«Лутон» забил 2 гола «Арсеналу» во 2-м тайме – Райя не забрал мяч при выходе из ворот на угловом и пропустил под руками после удара Баркли

«Арсенал» пропустил 2 гола от «Лутона» в начале второго тайма.

Команды проводят матч в рамках 15-го тура (3:3, второй тайм).

На 49-й минуте вратарь « » неудачно сыграл при подаче углового – он вышел на перехват, но не сумел забрать мяч. Форвард « » Элайджа Адебайо забил головой с линии вратарской и сделал счет 2:2.

Через 8 минут вывел «шляпников» вперед – после его удара Райя пропустил мяч под руками.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лутон» – «Арсенал».

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