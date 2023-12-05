Спартак – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 9 декабря
В субботу, 9 декабря, сыграют Спартак и Крылья Советов в 18 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.