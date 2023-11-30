«Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история». Член совдира «Динамо» Гафин о протесте против Fan ID

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Р-Спорт Fan ID Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» высказались о бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID.

«Это данность, которую мы не можем изменить. В любом случае мы признательны всем тем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион.

Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ого, далеко пойдешь
+80
-4
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мы то как были так есть так и будем, а гафин человек временный.
+70
-3
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Настоящий болельщик поддерживает свою команду вне зависимости от территориальной принадлежности и уж тем более от наличия фан уйди! Болеть за команду можно и дома перед тв, в барах, на улицах и т.д.
+52
-10
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ааааха, уровень манипуляции прямо как у женщин )) "Если по-настоящему любишь меня, то купишь шубу, возьмёшь кредит на машину, квартиру, откажешься от друзей и др...." ))) Не-а, пусть лучше обзовут ненастоящим болельщиком, чем ФанИд )
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FCDM
Такое ощущение, что только болельщики Динамо бойкотируют. Все остальные прекрасно себе ходят. Нам и так мало, а тут еще и весь актив просто не посещает.
Активные болельщики «Зенита», «Спартака», ЦСКА также продолжают бойкот, что не может не вызывать уважение!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Для меня путь на стадион закрыт окончательно.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нормально так открестился….
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Взял и наплевал на своих болельщиков только потому, что большинство не хочет, чтобы его внесли в списки наблюдаемых.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чувак который без году неделя в Динамо, успел поделить болельщиков на своих и чужих. Прям как "овец в отаре" обсудил.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть те, кто ездил на выездные матчи за свой счёт, готовил баннеры, перфы, поддерживали команду везде и всегда - это не настоящие болельщики?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ JENNINGS
Настоящий болельщик поддерживает свою команду вне зависимости от территориальной принадлежности и уж тем более от наличия фан уйди! Болеть за команду можно и дома перед тв, в барах, на улицах и т.д.
А ещё по собачьему паспорту на стадион не приходит.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Doronya
Ого, далеко пойдешь
так он уже Член
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гафин - бестолковая личность, попавшая в клуб по блату.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не этому хмырю решать, кто настоящий болельщик, а кто нет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нафиг сказал;... мы вырастим новых болельщиков...
Нынешние болельщики Динамо считают что лучший вратарь это Смолов.
Гафин - кусок .... а((
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это точно не ВАША команда и вы только работаете НА нее, не вам так же решать как и кому болеть за клуб за который переживаешь с раннего детства, когда и кому ходить на матчи и показывать свое недовольство в чем то, а не тупо так же, как некоторые сотрудники, игроки и руководство, за баблом пришли.....всего лишь наемники, которые и не представляют, что такое преданность одному, единственному клубу..
ууух, что то во мне Феликс Эдмундович проснулся)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ argentina10
это точно не ВАША команда и вы только работаете НА нее, не вам так же решать как и кому болеть за клуб за который переживаешь с раннего детства, когда и кому ходить на матчи и показывать свое недовольство в чем то, а не тупо так же, как некоторые сотрудники, игроки и руководство, за баблом пришли.....всего лишь наемники, которые и не представляют, что такое преданность одному, единственному клубу.. ууух, что то во мне Феликс Эдмундович проснулся)))
Володя, привет!
Подписался под каждым твоим словом)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FCDM
А почему от госуслуг не откажешься?Тоже бы отказался, там куда больше наблюдают. Или это другое? )))
Гос. услуги - другое.
Если ты читал закон о Fan Id то должен это понимать.
