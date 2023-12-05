Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека: «В спорте не должно быть терпимости по отношению к расизму. Давайте сделаем его образцом инклюзивности»

Винисиус Жуниор выпустил заявление о борьбе с расизмом.

«Привет. Меня зовут , я играю за « ».

В этом году Всеобщей декларации прав человека исполняется 75 лет – важный момент в истории. Сегодня мы должны подтвердить нашу приверженность защите прав человека.

На протяжении всей истории расизм и дискриминация лишили многих людей возможностей, даже в спорте. Пора объединиться против расизма. В спорте не должно быть терпимости по отношению к расовой дискриминации. Это означает, что каждая организация должна использовать существующие механизмы, чтобы сообщать [о проявлениях расизма], и бороться с дискриминацией без оговорок.

Жертв нужно поддерживать, а виновных – привлекать к ответственности. Мы должны инвестировать в антирасистское образование, поощрять людей узнавать их права, а также искать поддержки.

Давайте сделаем спорт настоящим образцом инклюзивности, свободным от расизма и дискриминации – таким, где отличия прославляются», – сказа вингер «Реала» и сборной .

«Для меня этот конкретный год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит еще долгий путь к искоренению предрассудков в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское образование должно быть в центре наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всем мире.

Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли спортивного посла ООН по вопросам прав человека. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью», – добавил футболист.

Напомним, в этом году Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперников.

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