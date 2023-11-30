«Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история». Член совдира «Динамо» Гафин о протесте против Fan ID
В «Динамо» высказались о бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID.
«Это данность, которую мы не можем изменить. В любом случае мы признательны всем тем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион.
Наши болельщики – те, кто на стадионе. Кто бойкотирует – другая история», – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
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Нынешние болельщики Динамо считают что лучший вратарь это Смолов.
Гафин - кусок .... а((
ууух, что то во мне Феликс Эдмундович проснулся)))
Подписался под каждым твоим словом)
Если ты читал закон о Fan Id то должен это понимать.
И дело здесь не в наблюдении.
PS: Придётся выкидывать из лиги Динамо Минск так как там на этот паспорт 100 % болт забьют.
Дрались то всегда. Раньше с К. Б. из-за спортивных результатов. Сейчас с Зенитом.