И дело здесь не в наблюдении.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так может хоть он объяснит, что стало лучше, после введения Fan ID?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, мы уже видим этих настоящих болельщиков. Когда на секторе Динамо молодой человек кричит что-то в поддержку клуба Яшина, а на руке спартаковский шарф намотан …
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ krkich
Да, мы уже видим этих настоящих болельщиков. Когда на секторе Динамо молодой человек кричит что-то в поддержку клуба Яшина, а на руке спартаковский шарф намотан …
Ну и что? раньше так всегда было, и пили и болели вместе, и безобразия небыло никакого, вот от куда всë это пошло, может молодняк раскажет где собака порыта?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Max Zhomkov
фан айди победил. Система снова переехала противников. Народу на трибунах потихоньку становится больше. Я думаю , что эта история не про контроль , а про деньги. Хоккея тоже коснётся, но позже
На хоккее есть беспорядки?
PS: Придётся выкидывать из лиги Динамо Минск так как там на этот паспорт 100 % болт забьют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FCDM
Я про это и говорю) Зенит ходит, наши нет. Кубок или нет - не важно. Это надо быть полным дурачьем если кто то думает, что это все отменят. Всем по фигу на ваши бойкоты. Страдает команда и зрелищность, только и всего. Кому хуже то делаете? Правительству?)) Они рады, что вы не ходите. Не ходите и дальше.
А тебе то, что с этого? Ты же сам ничего не делаешь, только пишешь ересь в интернете, а прямых действий никаких.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FCDM
Ага, поэтому вся трибуна была вчера забита фанатами с баннерами и с криками, орами и всем остальным. В так да, все поддерживают бойкот.
Зенит ходит на кубок, наши нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FCDM
Такое ощущение, что только болельщики Динамо бойкотируют. Все остальные прекрасно себе ходят. Нам и так мало, а тут еще и весь актив просто не посещает.
Открой глаза, бойкотируют все.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lezhik
Так может хоть он объяснит, что стало лучше, после введения Fan ID?
А чего ему объяснять? он чтоли этот Fan ID выдумал. Как там В. Тихонов Л. Полищук говорил : вы(мы) всегда будите зависить от нас( них).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Frank Mir
А ещё по собачьему паспорту на стадион не приходит.
Домой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Короче, я другая история оказывается)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Frank Mir
Открой глаза, бойкотируют все.
Ага, поэтому вся трибуна была вчера забита фанатами с баннерами и с криками, орами и всем остальным. В так да, все поддерживают бойкот.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Philatelist79
Для меня путь на стадион закрыт окончательно.
Похвально. Ни одного матча с введения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Frank Mir
Зенит ходит на кубок, наши нет.
Я про это и говорю) Зенит ходит, наши нет. Кубок или нет - не важно. Это надо быть полным дурачьем если кто то думает, что это все отменят. Всем по фигу на ваши бойкоты. Страдает команда и зрелищность, только и всего. Кому хуже то делаете? Правительству?)) Они рады, что вы не ходите. Не ходите и дальше.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну да. Только эта «другая история» собирает гуманитарку на фронт. А эти члены - просто зажравшиеся негодяи.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FCDM
Ты меня знать не знаешь, делаю я что то или нет и вообще кто я. Мне все равно на фан ид. Меня не останавливает это от похода на стадион. Если ты не видишь очевидные вещи, то ты просто слишком глуп. Возможно к годам 40 ты прозреешь, но а пока могу пожелать тебе развития. Ну а если тебе уже 40+, то в целом можешь уже ничего и не делать, уже поздно.
Да не удивлюсь если и страпон в очковое засунешь ради прохода, у тебя явно с головой проблемы).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Viktor Martunov
Ну и что? раньше так всегда было, и пили и болели вместе, и безобразия небыло никакого, вот от куда всë это пошло, может молодняк раскажет где собака порыта?
Василич, привет!
Дрались то всегда. Раньше с К. Б. из-за спортивных результатов. Сейчас с Зенитом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Игорь Чернецов
Володя, привет! Подписался под каждым твоим словом)
привет, Игорь!!!! даже не знаю, что меня так зацепило в словах Гафина, но последние дни он что то много не о том говорит, ну или не так......по работе к руководству претензий нет, пока)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий