы увидели Майкла Джексона.
Какие люди были на наших обложка!
Месси, Тейлор, Майкл - иконы, культурное наследие.
+4
-3
+1
Ответ Илья Мурашов
Если бы Месси перешел в СА, то через 2-3 года, когда закончился бы контракт, он стал бы никому ненужным. Он был бы богаче на 1,3 млрд, но с туманным будущем. В МЛС планы, рассчитанные на года. Может, даже на десятилетия. Он начал футболистом, а закончит либо главой клуба, либо каким-то министром. А, может, и тем, и другим. В итоге, он заработает гораздо больше и будет, чем заниматься долгие годы. Думаю, он сделал правильный выбор.
С 1,3 млрд плюс то, что у него до этого было… ты точно уверен, что с такими бабками будущее будет туманным?))
+1
-1
0
Ответ Илья Мурашов
Если бы Месси перешел в СА, то через 2-3 года, когда закончился бы контракт, он стал бы никому ненужным. Он был бы богаче на 1,3 млрд, но с туманным будущем. В МЛС планы, рассчитанные на года. Может, даже на десятилетия. Он начал футболистом, а закончит либо главой клуба, либо каким-то министром. А, может, и тем, и другим. В итоге, он заработает гораздо больше и будет, чем заниматься долгие годы. Думаю, он сделал правильный выбор.
Шансов стать министром у него в США не много. Максимум в Аргентине.
На сегодня перспективы, что с 1,3, что с Американской мечтой - примерно одинаковые.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий