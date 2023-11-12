«Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос. А с таким центром поля они будут чемпионами каждый год». Канчельскис о петебуржцах

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Вильмар Барриос Вендел Футбол

Андрей Канчельскис назвал ключевых игроков в составе «Зенита».

«Всю разницу на поле у «Зенита» делают 2-3 игрока, которые намного выше классом других футболистов РПЛ.

Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос. А пока у команды такой центр поля, они будут выигрывать чемпионство каждый год.

Допускаю, что «Зенит» может вложиться даже не в новые трансферы, а в то, чтобы удержать имеющихся игроков топ-уровня», – сказал бывший футболист сборной России. 

В 15-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Команда Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, и отстает от «быков» на 2 балла.

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2 комментария

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igls54
«Чтобы «Зенит» посыпался, достаточно нанять руководство «Спартака».
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