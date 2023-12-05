Смолов назвал Москву футбольной столицей России: «Действующий чемпион – из Питера, а клубов больше – из Москвы»
Федор Смолов ответил на вопрос о футбольной столице России.
– Где футбольная столица России: в Москве или Санкт-Петербурге?
– А какие критерии?
– Для каждого свои.
– Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы.
– И все-таки, где футбольная столица?
– В Москве, – сказал нападающий «Динамо» Федор Смолов.
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