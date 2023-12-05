Смолов назвал Москву футбольной столицей России: «Действующий чемпион – из Питера, а клубов больше – из Москвы»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Федор Смолов ответил на вопрос о футбольной столице России.

– Где футбольная столица России: в Москве или Санкт-Петербурге?

– А какие критерии?

– Для каждого свои.

– Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы.

– И все-таки, где футбольная столица?

– В Москве, – сказал нападающий «Динамо» Федор Смолов.

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9 комментариев
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Давайте так, мы всем Питером будем считать, что футбольная столица - Москва, а Зенит будет и дальше брать чемпионства)
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Ответ ЗаСпартак
брать а не побеждать и зарабатывать.вот в этом весь ваш питерский спорт
А надо как вы с бромантаном выигрывать ?
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Давайте закрывать этот вопрос раз и навсегда. Футбольная столица России-Омск. Правда клуб там тоже связан с газом... но и с мясом
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Больше того, в Питере нет Джордана и Паненки
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