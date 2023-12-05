Ямаль о Месси: «Однажды я стану как он, возможно. Это мой кумир»

Ламин Ямаль допустил, что однажды повторит успехи Лионеля Месси.

Вчера вингер «Барселоны» получил приз The Youngest от Tuttosport.

Это специальная награда от итальянской газеты, которую получил как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. 16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании.

«Это важная награда. Первая, которую я получил на международном уровне. Я бы хотел выиграть настоящий приз, стать лучшим.

Я знаю об этой награде и видел, кто ее получал. Среди победителей был даже Месси. Я бы хотел оказаться в этом почетном списке. Рано или поздно мы с вами еще увидимся в Турине, я обещаю.

Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за «Барселону». Он вдохновлял меня.

Другого кумира у меня никогда не было. Однажды я сфотографировался с – тогда я был неизвестным. Возможно, однажды я стану как он», – сказал Ямаль.

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