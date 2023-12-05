Месси о выборе клуба летом: «Первый вариант – «Барса», но это оказалось невозможным. Саудовская Аравия создала мощный чемпионат, который может стать важной лигой, много думал о переходе туда»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, как принимал решение о переходе в «Интер Майами».

«К счастью, у меня было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и обдумать, взвесить со своей семьей, прежде чем принять окончательное решение о переходе «Интер Майами».

Мой первый вариант – возвращение в «Барселону». Но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

Чемпионат Саудовской Аравии также был одним из вариантов. Я много думал о переходе в лигу.

Я знаю эту страну, они создали очень мощный чемпионат, который может стать важной лигой в ближайшем будущем.

Как посла туризма страны, это место привлекло меня. Особенно потому, что мне понравилось все места, которые я посетил, и из-за того, как футбол развивается в стране, и из-за тех усилий, которые они прилагают для создания чемпионата высшего уровня.

Саудовская Аравия и МЛС – эти два варианта показались мне очень интересными», – сказал футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

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44 комментария
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну то есть выходит, что даже Месси считает уровень чемпионата СА приемлемым. Но для «поклонников» Роналду это все равно будет «первенством верблюдов» 🤡
Месси посол Саудовской Аравии, что он должен был сказать по твоему когда есть контракт?
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Ну то есть выходит, что даже Месси считает уровень чемпионата СА приемлемым. Но для «поклонников» Роналду это все равно будет «первенством верблюдов» 🤡
+28
-17
+11
А Майами у Лео дом и уже давненько.
+5
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промахнулся конечно с выбором, вместо провала в барбилиге мог примазаться к халявным чашкам Хилаля как это было в Париже
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Интересно, что помешало свободному агенту Месси вернутся в Барселону.
Тема не раскрыта.
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Ответ Domian
Месси просто тактичен и у него контракт с саудитами) Он посол по туризму. Вне этого он прекрасно понимает, что укрепив 4 команды, остальные в лиге так и остались любительскими.
Ну то есть получается Месси говорит то, что на самом деле не думает? Получается месси лицемер, правильно вас понял?
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Ответ хавбек+
промахнулся конечно с выбором, вместо провала в барбилиге мог примазаться к халявным чашкам Хилаля как это было в Париже
Примазаться? Когда Месси переходил в ПСЖ, они не были чемпионами и проиграли Суперкубок Франции 2021.

В прошлом сезоне у Месси 16+16= 32 очка в Лиге 1. Для сравнения, у Мбаппе 29+5=34 очков. Только Месси старше на 11 лет и не бил пенальти.
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Выбор МЛС не раскрыт.
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Ответ Cruel Snake
Уже представляю , как глоры Месси которые пишут что СА чемпионат пустыни и верблюдов, отстой... Если бы 🇦🇷 всё таки перешёл бы туда, как они были пели, кричали, а многие вообще бы верещали... Какой он шикарный и потрясающий чемпионат, за ним будущее. Лицемеры
Сам додумал, тут же сам изобличил свою додумку, и сам же поверил что так и будет.

Такие как ты отдельную вселенную придумывают и там живут потом На деле в 4 белых стенах , но это детали
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Ответ mr kovalsky
Но как же так? Нам же эксперты со спортса говорили, что это пустынный чемпионат. Неужели все таки Месси неправ?
Ага, тут местные ,диванные аналитики утверждали-брызгали слюной и ядом ,кричали восклицательными знаками,что арабская лига -это полный отстой. На самом деле, они уже подали заявку о присоединении к УЕФА и скорее всего получат добро. Мессии понимает новые веяния, анализирует футбольное развитие, потому вариант с арабскими клубами не исключал.Скорее всего не рассматривал вектор личных достижений, но как бизнес проект чувствовал, что он лучше гооораздо чем возвращение в Барсу.
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Ответ as009595@icloud.com
Да, тем более Месси был готов играть бесплатно, сдается мне что Лапорта и Хави не захотели его вернуть
так он играя в майами получает зп от барсы до сих пор, о какой бесплатной игре речь?🤣
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Ответ Pushka Zotova
Интересно, что помешало свободному агенту Месси вернутся в Барселону. Тема не раскрыта.
Лёля меньше чем за 100 млн в год отказывается играть. А барса и так продала почку ригоберки для подписания Феликса
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Ответ Pushka Zotova
Интересно, что помешало свободному агенту Месси вернутся в Барселону. Тема не раскрыта.
Да, тем более Месси был готов играть бесплатно, сдается мне что Лапорта и Хави не захотели его вернуть
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Ответ mr kovalsky
Ну то есть получается Месси говорит то, что на самом деле не думает? Получается месси лицемер, правильно вас понял?
Всегда говорить, что думаешь, признак скудного ума.
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Ответ Domian
Месси просто тактичен и у него контракт с саудитами) Он посол по туризму. Вне этого он прекрасно понимает, что укрепив 4 команды, остальные в лиге так и остались любительскими.
Рано или поздно он подрастёт.мало того -доживём до того момента,когда команды шейхов будут играть в кубке УЕФА. Даже не сомневайся! И ,да-он прекрасно понимает,что арабы будут объединятся с кем-то ещё ,если с европейцами не получится.Возможно Китай или Азия в целом, а вот тогда начнут крутится другие деньги, которые многим европейским клубам и не снились. Плюс реклама и медийность. В Азии , на минуточку, почти два миллиарда человек живёт.Короче, интересные времена впереди.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну то есть выходит, что даже Месси считает уровень чемпионата СА приемлемым. Но для «поклонников» Роналду это все равно будет «первенством верблюдов» 🤡
Лига 1 - 5-я лига мира, но для "поклонников" Месси это все равно "лига фермеров"
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Ответ Domian
Месси просто тактичен и у него контракт с саудитами) Он посол по туризму. Вне этого он прекрасно понимает, что укрепив 4 команды, остальные в лиге так и остались любительскими.
Получается он лицемер?😂😂😂 щас начнёшь переобуваться) 3...2...1..)
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Ответ udiekemen
Только ты свиду цифры путаешь) ай бывает) завтра в школе решишь эту проблему)
Ты посмотрела видео пустых трибун на матчах кринжа?)
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Ответ KING_OF_RUSSIA
такие же судейские как и карманный чм 22 года?)
Карманные ЧМ не решаются в двух сериях пенальти и не ставят 2 пенки в финале карманным победителям.
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Ответ Федя Букин
Боялся оказаться в тени Роналду
Скорее, тень Месси не захотела покрывать Роналду)
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Ответ Domian
3 из которых судейские. Голы с метровых офсайдов, левые удаления и тд. Что ни матч, то скандал на весь мир.
ты про Лч 2009 года😂в точку)
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Ответ VERBLYUD
За 9 лет в Ла Лиге: Месси - 6 титулов, 5 раз лучший бомбардир, 4 раза лучший ассистент Кринжофил - 2 титула, 3 раза лучший бомбардир, 0 раз лучший ассистент
Кринжлфилия это боязнь кринжа простите?
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Ответ dispersal
Выбор МЛС не раскрыт.
Боялся оказаться в тени Роналду
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Невозможно, потому что у Барсы не оказалось 50 млн в год, которые я хотел
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«Саудовская Аравия создала мощный чемпионат и там начали бегать, поэтому я выбрал МЛС»
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Ха-ха, видно что пацанчик жалеет, что оказался ненужным даже в СА. А нам летом сказки про 2 миллиарда рассказывали, а он за биг мак уехал за океан, где слово «футбол» означает совсем не то, что в остальном мире.
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