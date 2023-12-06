Посол Испании в Саудовской Аравии о срыве трансфера Месси: «Многие были убеждены, что соглашение заключено. Говорят, контракт с «Интером» выгоднее»

В Саудовской Аравии были уверены, что подпишут Лионеля Месси.

Об этом рассказал посол Испании в Саудовской Аравии Хорхе Эвиа. Напомним, этим летом Месси перешел в « », несмотря на предложения от ближневосточных клубов.

– Был ли трансфер Месси несбывшейся мечтой?

– Да, многие были убеждены, что соглашение заключено, и сожалели, что Месси в конце концов выбрал американскую лигу. Некоторые говорят, что контракт, который он в итоге подписал, был выгоднее астрономического предложения, которое ему сделали саудовцы, поскольку он включает значительное повышение зарплаты за счет продажи футболок от известного спортивного бренда.

– Насколько важно для общества, что мусульманские игроки, такие как , и , решили играть в Саудовской Аравии?

– Болельщик может испытывать к ним дополнительную симпатию, хотя футбольные соображения превалируют, и именно поэтому иностранным игрокам-немусульманам здесь тоже рады, – сказал Эвиа.

Месси о выборе клуба летом: «Первый вариант – «Барса», но это оказалось невозможным. Саудовская Аравия создала мощный чемпионат, который может стать важной лигой, много думал о переходе туда»

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