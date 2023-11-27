«Барса» хочет подписать Киммиха летом, он приоритет клуба. Хави общался с хавбеком «Баварии», тот готов перейти
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в «Барселоне».
По информации As, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом.
Для этого «блауграна» планирует встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб.
При этом приоритетной целью для «Барсы» и ее тренера Хави является Киммих. Хави уже несколько раз общался с немцем, и он готов перейти в «Барселону».
Однако если трансфер Киммиха будет невозможен, каталонцы изучат другие варианты в Бундеслиге.
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Бавария: А у вас есть зелёные дружочки?
Барса: Есть, но мы хотели бы его арендовать.
Бавария: Мы вешаем трубку. Хватит звонить всем подряд и просить арендовать хороших игроков. Вы всех достали. Больше мы не возьмём трубку.
у левы сильно ухудшилась стата. гюндоган тоже пока особо не блещет
Пусть берут меня в AS работать, готов такой мусор пачками публиковать.
Как думаете что в итоге я куплю?)
Если он действительно решил сменить обстановку, то самый логичный шаг в спортивном плане - переход в Сити.
Давно известно, что Пеп является большим поклонником немца и очень хотел бы его видеть в своей команде.
Откуда стока у баварских понтов?😁 у Баварии всего на ОДНУ ЛЧ больше,чем у Барсы.Ей еще Ливерпуль догонять,Милан))Второе имя ахахаа крыша поехала от салатниц по кд
С тренером у него явно тёрки, а если Тухель останется, то смена клуба вполне вероятна
Но мне кажется что в основе перехода, если все таки Киммих окончательно решит перейти, будет лежать новый вызов и усталость от отсутствия конкуренции в Германии.
Перейдет и ладно, каждое лето кто-то приходит, а кто-то уходит
Те просто всегда на травме
Потребуется очень много времени и очень много работы, чтобы клуб вернулся к прежним кондициям. Но в это лично мне мало верится. Мало верится что каталонцы вообще когда нибудь станут той самой Барсой, в составе которой играли величайшие игроки, топ игроки на каждой позиции. Скорее нет чем да.
Но если я ошибусь, буду только рад!