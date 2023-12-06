«Лутон» забил 2 гола «Арсеналу» во 2-м тайме – Райя не забрал мяч при выходе из ворот на угловом и пропустил под руками после удара Баркли
«Арсенал» пропустил 2 гола от «Лутона» в начале второго тайма.
Команды проводят матч в рамках 15-го тура АПЛ (3:3, второй тайм).
На 49-й минуте вратарь «Арсенала» Давид Райя неудачно сыграл при подаче углового – он вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард «Лутона» Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2.
Через 8 минут Росс Баркли вывел «шляпников» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лутон» – «Арсенал».
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