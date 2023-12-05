Месси об адаптации в Майами: «Пробки, жара, влажность. Приятно быть здесь на пляже, но для тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси поделился мнением об адаптации в Майами.

«Пока что мы не можем ни на что жаловаться. Пожалуй, самое сложное в адаптации – это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно.

Можно сказать о жаре и влажности. Находиться здесь на пляже или в отпуске – это может быть приятно.

Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, – это немного слишком, и это заметно», – сказал футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

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14 комментариев
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Да сегодня в трейлере гташки показали тяжкую жизнь в Майами, все видели
+27
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+26
Ответ Groondler
Забавно, что даже привыкшие к жаре аргентинцы могут быть недовольны флоридской жарой) а если бы менее приспособленный к жаре русский туда отправился? вообще бы завыл?)
со временем все адаптируются.
+9
0
+9
Ответ Groondler
Забавно, что даже привыкшие к жаре аргентинцы могут быть недовольны флоридской жарой) а если бы менее приспособленный к жаре русский туда отправился? вообще бы завыл?)
и какая же жара в Аргентине?
+9
-2
+7
Ответ Gutalin
и какая же жара в Аргентине?
Друг в Аргентине живет. В городе Тукуман. Говорит "я родился здесь, но до сих пор бесит эта вечная страшная жара. А кондишен сжирает уж слишком много денег"
+3
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+3
Забавно, что даже привыкшие к жаре аргентинцы могут быть недовольны флоридской жарой)

а если бы менее приспособленный к жаре русский туда отправился? вообще бы завыл?)
+3
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+2
Ответ Андерлехт Брюггевич
Комментарий удален пользователем
Смешно слышать, что это смешно слышать людям из Турменистана. Аркадаг победил жару, усмирил солнце, наклонил Землю, запретил несчастье, узаконил счастье, а народ Туркменистана может в любой момент отдохнуть в прохладной тени своего великого лидера. Так что да, в Майами всё сильно хуже.
+2
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+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Groondler
Забавно, что даже привыкшие к жаре аргентинцы могут быть недовольны флоридской жарой) а если бы менее приспособленный к жаре русский туда отправился? вообще бы завыл?)
В Аргентине более менее сухой климат и жара переносится нормально.
Во Флориде влажность огромная, там реально тяжело.
Пару шагов и ты мокрый, будто водой облили. После адаптации все нормализуется, но по первости тяжко и Лео в этом прав.
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Ответ Domian
В Аргентине более менее сухой климат и жара переносится нормально. Во Флориде влажность огромная, там реально тяжело. Пару шагов и ты мокрый, будто водой облили. После адаптации все нормализуется, но по первости тяжко и Лео в этом прав.
Тебе знать откуда?
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Ответ Андерлехт Брюггевич
Комментарий удален пользователем
а откуда в Туркменистане влажность?
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Ответ Толик Изверг
Смешно слышать, что это смешно слышать людям из Турменистана. Аркадаг победил жару, усмирил солнце, наклонил Землю, запретил несчастье, узаконил счастье, а народ Туркменистана может в любой момент отдохнуть в прохладной тени своего великого лидера. Так что да, в Майами всё сильно хуже.
молодец, а в твоей стране все также хорошо?
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