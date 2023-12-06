«Бавария» объявила о трансфере Сарагосы. Вингер «Гранады» присоединится к мюнхенцам в сезоне-2024/25

Теги Бавария бундеслига Германия Ла Лига трансферы Гранада Брайан Сарагоса Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Брайана Сарагосы.

22-летний вингер «Гранады» присоединится к Мюнхенам в сезоне-2024/25 и подпишет пятилетний контракт до 30 июня 2029 года.

Сообщалось, что «Бавария» заплатит за игрока 14-15 миллионов евро, активировав пункт об отступных. 

В текущем сезоне Ла Лиги Брайан провел 14 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев
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Сарагоса переезжает в Бундеслигу!
За 14 - 15 миллионов
+25
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+24
Ответ v.belorussky
Комментарий удален пользователем
А если бы не объявили он бы сам не знал? 😆
+11
-2
+9
Ответ SaH4r.
как клуб может купить другой клуб?
Как клуб может купить другой город? )))
+7
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как клуб может купить другой клуб?
+4
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Арагон теперь представлен в бундеслиге. Ну или Андалусия.
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Бавария Сарагосы
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Когда купил за 15 млн целый клуб 😁
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Сарагоский Бавария
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Комментарий удален пользователем
Читал в телеге, то Бавария еще нацелилась на нового Хави Мартинеса из Реал Сосьедада
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вингер «Гранады» присоединится к Мюнхенам............??? Можно ещё было и так: Сарагоса присоединится к Мюнхенам. Сейчас специалисты пытаются выяснить, сколько их (Мюнхенов).
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Ожидаемо..
Бавария не могла пройти мимо игрока, который легко гоняет Барсу как псов..
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Ответ Aleksey Yashin
Бавария Сарагосы
Сарагоса из Мюнхена
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Ответ Sasha_Ubriaco
Читал в телеге, то Бавария еще нацелилась на нового Хави Мартинеса из Реал Сосьедада
Так и не спортсе уже есть новость про Субименди.
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
Так и не спортсе уже есть новость про Субименди.
У меня в ленте нет(
Подписан на тег "трансферы"
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