Посол Испании в Саудовской Аравии о срыве трансфера Месси: «Многие были убеждены, что соглашение заключено. Говорят, контракт с «Интером» выгоднее»

Теги Карим Бензема МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Садьо Мане Рияд Марез Интер Майами Футбол

В Саудовской Аравии были уверены, что подпишут Лионеля Месси.

Об этом рассказал посол Испании в Саудовской Аравии Хорхе Эвиа. Напомним, этим летом Месси перешел в «Интер Майами», несмотря на предложения от ближневосточных клубов. 

– Был ли трансфер Месси несбывшейся мечтой?

– Да, многие были убеждены, что соглашение заключено, и сожалели, что Месси в конце концов выбрал американскую лигу. Некоторые говорят, что контракт, который он в итоге подписал, был выгоднее астрономического предложения, которое ему сделали саудовцы, поскольку он включает значительное повышение зарплаты за счет продажи футболок от известного спортивного бренда.

– Насколько важно для общества, что мусульманские игроки, такие как Бензема, Марез и Мане, решили играть в Саудовской Аравии?

– Болельщик может испытывать к ним дополнительную симпатию, хотя футбольные соображения превалируют, и именно поэтому иностранным игрокам-немусульманам здесь тоже рады, – сказал Эвиа. 

Месси о выборе клуба летом: «Первый вариант – «Барса», но это оказалось невозможным. Саудовская Аравия создала мощный чемпионат, который может стать важной лигой, много думал о переходе туда»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Климат, уровень жизни и география зарешали. Нет такого предложения сейчас, которое саудовцы не смогут перебить.
«От известного спортивного бренда». Эт он постеснялся адидас адидасом назвать во избежание бесплатной рекламы?
+6
-3
+3
Ответ Shumi-jr
Очевидно, что деньги главное.
Деньги всегда важны, только глупый будет это отрицать. Но больше золота все же в СА, а минусов для жизни больше, поэтому лучше с чуть пониженной пенсией в сша и комфортными условиями жить, чем пенсия в аравии с чужими понятиями. Собственно поэтому сделал самый здравый выбор.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий