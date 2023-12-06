Владелец «Интер Майами» о трансфере Месси: «Моим посланием было: «Ты можешь изменить спорт в США – такое было лишь несколько раз в истории». Лионелю нужна была новая глава»

Владелец «Интер Майами» рассказал, как убеждал Лионеля Месси перейти в МЛС.

Месси перешел в « » летом 2023 года по окончании контракта с «ПСЖ».

Американский журнал Time назвал Месси спортсменом года.

«Моим главным посланием ему было: «Послушай, суперспортсмен мог изменить вид спорта в стране лишь несколько раз в истории. У тебя есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира».

Некоторые люди думали: «О боже, если выиграет чемпионат мира, то нам его не видать, черт возьми». Я был уверен на тысячу процентов, что если он выиграет чемпионат мира, то все будет в порядке, потому что это главное достижение. Ему нужна была новая глава, совершенно другая. Чистые страницы», – сказал Хорхе Мас.

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