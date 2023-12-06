Владелец «Интер Майами» о трансфере Месси: «Моим посланием было: «Ты можешь изменить спорт в США – такое было лишь несколько раз в истории». Лионелю нужна была новая глава»
Владелец «Интер Майами» рассказал, как убеждал Лионеля Месси перейти в МЛС.
Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года по окончании контракта с «ПСЖ».
Американский журнал Time назвал Месси спортсменом года.
«Моим главным посланием ему было: «Послушай, суперспортсмен мог изменить вид спорта в стране лишь несколько раз в истории. У тебя есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира».
Некоторые люди думали: «О боже, если Месси выиграет чемпионат мира, то нам его не видать, черт возьми». Я был уверен на тысячу процентов, что если он выиграет чемпионат мира, то все будет в порядке, потому что это главное достижение. Ему нужна была новая глава, совершенно другая. Чистые страницы», – сказал Хорхе Мас.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
В МЛС планы, рассчитанные на года. Может, даже на десятилетия. Он начал футболистом, а закончит либо главой клуба, либо каким-то министром. А, может, и тем, и другим. В итоге, он заработает гораздо больше и будет, чем заниматься долгие годы. Думаю, он сделал правильный выбор.
Месси - культурный сдвиг, он больше чем футбол, он больше чем спорт.
Он шедевр Лувра, он космический аппарат, он Мессия.
На ЧМ 2022 он смог объединить разные народы, разные страны.
Весь мир был у экранов 18 декабря 2022 года, весь мир чествовал величие.
Это слова глав реда TIME.
Персоной года стала Тейлор Свифт.
Вот что о ней пишет главред, упоминая Месси:
Она самый успешный музыкант после того, как мы увидели Майкла Джексона.
Какие люди были на наших обложка!
Месси, Тейлор, Майкл - иконы, культурное наследие.
На сегодня перспективы, что с 1,3, что с Американской мечтой - примерно одинаковые.