«Лутон» забил 2 гола «Арсеналу» во 2-м тайме – Райя не забрал мяч при выходе из ворот на угловом и пропустил под руками после удара Баркли

Теги премьер-лига Англия Арсенал Лутон Росс Баркли Давид Райя Элайджа Адебайо Футбол

«Арсенал» пропустил 2 гола от «Лутона» в начале второго тайма.

Команды проводят матч в рамках 15-го тура АПЛ (3:3, второй тайм). 

На 49-й минуте вратарь «Арсенала» Давид Райя неудачно сыграл при подаче углового – он вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард «Лутона» Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2. 

Через 8 минут Росс Баркли вывел «шляпников» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лутон» – «Арсенал». 

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3 комментария
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Гатальский накосячил
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Кто называл Рамса дыркой, пусть подумает ещё раз.
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Ответ Billy_Shears
Кто называл Рамса дыркой, пусть подумает ещё раз.
Рамсдейл тоже ой как чудил в недавнем матче с Брентфордом, но тот прощал.
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