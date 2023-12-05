Месси об адаптации в Майами: «Пробки, жара, влажность. Приятно быть здесь на пляже, но для тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком»
Лионель Месси поделился мнением об адаптации в Майами.
«Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.
Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно.
Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно», – сказал футболист «Интер Майами» Лионель Месси.
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а если бы менее приспособленный к жаре русский туда отправился? вообще бы завыл?)
Во Флориде влажность огромная, там реально тяжело.
Пару шагов и ты мокрый, будто водой облили. После адаптации все нормализуется, но по первости тяжко и Лео в этом прав.