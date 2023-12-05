Непомнящий о посещаемости в РПЛ: «Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Я хотел бы возвращения системы «весна – осень»

Теги премьер-лига Россия болельщики Валерий Непомнящий Fan ID Футбол

Валерий Непомнящий выступил за переход на систему «весна – осень» в Мир РПЛ.

«Всегда в России так, что, когда начинается зима, то для всех неожиданность, что выпадает снег. Я сторонник старой системы «весна – осень» и хотел бы ее возвращения. У меня несколько аргументов.

Первое – очень сожалею, что мы летом практически не играем. У кого-то дачный сезон, для кого-то слишком жарко. Я с этим не согласен. Комфортные условия для игры и для болельщиков. Сейчас Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Болельщики не хотят приходить и страдать на стадионе.

Еще один важный фактор, ведь футбол – это бизнес и на нем нужно стремиться зарабатывать. А как на нем зарабатывать, если на стадион не приходит народ? Нужно бороться за болельщика, а он приходит в комфорт. Если мы хотим, чтобы к нам приезжало больше качественных легионеров, то они чаще готовы приезжать в комфортные условия», – сказал бывший главный тренер «Томи».

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14 комментариев
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Мороз для нашего народа ерунда , сколько раз помню в морозную погоду дерби при аншлаге были ,только фан-уйди убийца футбола!
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+10
Ответ Старая школа
После того, как отказались от "весны-осени", все успехи наших клубов в ЕК помножились на ноль. А для этого переход и делали. Так, к слову.
Вы где-то за скобками оставили лимит))
Так, к слову
+6
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+6
Фан айди на..., лимит на..., всех глав РФС, РФПЛ голосовавших за их внедрение - туда же, плюс поменять, страну, людей и менталитет. Гарантирую - футбол заживёт
+6
-2
+4
Ответ Старая школа
После того, как отказались от "весны-осени", все успехи наших клубов в ЕК помножились на ноль. А для этого переход и делали. Так, к слову.
Осень-весна даёт более "свежих" победителя и призеров чемпионата. Чемпион который оформился в декабре к следующему августу может весьма сдуться. Я не понимаю почему все взялись за смену осень/весна на весна/осень. Бояться в декабре играть? Так пусть начнут играть не в конце, а в начале июля. Пусть "утрамбуют" график и заканчивают круг в середине ноября и окном сборных завершится год.
+4
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+4
После того, как отказались от "весны-осени", все успехи наших клубов в ЕК помножились на ноль. А для этого переход и делали. Так, к слову.
+8
-5
+3
Надо отменить фан айди на последний тур и посмотреть, сколько человек придёт и как мороз повлияет.,
+3
0
+3
Не может быть, ведь стало только безопаснее. Как могла ухудшиться посещаемость, если стало безопаснее? Наши богоспасаемые начальники не могли ошибиться. Во всём виноват небывалый мороз, -10 в декабре
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А я хотел бы Россию без Путина
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Ответ Плевал я
Поменять страну, людей и менталитет?🤦‍♂️Какой бред. Смотри чемпионат Испании или Англии считай что твоя страна.
туго у вас с самоиронией, ну ничего, с возрастом придет😉
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Ответ Lol Ko
Надо отменить фан айди на последний тур и посмотреть, сколько человек придёт и как мороз повлияет.,
Здесь согласен. Это должно быть показательно. Но к сожалению, фанайди не отменят. В современных реалиях это точно не безопасно.
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