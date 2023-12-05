Месси о выборе клуба летом: «Первый вариант – «Барса», но это оказалось невозможным. Саудовская Аравия создала мощный чемпионат, который может стать важной лигой, много думал о переходе туда»

Лионель Месси рассказал, как принимал решение о переходе в «Интер Майами».

«К счастью, у меня было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и обдумать, взвесить со своей семьей, прежде чем принять окончательное решение о переходе «Интер Майами».

Мой первый вариант – возвращение в «Барселону». Но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

Чемпионат Саудовской Аравии также был одним из вариантов. Я много думал о переходе в лигу.

Я знаю эту страну, они создали очень мощный чемпионат, который может стать важной лигой в ближайшем будущем.

Как посла туризма страны, это место привлекло меня. Особенно потому, что мне понравилось все места, которые я посетил, и из-за того, как футбол развивается в стране, и из-за тех усилий, которые они прилагают для создания чемпионата высшего уровня.

Саудовская Аравия и – эти два варианта показались мне очень интересными», – сказал футболист « » .

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