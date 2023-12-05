Спартак Москва – Крылья Советов: прогноз на матч 9 декабря 2023, Чемпионат России

9 декабря в Москве состоится матч 18 тура Чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.

Самарский коллектив отправится в предстоящем туре в гости к столичной команде, которую они уже в 3 матчах кряду обыгрывают. Но все эти победы были добыты в качестве хозяев. Получится ли продлить эту победную серию и победить на выезде, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Х2, Ф2 (1), ТБ (2,5).

Спартак Москва

В текущем сезоне РПЛ москвичи оставляют пока двоякое впечатление. В очень непростых поединках с топовыми российскими клубами, в которых казалось бы сложно было ожидать набора очков, они вырывали их. А вот в матчах с командами нижней части таблицы периодически возникали серьезные проблемы. Сейчас столичная команда идет в таблице на 7 строчке и имеет в активе 27 очков. При этом у них всего 2 балла отставания от четвертых «Крылья Советов» и 1 очко от «Локомотива» с ЦСКА. В 17 турах «Спартаку» удалось одержать 8 побед и забить 24 мяча, большинство из которых (5) на свой счет записал Квинси Промес, плюс к этому он отдал 6 голевых передач. Но они многовато пропускают и уже 24 раза их огорчил соперник и это всего лишь 11 показатель в РПЛ.

В 5 последних турах РПЛ у «Спартака» в активе 2 победы, столько же поражений и 1 ничья. Виктории удалось добиться в матче 15 тура с «Ростовом» (2:1). Хоть москвичи тогда вели в счете (2:0) уже на 15 минуте после быстрых голов Игнатова и Промеса, мат все равно получился очень тяжелым и напряженным. Ростовчане имели много шансов для взятия ворот столичной команды, но лишь 1 раз смогли отличиться.

Вторая победа была в рамках 16 тура РПЛ, где в гостях была обыграна «Балтика» (2:0). И эта встреча несмотря на счет получилась непростой, но не подвела реализация моментов и хорошая целостная игра в обороне. Хлусевич тогда открыл счет в концовке первого тайма, а Промес уже закрепил его в концовке матча.

Ничья пришлась на 14 тур, где удалось заработать тяжелейшее 1 очко в матче с «Локомотивом», сыграв с ними (1:1). «КБ» с 38 минуты уже играли в меньшинстве после удаления Хлусевича, но смогли первыми забить. А вот сдержать потом уже натиск «Локо» им не удалось и после многочисленных атак, свой момент они все таки реализовали после удара Дзюбы. Благо потом удалось все же удержать этот ничейный счет и заработать важнейшие очки в дерби с принципиальным соперником.

А вот поражения случились от соперников с нижней части таблицы. Сначала было гостевое поражение от «Факела» (0:2). А в последнем сыгранном 17 туре РПЛ москвичи проиграли «Ахмату» (1:2), где неплохо выглядели в атаке и много атаковали и владели мячом, а вот в обороне сплоховали.

В кубковых баталиях текущего сезона «красно-белые» успешно завершили групповой этап турнира, где уверенно заняли 1 строчку в своем квартете. А вот в первом матче плей-офф 1/4 финала верхней сетки пути РПЛ москвичи потерпели неудачу в матче с «Оренбургом», проиграв им (0:1). Все испортило удаление Рябчука на 40 минуте встрече и вдесятером им сложно было отыграться в счете после быстрого гола уже на 10 минуте встречи. Ответный же матч команды сыграют только весной следующего года.

Результаты «Спартака» в 5 последних сыгранных матчах:

03.12.23 «Ахмат» — «Спартак Москва» 2 :1;

— «Спартак Москва» :1; 29.11.23 «Оренбург» — «Спартак Москва» 1 :0;

— «Спартак Москва» :0; 25.11.23 «Балтика» — «Спартак Москва» 0: 2 ;

0: ; 12.11.23 «Спартак Москва» — «Ростов» 2 :1;

— «Ростов» :1; 05.11.23 «Локомотив Москва» — «Спартак Москва» 1:1.

