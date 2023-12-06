«Барсе» интересен Баэна, он нравится Хави. «Вильярреал» не продаст хавбека дешевле 30 млн евро

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига возможные трансферы Алекс Баэна Футбол

Алекс Баэна интересен «Барселоне».

Ранее стало известно, что нападающий Витор Роке присоединится к каталонскому клубу в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб «Барсы» допускает, что зимой команду усилится еще несколькими новичками, хотя это будет сложно из-за финансовых проблем клуба.

Так, «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Вильярреала» Алексу Баэне – об этом рассказал журналист Сике Родригес в передаче El Bar. Отмечается, что Хави очень положительно оценивает этого игрока. 

Однако «Вильярреал» не отпустит Баэну дешевле 30 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте. «Барселоне» будет очень сложно подписать его зимой. 

В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний хавбек провел 13 матчей, в которых отличился 1 голом и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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