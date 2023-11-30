«Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история». Член совдира «Динамо» Гафин о протесте против Fan ID

В «Динамо» высказались о бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID.

«Это данность, которую мы не можем изменить. В любом случае мы признательны всем тем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион.

Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история», – сказал член совета директоров « » Дмитрий Гафин.

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