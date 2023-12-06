«Бавария» объявила о трансфере Брайана Сарагосы.

22-летний вингер «Гранады» присоединится к Мюнхенам в сезоне-2024/25 и подпишет пятилетний контракт до 30 июня 2029 года.

Сообщалось, что « » заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, активировав пункт об отступных.

В текущем сезоне Ла Лиги Брайан провел 14 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!