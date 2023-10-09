Тренер «Гранады» о 2:2 с «Барсой»: «Мы разочарованы, так много добавленного времени – это позор. Не станем отрицать, что «Барселона» тоже хорошо сыграла»

Главный тренер «Гранады» разочарован ничьей с «Барселоной».

Матч 9-го тура завершился со счетом 2:2. « » сравняла счет, уступая со счетом 0:2 после первого тайма. Ко второму тайму было добавлено 7 минут, однако фактически команды отыграли 10.

«Мы остались разочарованы. Было добавлено так много времени... Это позор. Очевидно, мы не станем отрицать, что «Барса» тоже хорошо сыграла.

Идея состояла в том, чтобы время от времени оказывать на них давление. Мы хотели удивить с самого начала, и нам это удалось. Затем «Барса» вынудила нас играть низким блоком – это было предусмотрено планом. Досадно, потому что при счете 2:2 у [Сарагосы] был голевой момент.

Поздравляю своих игроков с таким матчем. Брайан все больше прогрессирует. У него есть природный талант, но важнее всего было убедить его сосредоточиться на совершенствовании. Он делает большую часть своей работы. О нем нужно заботиться, поощрять его, но также и требовать. С ним нужно сохранять спокойствие. Такие таланты встречаются не каждый день, но над ним нужно работать.

толкнули в моменте с [пропущенным] голом. Если измерить интенсивность толчка... очевидно, это оказало влияние. Но это неважно, я не хочу вдаваться в спорные моменты. Судьи стараются сделать все, что в их силах. Мы знаем, что у нас впереди много работы», – сказал .

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