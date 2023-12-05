Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека: «В спорте не должно быть терпимости по отношению к расизму. Давайте сделаем его образцом инклюзивности»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ООН Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор выпустил заявление о борьбе с расизмом.

«Привет. Меня зовут Винисиус Жуниор, я играю за «Реал Мадрид».

В этом году Всеобщей декларации прав человека исполняется 75 лет – важный момент в истории. Сегодня мы должны подтвердить нашу приверженность защите прав человека.

На протяжении всей истории расизм и дискриминация лишили многих людей возможностей, даже в спорте. Пора объединиться против расизма. В спорте не должно быть терпимости по отношению к расовой дискриминации. Это означает, что каждая организация должна использовать существующие механизмы, чтобы сообщать [о проявлениях расизма], и бороться с дискриминацией без оговорок.

Жертв нужно поддерживать, а виновных – привлекать к ответственности. Мы должны инвестировать в антирасистское образование, поощрять людей узнавать их права, а также искать поддержки. 

Давайте сделаем спорт настоящим образцом инклюзивности, свободным от расизма и дискриминации – таким, где отличия прославляются», – сказа вингер «Реала» и сборной Бразилии

«Для меня этот конкретный год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит еще долгий путь к искоренению предрассудков в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское образование должно быть в центре наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всем мире.

Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли спортивного посла ООН по вопросам прав человека. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью», – добавил футболист. 

Напомним, в этом году Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны фанатов соперников. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закончился как футболист
второй Рэшфорд
кстати, Реал стал намного ярче играть без него, командней, целостней
+16
-2
+14
Пора Пересу его сливать, пока что-то стоит. В условный ПСЖ пойдет.
+9
0
+9
Бесконечно ноющего негра-провокатора сделали послом по правам человека. Походу ООН совсем деградировало.
+7
0
+7
Ответ razraz
закончился как футболист второй Рэшфорд кстати, Реал стал намного ярче играть без него, командней, целостней
Рэшфорд накормил детей, продвинул свою личную инициативу в правительство, сделал доброе дело, и никуда больше не лезет, какое отношение к нему имеет отвратительный и мерзкий Винисиус и как их можно сравнивать, один делает добрые дела, второй токсичный провокатор, который хайпится на своем цвете кожи:))
+11
-8
+3
Любое навязывание инклюзивности приведет к обратному. Винисиус либо наивный дурачок, либо хитрый спекулянт.
+2
-1
+1
Вот животное, уже почти одни негры играют, триллионы получают, а он нам тут ноет про какие то возможности ограниченные, никогда дикарь благодарен не будет, им всегда мало.
+1
0
+1
Ответ razraz
закончился как футболист второй Рэшфорд кстати, Реал стал намного ярче играть без него, командней, целостней
Реал в последнем матче с вини разгром 5:1, вини дубль положил. В предпоследнем матче реал также разгромил 3:0, у Вини 1+1.
+2
-1
+1
пример Рэшфорда как бы намекает, что не стоит заниматься сторонними делами.
0
0
0
Надеюсь его там в холле в клетке держат😂
+1
-1
0
какой же позор,
провокатор и популист — лучше бы дали оценку его поведения на футбольном поле в каждом втором матче.
И это пример для молодёжи?))
0
0
0
rigobersong, давно ведь уже подтверждено, что политический и благотворительный образ Решфорда - это просто коммерческий ход, бизнес-проект репера Jay-Z. Решфорд плотно сотрудничает с ним и его агенством. Прочитай статью на спортсе под названием "Агентство Jay-Z меняет европейский футбол: его игроки думают об имидже и становятся политиками (как Леброн)"
0
0
0
И какое образование у этого посла? 9 классов и 1 коридор?
0
0
0
Ответ razraz
закончился как футболист второй Рэшфорд кстати, Реал стал намного ярче играть без него, командней, целостней
лучший футболист прошлого сезона закончился, ага. до нового года еще 4,5 недели, а ты уже праздновать начал?
+1
-1
0
Ответ TheDustman
Бесконечно ноющего негра-провокатора сделали послом по правам человека. Походу ООН совсем деградировало.
Походу))) Ты где пропадал последние лет 20? Как проходит голосование по резолюции о борьбе с героизацией нацизма и сколько этих голосований было? ООН превратилась в лигу наций. Кроме ля ля, нечего из себя не представляет.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий