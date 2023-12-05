Непомнящий о посещаемости в РПЛ: «Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Я хотел бы возвращения системы «весна – осень»

Валерий Непомнящий выступил за переход на систему «весна – осень» в Мир РПЛ.

«Всегда в России так, что, когда начинается зима, то для всех неожиданность, что выпадает снег. Я сторонник старой системы «весна – осень» и хотел бы ее возвращения. У меня несколько аргументов.

Первое – очень сожалею, что мы летом практически не играем. У кого-то дачный сезон, для кого-то слишком жарко. Я с этим не согласен. Комфортные условия для игры и для болельщиков. Сейчас Fan ID – один из тормозов, а второй – его величество мороз. Болельщики не хотят приходить и страдать на стадионе.

Еще один важный фактор, ведь футбол – это бизнес и на нем нужно стремиться зарабатывать. А как на нем зарабатывать, если на стадион не приходит народ? Нужно бороться за болельщика, а он приходит в комфорт. Если мы хотим, чтобы к нам приезжало больше качественных легионеров, то они чаще готовы приезжать в комфортные условия», – сказал бывший главный тренер «Томи».

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