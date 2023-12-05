Месси о выборе клуба летом: «Первый вариант – «Барса», но это оказалось невозможным. Саудовская Аравия создала мощный чемпионат, который может стать важной лигой, много думал о переходе туда»
Лионель Месси рассказал, как принимал решение о переходе в «Интер Майами».
«К счастью, у меня было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и обдумать, взвесить со своей семьей, прежде чем принять окончательное решение о переходе «Интер Майами».
Мой первый вариант – возвращение в «Барселону». Но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.
Чемпионат Саудовской Аравии также был одним из вариантов. Я много думал о переходе в лигу.
Я знаю эту страну, они создали очень мощный чемпионат, который может стать важной лигой в ближайшем будущем.
Как посла туризма страны, это место привлекло меня. Особенно потому, что мне понравилось все места, которые я посетил, и из-за того, как футбол развивается в стране, и из-за тех усилий, которые они прилагают для создания чемпионата высшего уровня.
Саудовская Аравия и МЛС – эти два варианта показались мне очень интересными», – сказал футболист «Интер Майами» Лионель Месси.
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В прошлом сезоне у Месси 16+16= 32 очка в Лиге 1. Для сравнения, у Мбаппе 29+5=34 очков. Только Месси старше на 11 лет и не бил пенальти.
Такие как ты отдельную вселенную придумывают и там живут потом На деле в 4 белых стенах , но это детали