Интересные статические факты «Спартака»:

В 5 из 10 последних встречах москвичи проигрывают и лишь 3 победы в активе;

В последнем домашнем матче команды была виктория;

В 4 из 6 последних матчах столичного клуба забивают обе команды;

В 3 из 6 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол и столько же пропускает;

Команда отличается голом в 5 из 6 последних встречах.

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Крылья Советов

Текущий сезон РПЛ для самарцев пока складывается довольно неплохо, о чем говорит их 4 место в таблице чемпионата. Они набрали 29 баллов в 17 турах и добились 8 побед в них. У них отставание от соседа по таблице третьего «Динамо Москва» всего в 2 балла, а от лидирующего «Краснодара» 6 очков. При этом на хвосте у самарцев в радиусе двух очков сразу 3 московских клуба (ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак»). Волжская команда является сейчас самой результативной командой РПЛ и наколотила уже 36 голов, что в среднем даже чуть более 2 голов за матч, у второй команды по этому показателю «Зенита» в активе 34 забитых мяча. Больше всех у самарцев забивает на данный момент аргентинец Гарре, который 8 раз поразил ворота соперников и входит в ТОП-5 лучших голеадоров чемпионата.

В 5 последних встречах РПЛ самарцы проиграли лишь в одной встрече, это было в рамках 14 тура, в гостевом матче с текущим лидером таблицы чемпионата «Краснодаром» (1:2). «Крылья Советов» пропустили быстрый гол в свои ворота уже на 16 минуте встречи, который сбил их с толку и после этого им не удалось как-то ответить на это и напротив они пропустили в середине второго тайма ещё 1 мяч, а отыгрались только под занавес встречи усилиями Писарского.

Были 2 ничейных результата, одна из которых в домашней встрече 13 тура с «Оренбургом» (1:1), где до 66 минуты игры удалось вести в счете, но вот не сдержали натиск соперника и позволили им отличиться. А другая ничья случилась в 16 туре, где дома удалось устроить голевую перестрелку с «Локомотивом» (3:3). В этой встрече очки удалось в буквальном смысле слова выцарапать, ведь проигрывая до 94 минуты встречи (1:3) удалось дважды забить в компенсированное время игры и вырвать 1 балл в игре с крепким оппонентом из верхней части таблицы.

А вот победы удалось добиться в матче 15 тура с «Уралом» (3:1), где имея территориальное преимущество в игре и количества голевых моментов, успешно удалось это преобразовать это в уверенную викторию, благодаря голам Гарре, Шитова и Писарского.

В последнем сыгранном туре РПЛ удалось увезти 3 очка из Сочи, где с одноименной командой выдалась вязка игра, в которой выйти вперед удалось лишь в концовке встречи. Важнейший гол случился на 71 минуте игры, который придал уверенности команде, когда Ежов поразил сетку ворот соперника с передачи Бейла

В розыгрыше Кубка России текущего сезона самарская команда потерпела неудачу и не смогла пройти даже в нижнюю сетку Пути Регионов, заняв в своем квартете последнюю 4 строчку. Всего же в 6 матчах этого турнира удалось одержать лишь 1 победу над «Балтикой» (2:1), остальные же 5 матчей стали проигрышными.

Результаты «Крылья Советов» в 5 последних сыгранных матчах:

02.12.23 «Сочи» — «Крылья Советов» 0: 2 ;

0: ; 25.11.23 «Крылья Советов» — «Локомотив Москва» 3:3;

11.11.23 «Крылья Советов» — «Урал» 3 :1;

— «Урал» :1; 05.11.23 «Краснодар» — «Крылья Советов» 2 :1;

— «Крылья Советов» :1; 31.10.23 «Зенит» — «Крылья Советов» 1:0.

