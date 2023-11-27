«Барса» хочет подписать Киммиха летом, он приоритет клуба. Хави общался с хавбеком «Баварии», тот готов перейти

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в «Барселоне».

По информации As, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом.

Для этого «блауграна» планирует встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб.

При этом приоритетной целью для «Барсы» и ее тренера Хави является Киммих. Хави уже несколько раз общался с немцем, и он готов перейти в «Барселону».

Однако если трансфер Киммиха будет невозможен, каталонцы изучат другие варианты в Бундеслиге.

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52 комментария

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Den Den
Очень слабо верится на фоне финансовой несостоятельности Барсы. Да и нынешняя Барса неровня Баварии. Киммих - не пенсионер Лева, который уехал косточки греть
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Андерлехт Брюггевич
при всем уважении, зачем это киммиху?
+25
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Бронислав Каминский
Ответ Итачи Учиха
Опорник, выкуп Канселу и вингер на левый фланг. Откуда у Барсы 120-140 лямов возьмётся?
Ниоткуда.Купят очередного Ромеу за 2 рубля и подпишут какого-нибудь свободного агента
+13
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Мансур Абуев
Как бы это грустно не звучало, барсе будет тяжело его подписать очень тяжело
+15
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Jim Korbett
Барса: Мы бы хотели обсудить Киммиха.
Бавария: А у вас есть зелёные дружочки?
Барса: Есть, но мы хотели бы его арендовать.
Бавария: Мы вешаем трубку. Хватит звонить всем подряд и просить арендовать хороших игроков. Вы всех достали. Больше мы не возьмём трубку.
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marshalericsson1357
Тут вопрос продержится ли Хави до лета...
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Кирилл
1. Новый вызов в карьере; 2. Возможно, устал уже от Бундеслиги, где конкуренцию Баварии никто не может составить; 3. В Барселоне играют уже друзья по Баварии и сборной: Лева, Илкай, МАТШ - возможно, хочет с ними снова объединиться.
никто от этого перехода не выиграл.
у левы сильно ухудшилась стата. гюндоган тоже пока особо не блещет
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Блуждающий странник
Спартак заинтересован в подписании Холанда летом. Абаскаль разговаривает с форвардом «Сити», тот готов перейти.

Пусть берут меня в AS работать, готов такой мусор пачками публиковать.
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Гласящий Истину!
Я хочу купить себе Bentley Continental. По информации As, я хочу это сделать следующим летом. Это моя приоритетная цель. Я уже несколько раз глазел на неё через стеклянную стену автосалона и один раз даже говорил с менеджером этого автосалона. Однако, если покупка Bentley Continental окажется невозможной - я изучу другие варианты: 10-ти летняя LADA Granta, например...
Как думаете что в итоге я куплю?)
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Любезный Коссутий
Ляпорте придется перезаложить новый Спотифай, чтобы расплатиться с Баварией.
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Ханс Ланда
Переход из сегодняшней Баварии в сегодняшнюю Барсу - выглядит большими риском для карьеры немца.
Если он действительно решил сменить обстановку, то самый логичный шаг в спортивном плане - переход в Сити.
Давно известно, что Пеп является большим поклонником немца и очень хотел бы его видеть в своей команде.
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Eden Hazard
Ответ Кирилл
1. Новый вызов в карьере; 2. Возможно, устал уже от Бундеслиги, где конкуренцию Баварии никто не может составить; 3. В Барселоне играют уже друзья по Баварии и сборной: Лева, Илкай, МАТШ - возможно, хочет с ними снова объединиться.
то есть у него в Баварии не осталось друзей по клубу и сборной?)
+3
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Бронислав Каминский
Ответ МБ14
1. Бавария - это второе имя в истории футбола. 2. Кроос ушёл из Баварии, так как ему не дали контракт на уровне новичка Гетце и лидеров команды, который по его мнению он заслуживал. 3. Учите матчасть!
" Бавария - это второе имя в истории футбола."
Откуда стока у баварских понтов?😁 у Баварии всего на ОДНУ ЛЧ больше,чем у Барсы.Ей еще Ливерпуль догонять,Милан))Второе имя ахахаа крыша поехала от салатниц по кд
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петрович сектор1
Даже не удивлюсь если Киммих летом уйдет из Баварии.
С тренером у него явно тёрки, а если Тухель останется, то смена клуба вполне вероятна
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Артём Толоконников
Ответ Итачи Учиха
Опорник, выкуп Канселу и вингер на левый фланг. Откуда у Барсы 120-140 лямов возьмётся?
Еще раз аренда кансело и феликса, продать фати, я так понимаю план такой
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Кирилл
Ответ Eden Hazard
то есть у него в Баварии не осталось друзей по клубу и сборной?)
Конечно остались, поэтому я и написал «возможно».

Но мне кажется что в основе перехода, если все таки Киммих окончательно решит перейти, будет лежать новый вызов и усталость от отсутствия конкуренции в Германии.
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Человек из футбола
вот так барса превратилась в юве
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Владимир Владимирович
Ответ Андерлехт Брюггевич
при всем уважении, зачем это киммиху?
Это для нас болельщиков нынешняя барса что то типа «это барса не в тренде», а футболисты знают что такое каталонская Барселона, это вершина Эвереста, точно так же как и Реал
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kx9vs4qvvm
Ответ Гласящий Истину!
Я хочу купить себе Bentley Continental. По информации As, я хочу это сделать следующим летом. Это моя приоритетная цель. Я уже несколько раз глазел на неё через стеклянную стену автосалона и один раз даже говорил с менеджером этого автосалона. Однако, если покупка Bentley Continental окажется невозможной - я изучу другие варианты: 10-ти летняя LADA Granta, например... Как думаете что в итоге я куплю?)
Хендай Солярис 😁
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f0rmoceft
Ответ cukken
Представляю, что будет с вашими лицами, когда перейдет 😁
И что же будет?
Перейдет и ладно, каждое лето кто-то приходит, а кто-то уходит
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Pelerin
И Беллингэма тоже подпишут, да.
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Alex Raycon
Какое-то кладбище хороших игроков, не считая ла-масийских.
Те просто всегда на травме
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UlanSky
Некогда величайший клуб как Барселона, по вине алчных и недалеких мошенников президентов, заканчивается как топ клуб. Если раньше подобные слухи связанные с Барсой были нормой, то сейчас это уже смешно и нелепо.
Потребуется очень много времени и очень много работы, чтобы клуб вернулся к прежним кондициям. Но в это лично мне мало верится. Мало верится что каталонцы вообще когда нибудь станут той самой Барсой, в составе которой играли величайшие игроки, топ игроки на каждой позиции. Скорее нет чем да.
Но если я ошибусь, буду только рад!
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christina7
Продлит контракт на улучшенных условиях, приятного просмотра))
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cukken
Представляю, что будет с вашими лицами, когда перейдет 😁
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Леван Сиукаев
Барса лучше пусть тренера ищет,а не полузащитника. Хави не то что Киммиха а даже целую Ман сити способен превратит за несколько месяцев в убогого середняка
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Гномович!
Смешно, никогда Киммих не пойдет на понижение.
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FC BAYERN 1900
вот бы продлили с ним контракт, чтобы барса больше не мечтала
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Алексей Гусев
Киммих в Барсу? Серьезно??
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Итачи Учиха
Опорник, выкуп Канселу и вингер на левый фланг. Откуда у Барсы 120-140 лямов возьмётся?
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