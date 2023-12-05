Зенит – Пари НН прогноз, коэффициенты и ставки на матч 9.12.2023, РПЛ

Во субботу, 9 декабря, «Зенит» на своем поле сыграет с «Пари НН». Игра состоится в рамках 18 тура российской Премьер-лиги и пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отметим, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа «Зенита» – 1.27,

обе забьют (нет) – 1.49,

тотал (2) Больше – 1.35.

«Зенит» в прошлом туре неожиданно уступил «Локомотиву» и вновь лишился лидерства в национальном первенстве. Нижегородцы идут в пределах первой десятки и вполне уверенно играют с равными по классу. Например, в прошлом туре команда обыграла «Урал». Смогут ли петербуржцы подтвердить статус фаворита встречи? Получится ли у подопечных Юрана сотворить сенсацию в рамках РПЛ? Ответы на эти вопросы получится узнать только после просмотра матча, ну а наш прогноз на игру поможет сделать осмысленную ставку.

«Зенит»

«Зенит» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда провела 17 матчей, выиграв 10 из них, трижды сыграв вничью и потерпев 4 поражения. «Зенит» забил 34 гола и пропустил 17 мячей, имея разницу в +17 голов. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

В последних пяти матчах «Зенит» показал следующие результаты:

03.12.2023 «Локомотив» – «Зенит» 3:1;

29.11.2023 «Динамо» – «Зенит» 1:0;

25.11.2023 «Зенит» – «Сочи» 3:0;

18.11.2023 «Нефтчи» – «Зенит» 2:1;

11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1.

Статистика 10 последних матчей команды:

победы – 5 (50%);

ничьи – 2 (20%);

поражений – 3 (30%);

забито – 16 голов;

пропущено – 11 голов;

забито в среднем за игру – 1.60;

пропущено в среднем за игру – 1.10;

сухие матчи – 3;

удары по чужим воротам – 12.00;

удары в створ чужих ворот – 3.60;

удары соперника – 7.78;

удары соперника в створ – 2.80;

владение мячом – 58.40% игрового времени.

Петербуржцам в предстоящей встрече не помогут Страхиня Эракович – серб отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а также Вячеслав Караваев – игрок травмирован.

Лучшие бомбардиры команды:

Матео Кассьерра: забито голов: 14, сыграно матчей: 21;

Иван Сергеев: забито голов: 10, сыграно матчей: 22;

Вендел: забито голов: 4, сыграно матчей: 17.

Лидеры по результативным передачам:

Вендел: голевых пасов: 4, сыграно матчей: 17;

Клаудиньо: голевых пасов: 4, сыграно матчей: 24;

Алексей Сутормин: голевых пасов: 2, сыграно матчей: 12.

Ориентировочный состав на игру:

Кержаков – сыграно матчей: 13, голевых пасов: 2, пропущено голов: 12;

Дуглас Сантос – сыграно матчей: 17, забито голов: 1, голевых пасов: 2;

Круговой – сыграно матчей: 11, голевых пасов: 1;

Чистяков – сыграно матчей: 4;

Алип – сыграно матчей: 15;

Родригао – сыграно матчей: 9, забито голов: 1;

Барриос – сыграно матчей: 16, голевых пасов: 2;

Вендел – сыграно матчей: 15, забито голов: 4, голевых пасов: 4;

Клаудиньо – сыграно матчей: 17, забито голов: 3, голевых пасов: 4;

Изидор – сыграно матчей: 9, забито голов: 2;

Кассьерра – сыграно матчей: 15, забито голов: 13, голевых пасов: 1.

Возле игроков указана статистика выступления в РПЛ.

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«Пари НН»

«Пари НН» с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда провела 17 матчей, выиграв семь из них, трижды сыграв вничью и потерпев семь поражений. «Пари НН» забил 15 голов и пропустил 15 мячей, имея разницу в 0 голов.

В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:

02.12.2023 «Пари НН» – «Урал» 1:0;

26.11.2023 «Ростов» – «Пари НН» 1:0;

12.11.2023 «Пари НН» – «Балтика» 0:0;

05.11.2023 ЦСКА – «Пари НН» 3:2;

02.11.2023 «Динамо» – «Пари НН» 2:1.

Статистика 10 последних матчей команды:

победы – 3 (30%);

ничьи – 1 (10%);

поражения – 6 (60%);

забито голов – 7;

пропущено голов – 12;

забито голов за игру – 0.70;

пропущено голов за игру – 1.20;

сухие матчи – 4 (40%);

удары – 7.70;

удары (соперник) – 12.90;

удары в створ – 2.70;

удары в створ (соперник) – 5.90;

владение – 39.90% игрового времени.

Лучшие бомбардиры команды:

Эдгар Севикян: забито голов: 7, сыграно матчей: 23;

Тимур Сулейманов: забито голов: 3, сыграно матчей: 10;

Николай Калинский: забито голов: 3, сыграно матчей: 19.

