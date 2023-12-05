Ямаль о Месси: «Однажды я стану как он, возможно. Это мой кумир»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Golden Boy Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль допустил, что однажды повторит успехи Лионеля Месси.

Вчера вингер «Барселоны» получил приз The Youngest от Tuttosport.

Это специальная награда от итальянской газеты, которую Ямаль получил как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. 16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании.

«Это важная награда. Первая, которую я получил на международном уровне. Я бы хотел выиграть настоящий приз, стать лучшим.

Я знаю об этой награде и видел, кто ее получал. Среди победителей был даже Месси. Я бы хотел оказаться в этом почетном списке. Рано или поздно мы с вами еще увидимся в Турине, я обещаю.

Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за «Барселону». Он вдохновлял меня.

Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с Месси – тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он», – сказал Ямаль.

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23 комментария
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Ну что ж, в добрый путь!
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чсв
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Ответ А. Мостовой
Станет плаксивым пенальтистом?
у него вроде не кринж кумир
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Ответ ВРвпопа оапоапо
Lionel правильно, а не Леонель. И ещё после запятой пробел надо ставить.
Ой извините,Марь Иванна!
Правильно ответил?
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Этому парню можно дать только один совет: меньше давать интервью и больше делать, чтобы реализовать свой огромный талант.
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Ромка и Артёмка со спортса: Возможно когда-то мы тоже станем как Рональду и будем носить марокканцев на руках.
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С таким отношением однажды ты станешь Бояном. Иди тренируйся больше, а не интервью раздавай в таком возрасте
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Правильно мыслит парень, еще столько лет впререди
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Главное, избежать травм
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Главное не стать новым Фати, не поломаться бы с такой интенсивностью
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Ключевое слово: возможно
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Маленький негр уже зазвездился.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Слово пацана дал
ты наверное во дворе дал что Рональду поднимает кубок мира над головой, а сейчас носа на улицу не покажешь)))
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Ответ ЭкспертДиванный
Ой извините,Марь Иванна! Правильно ответил?
Нет. Похоже, сначала нужно научить тебя читать, а к запятым вернёмся через несколько лет.
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Ответ Александр Северный
Ромка и Артёмка со спортса: Возможно когда-то мы тоже станем как Рональду и будем носить марокканцев на руках.
что за грязный поклёп на Роналду?
Это не он носил марокканца на руках, а марокканец его носил!
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