Интересные статические факты «Крылья Советов»:

В 5 из 10 последних матчах у команды были поражения и всего 3 победы;

В 3 последних встречах самарцы не проигрывают, побеждая дважды;

В последнем гостевом матче была виктория;

В 8 из 9 последних матчах команда пропускает гол;

В 5 из 7 последних играх самарцев отличаются голом обе команды;

В 3 из 4 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру;

В 4 из последних 5 поединках самарская команда отличается голом.

Спартак – Крылья Советов: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 115 очных противостояний. 78 из них стали победными для «Спартака», а у «Крылья Советов» в активе всего 19 побед. А 18 встреч закончились ничейным результатом.

«Спартак» в этих матчах забивал в среднем 1.99 голов (229 мячей), а «Крылья Советов» 0.77 (89 мячей).

Самый разгромный счет в этих играх был (6:0) и (7:1), с таким крупным счетом удалось выиграть «Спартаку». А самая крупная виктория «Крыльев» была (4:0), они дважды выигрывали москвичей с таким счетом, причем это было в последней их очной встрече.

В 5 последних очных встречах команды показали следующий результат:

01.10.23 «Крылья Советов» – «Спартак Москва» ( 4 :0).

– «Спартак Москва» ( :0). 03.06.23 «Крылья Советов» – «Спартак Москва» ( 1 :0).

– «Спартак Москва» ( :0). 23.11.22 «Крылья Советов» – «Спартак Москва» ( 2 :1).

– «Спартак Москва» ( :1). 09.10.22 «Спартак Москва» – «Крылья Советов» ( 5 :2).

– «Крылья Советов» ( :2). 30.08.22 «Спартак Москва» – «Крылья Советов» (1:0).

В последних 3 сыгранных очных встречах оппонентов самарцы обыгрывали москвичей, причем дважды в них они не пропускали гол в свои ворота. Последний раз «Спартак» обыграл волжан в 2022 году в рамках РПЛ в домашнем матче (4:2).

В 2 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу. А в 3 из 4 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Спартак – Крылья Советов

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Спартак» с приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Спартака» — 1.85;

Ничья — 3.88;

Победа «Крылья Советов» — 4.08;

1X — 1.24;

X2 — 1.96;

Ф1 (0) — 1.39;

Ф2 (0) — 3.08;

Ф1 (-1) — 2.52;

Ф2 (1) — 1.54;

ТБ (2,5) — 1.63;

ТМ (2,5) — 2.32;

ТБ (3) — 2.07;

ТМ (3) — 1.78;

ОЗ (да) — 1.60;

ОЗ (нет) — 2.36.

«Спартак» в текущем сезоне прилично лихорадит и не удается преуспеть в стабильности результатов. Они могут добыть очень уверенную победу, но при этом в следующем матче с командой из нижней части таблицы потерпеть поражение. Вот и у них в последних двух матчах поражения от не самых сильных команд РПЛ.

У «Крыльев» же дела чуть лучше, в последних 3 матчах им удается добиться положительных результатов без поражений, а дважды они и вовсе победили. Да и к тому же в последних 3 очных встречах самарцы брали вверх над столичной командой, что говорит о том что они для них неудобный соперник. Исходя из этого жду от самарцев хорошего отпора и набора очков в предстоящем туре.

Здесь вполне можно взять ставку Х2 за шикарный коэффициент 1.96. Как вариант можно и зарядить на Ф2 (1), на это БК BetBoom предлагает тоже неплохой кэф 1.54.

Обе команды в текущем сезоне показывает результативную игру и при этом также много пропускают. Да и в 3 из 4 последних очных матчах они забивали в общем 3 мяча и более. Поэтому, кажется, что в этой встрече мы увидим обилие забитых мячей. И как вариант можно сделать ставку на ТБ (2,5), за приличный коэффициент 1.63.

Где смотреть матч Спартак – Крылья Советов

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