Лидеры по результативным передачам:

Хуан Боселли: голевых пасов: 2, сыграно матчей: 12;

Николай Калинский: голевых пасов: 2, сыграно матчей: 19;

Иброхимхалил Юлдошев: голевых пасов: 1, сыграно матчей: 6.

Команде в предстоящей встрече не поможет Мамаду Майга – игрок отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Также не сыграет с «Зенитом» и Иброхимхалил Юлдошев – у игрока диагностирована мышечная травма.

Ориентировочный состав на игру:

Нигматуллин – сыграно матчей: 17, голевых пасов: 1, пропущено голов: 15;

Живоглядов – сыграно матчей: 9;

Тихий – сыграно матчей: 8;

Каккоев – сыграно матчей: 15, забито голов: 1, голевых пасов: 1;

Гоцук – сыграно матчей: 16;

Александров – сыграно матчей: 14, забито голов: 1;

Стаматов – сыграно матчей: 11;

Трошечкин – сыграно матчей: 16, голевых пасов: 1;

Коррейя – сыграно матчей: 12, забито голов: 2, голевых пасов: 1;

Севикян – сыграно матчей: 17, забито голов: 4;

Кутателадзе – сыграно матчей: 10, забито голов: 1, голевых пасов: 1.

Возле игроков указана статистика выступления в РПЛ.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

«Зенит» и «Пари НН» провели в общей сложности 6 матчей друг против друга. Самая крупная ничья в их противостоянии – 1:1. Самый результативный матч командами завершился со счетом 5:1 в пользу «Зенита». Нижегородцы ответили победой 1:0.

«Зенит» одержал 4 победы, забив 14 мячей, что в среднем составляет 2.33 гола за матч. Крупнейшая победа «Зенита» – 5:1. «Пари НН» выигрывал один раз – со счетом 1:0. Однако команда трижды забивала петербуржцам – в среднем 0.5 гола за матч.

Последние пять очных встреч закончились следующими результатами:

22.07.2023 «Пари НН» – «Зенит» 0:2;

0:2; 04.03.2023 «Зенит» – «Пари НН» 3:0;

– «Пари НН» 3:0; 16.10.2022 «Пари НН» – «Зенит» 0:3;

0:3; 21.06.2022 «Зенит» – «Пари НН» 1:1 (пен);

1:1 (пен); 21.05.2022 «Пари НН» – «Зенит» 1:0.

Петербуржцы, вне всякого сомнения – фаворит предстоящей встречи.Вряд ли можно ожидать от команды недооценки соперника. Сергей Семак наверняка настроит команду на серьезный лад. Вот что говорил наставник петербуржцев после поражения от «Локо»:



«Благодаря характеру «Зенит» пять раз стал чемпионом. Если есть характер у спортсмена, неважно, русский или иностранец. Сейчас все команды настраиваются на «Зенит». Я не вижу прямой взаимосвязи. Мы понимаем, что мы сейчас принципиальный соперник», – заявил Семак.

Нижегородцы идут в середине таблицы, впрочем, команда постарается дать бой действующему чемпиону. Вряд ли Сергей Юран будет требовать от своих подопечных игры на результат, но пораженческих настроений специалист не допустит. После победной игры с «Уралом» Юран отмечал боевой характер встречи:

«Нас не устраивала ничья, и это было видно на поле. Хороший, боевой матч получился, бескомпромиссный. И «Уралу» нужны были очки, и мы хотели выше идти. Сегодня они были мужиками», – говорил на пресс-конференции Юран.

Букмекерская контора «Бетбум» видит фаворитом матча питерский «Зенит» – на победу команды дают коэффициент 1.27. Если же поставить на ничью, то потенциально можно увеличить сумму своей ставки почти в 6 раз – такой исход оценивается в 6.29, однако ничья довольно маловероятное событие. Что же касается победы нижегородцев, то букмекер расценивает такой исход как сенсацию – 13.80. Имененно такой коэфф дает «Бетбум» на подопечных Юрана.



Мы предлагаем следуеющие варианты ставок:

победа «Зенита» – 1.27. Подойдет фанатам «Зенита» и бетторам, которые не любят рисковать;

Обе забьют (нет) – 1.49. Петербуржцы довольно надежно играют в обороне. Несмотря на отсутствие Эраковича, команда сделает все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности;

Петербуржцы довольно надежно играют в обороне. Несмотря на отсутствие Эраковича, команда сделает все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности; Тотал (2) Больше – 1.35. Наверняка победа «Зенита» получится уверенной – команда играет дома, при своих болельщиках, да и Кассьерра демонстрирует хорошую игровую форму.

Где смотреть матч Зенит – Пари НН

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