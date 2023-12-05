Месси об адаптации в Майами: «Пробки, жара, влажность. Приятно быть здесь на пляже, но для тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком»

Лионель Месси поделился мнением об адаптации в Майами.

«Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.

Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно.

Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно», – сказал футболист « » .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!