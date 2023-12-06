«Барсе» интересен Баэна, он нравится Хави. «Вильярреал» не продаст хавбека дешевле 30 млн евро

Алекс Баэна интересен «Барселоне».

Ранее стало известно, что нападающий Витор Роке присоединится к каталонскому клубу в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб «Барсы» допускает, что зимой команду усилится еще несколькими новичками, хотя это будет сложно из-за финансовых проблем клуба.

Так, «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Вильярреала» Алексу Баэне – об этом рассказал журналист Сике Родригес в передаче El Bar. Отмечается, что Хави очень положительно оценивает этого игрока.

Однако «Вильярреал» не отпустит Баэну дешевле 30 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте. «Барселоне» будет очень сложно подписать его зимой.

В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний хавбек провел 13 матчей, в которых отличился 1 голом и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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