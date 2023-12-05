Смолов назвал Москву футбольной столицей России: «Действующий чемпион – из Питера, а клубов больше – из Москвы»

Федор Смолов ответил на вопрос о футбольной столице России.

– Где футбольная столица России: в Москве или Санкт-Петербурге?

– А какие критерии?

– Для каждого свои.

– Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы.

– И все-таки, где футбольная столица?

– В Москве, – сказал нападающий « » .

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