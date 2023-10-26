«МЮ» получил рекордные для Англии 648,4 млн фунтов дохода в сезоне-2022/23, но завершил период с убытками. Зарплаты снизились на 52,8 млн из-за непопадания в ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА бизнес Глейзеры деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» получил рекордный доход за финансовый год-2022/23.

Как передает Daily Mail, за прошедший отчетный период доходы «Манчестер Юнайтед» составили 648,4 млн фунтов. Это рекорд для английских клубов. При этом коммерческие доходы клуба впервые превысили 300 млн фунтов.

При этом долгосрочная задолженность осталась на уровне 538 млн фунтов, поскольку в прошедшем финансовом году Глейзеры отказались от дивидендов.

Несмотря на рекордный доход, год стал для «МЮ» убыточным – убытки клуба составили 42,1 млн фунтов.

Зарплатная ведомость снизилась на 52,8 млн фунтов – до 331,4 млн фунтов. В значительной степени это связано с тем, что в сезоне-2022/23 клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов.

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19 комментариев

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Tun
А прикиньте, какой был бы доход с фэйковыми спонсорами из арабистана?
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Bunyod Turgunov
Ответ How Hugging
Где-то ржёт фк негрейры. Плачась что у. Них маленькая зарплата в 500 ммиллионов + отложенные платёжи
У Барселоны в своё время было больше 900 млн евро дохода. Да он щас в кризисе он вернётся на свой уровень.
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Neron
Как не квалифицировались в Лигу чемпионов по итогам сезона 2022/23?! А где сейчас МЮ играет?! 3-е место же заняли!
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red hikkikomori
зато депутату ЗП насыпали самую большую в команде и одну из самых больших в АПЛ. Лучше бы как Барса всех снижать ЗП заставляли, а кто не согласен - на продажу, и искать свободных агентов себе+аренды.
Будь МЮ на месте Барсы, а не в АПЛ - так же за рычаги дёргали бы
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Сергей Асеев
В сезоне 2022/ 2023 как раз таки квалифицировались в ЛЧ, надо было написать, что в сезоне 2022/2023 не выступали в ЛЧ
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Ilya)
в том сезоне попали же в ЛЧ
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El
Ответ Ilya)
в том сезоне попали же в ЛЧ
в прошлом году не играли в лч
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zzzeeerrrooo
Ответ Neron
Как не квалифицировались в Лигу чемпионов по итогам сезона 2022/23?! А где сейчас МЮ играет?! 3-е место же заняли!
В сезоне-2022/23 клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов
Они играли в ЛЕ
+2
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xQcoW
Уже давно не факт, что маню превращается в законного середняка
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Кино Музыка
Сколько ни дай, все пропьют.
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qfxtruxp
и что толку если накупили неизвестно кого
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qfxtruxp
в следующем сезоне опять в ЛЕ играть будут
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danilevich
И это даже без букв для футболок 😁
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Illia Gray
Команда уже 10 лет всем сосет, но при этом лутает по 650 лямов фунтов
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danilevich
Ответ danilevich
И это даже без букв для футболок 😁
Представляете , какой успех МЮ добился имей они под рукой все необходимые буквы?
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