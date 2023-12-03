Гвардиола о 3:3 с «Тоттенхэмом»: «Футбол похож на жизнь, порой получаешь не то, чего заслуживаешь. «Ман Сити» был великолепен во всем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола остался доволен матчем «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Игра получилась хорошей, это главное. Присутствует сожаление, как и после матча с «Ливерпулем», ведь сегодня было ощущение, что мы были великолепны в каждом аспекте в матче против очень хорошей команды, которой руководит очень хороший тренер.

Мы создали много моментов, действовали агрессивно, были предельно сосредоточены. Мы чувствуем, что все еще хотим быть во главе таблицы.

Жаль. Порой футбол похож на жизнь: ты получаешь не то, чего заслуживаешь», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Манчестер Сити».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ City 100 points
Не всегда получаешь наказание за 115 финансовых махинаций и заслуженный вылет в пердив, что есть, то есть.
Плак плак
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сегодня Тоттенхэм хотя бы до штрафной добегал и комбинировал. При Почеттино, Моуриньо и парике, ТТХ умудрялся забивать Сити по два мяча с двух ударов куда-то в сторону ворот.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизнь–лучший драматург!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А между тем Тоттенхэм - самая неприступная команда для Пепа после Ливерпуля из тех, с кем он сыграл хотя бы 5 матчей
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"а порой получаешь безлимитный читерский банк и чит-код от банов.
А Эвертон лохи" - добавил Пеп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LeroySaneMCITY
Плак плак
Он самый преданный болельщик МЮ и Сити, ни одной ветки не пропускает. Любит Манчестер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Liquidozz
Скорее жизнь похожа на футбол. Вроде только началась, а судья уже свистит на выход...
В таком случае болельщики МЮ выступают за эвтаназию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Особенно в реализации и в обороне :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кроме завершения. Штанга, перекладина и промах в упор с 9 метров. Даже если бы не свистнули в концовке, Грилиш перед вратарём остановился и ждал партнёров. Бить заряжен только Холланд. Причём, не важно куда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скорее жизнь похожа на футбол. Вроде только началась, а судья уже свистит на выход...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Месси так никогда не промахивался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
получил 3 вынь и распишись. середняк уже 3 игры .без победы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий