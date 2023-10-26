«МЮ» получил рекордные для Англии 648,4 млн фунтов дохода в сезоне-2022/23, но завершил период с убытками. Зарплаты снизились на 52,8 млн из-за непопадания в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» получил рекордный доход за финансовый год-2022/23.

Как передает Daily Mail, за прошедший отчетный период доходы « » составили 648,4 млн фунтов. Это рекорд для английских клубов. При этом коммерческие доходы клуба впервые превысили 300 млн фунтов.

При этом долгосрочная задолженность осталась на уровне 538 млн фунтов, поскольку в прошедшем финансовом году отказались от дивидендов.

Несмотря на рекордный доход, год стал для «МЮ» убыточным – убытки клуба составили 42,1 млн фунтов.

Зарплатная ведомость снизилась на 52,8 млн фунтов – до 331,4 млн фунтов. В значительной степени это связано с тем, что в сезоне-2022/23 клуб не квалифицировался в чемпионов.

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