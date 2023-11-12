«Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос. А с таким центром поля они будут чемпионами каждый год». Канчельскис о петебуржцах

Андрей Канчельскис назвал ключевых игроков в составе «Зенита».

«Всю разницу на поле у « » делают 2-3 игрока, которые намного выше классом других футболистов РПЛ.

Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти и . А пока у команды такой центр поля, они будут выигрывать чемпионство каждый год.

Допускаю, что «Зенит» может вложиться даже не в новые трансферы, а в то, чтобы удержать имеющихся игроков топ-уровня», – сказал бывший футболист сборной России.

В 15-м туре Мир «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Команда Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, и отстает от «быков» на 2 балла.

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