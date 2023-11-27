«Барса» хочет подписать Киммиха летом, он приоритет клуба. Хави общался с хавбеком «Баварии», тот готов перейти

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в «Барселоне».

По информации As, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом.

Для этого «блауграна» планирует встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб.

При этом приоритетной целью для «Барсы» и ее тренера Хави является . уже несколько раз общался с немцем, и он готов перейти в «Барселону».

Однако если трансфер Киммиха будет невозможен, каталонцы изучат другие варианты в Бундеслиге.

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