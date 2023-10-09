Тренер «Гранады» о 2:2 с «Барсой»: «Мы разочарованы, так много добавленного времени – это позор. Не станем отрицать, что «Барселона» тоже хорошо сыграла»

Теги Барселона Ла Лига судьи Гранада Хесус Вальехо Пако Лопес Брайан Сарагоса Футбол

Главный тренер «Гранады» разочарован ничьей с «Барселоной».

Матч 9-го тура Ла Лиги завершился со счетом 2:2. «Барселона» сравняла счет, уступая со счетом 0:2 после первого тайма. Ко второму тайму было добавлено 7 минут, однако фактически команды отыграли 10.

«Мы остались разочарованы. Было добавлено так много времени... Это позор. Очевидно, мы не станем отрицать,  что «Барса» тоже хорошо сыграла.

Идея состояла в том, чтобы время от времени оказывать на них давление. Мы хотели удивить с самого начала, и нам это удалось. Затем «Барса» вынудила нас играть низким блоком – это было предусмотрено планом. Досадно, потому что при счете 2:2 у Брайана [Сарагосы] был голевой момент.

Поздравляю своих игроков с таким матчем. Брайан все больше прогрессирует. У него есть природный талант, но важнее всего было убедить его сосредоточиться на совершенствовании. Он делает большую часть своей работы. О нем нужно заботиться, поощрять его, но также и требовать. С ним нужно сохранять спокойствие. Такие таланты встречаются не каждый день, но над ним нужно работать.

Вальехо толкнули в моменте с [пропущенным] голом. Если измерить интенсивность толчка... очевидно, это оказало влияние. Но это неважно, я не хочу вдаваться в спорные моменты. Судьи стараются сделать все, что в их силах. Мы знаем, что у нас впереди много работы», – сказал Пако Лопес.

«Барса» пропустила на 17-й секунде. А потом героически спаслась – с очередным рекордом Ямаля

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19 комментариев

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TumanBay
Если б твои игроки не валялись как беременные,не добавляли б столько
+33
-4
+29
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SaH4r.
судья лютый клоун, кстати, матч с Хетафе тоже он судил
+22
-3
+19
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SaH4r.
Ответ TumanBay
Если б твои игроки не валялись как беременные,не добавляли б столько
особенно смешно, когда Кальехон сам с разбегу врезался в Феликса и упал схватившись за лицо🤣, типичный воспитанник Реала
+15
-3
+12
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ZaSvabody
7 минут - это много??? Учитывая, что игроки Гранады постоянно валялись, а также замены, забитый гол, ВАР и прочее. К тому же в добавленное время голов забито не было.
+13
-2
+11
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RUSLAN USMANKULYYEW
"Судьи стараются сделать всё , что в их силах"
+6
-2
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КрутойБобёр
Ответ Гномович!
Пока Негрейра жив, такое будет в каждом матче...весь футбольный мир это знает.
Ваш интеллект меня впечатляет своим отсутствием
+4
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Иван Лапин
Игрокам гранады по жёлтой надо было давать за симуляцию.
+5
-2
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TumanBay
Ответ SaH4r.
особенно смешно, когда Кальехон сам с разбегу врезался в Феликса и упал схватившись за лицо🤣, типичный воспитанник Реала
Ага,ненавижу такие команды. Либо валяются,либо просто ломать выходят.
+2
0
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Игорь Климов
Вот чего здесь этот тренер несёт про слишком много добавленного времени? Всё было в норме, после затяжек игры футболистами Гранады.
+4
-3
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gudvinbrok@gmail.com
Не люблю и не уважаю такие команды, против топов пытаются прыгнуть выше головы, но в очередном туре могут влететь Кадисам или Алавесам. Что мешает так играть против всех так?
+1
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TumanBay
Ответ Комрон Махбубов
Ла лига становится лигой второсортной лигой везде автобусы, грязные игры и фолы, даже бундеслига щас поинтереснее. судьи те еще клоуны, не зря Апл лучшая
Пожалуй ты прав,как бы прискорбно не было
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Den
Ответ SaH4r.
судья лютый клоун, кстати, матч с Хетафе тоже он судил
может судья не знает, что когда Барса играет не обязательно, чтобы ничья была)
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TumanBay
Ответ Любезный Коссутий
14 минут добавили, суммарно. многовато.
9
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