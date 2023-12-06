У Хавертца 3 гола в 4 последних матчах за «Арсенал». До этого был 1 мяч за 19 игр
Кай Хавертц забил 3 гола за «Арсенал» в четырех последних матчах.
Сегодня полузащитник «канониров» поразил ворота «Лутона» в матче 15-го тура АПЛ (3:3, второй тайм). Ранее он «Брентфорда» (1:0) и «Ланса» (6:0).
Хавертц выступает за «Арсенал» с лета этого года – он перешел из «Челси» за 75 миллионов евро. На его счету 4 гола в 23 матчах за «канониров», 3 мяча он забил в четырех последних встречах.
Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!