Гвардиола о 3:3 с «Тоттенхэмом»: «Футбол похож на жизнь, порой получаешь не то, чего заслуживаешь. «Ман Сити» был великолепен во всем»

Пеп Гвардиола остался доволен матчем «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Игра получилась хорошей, это главное. Присутствует сожаление, как и после матча с «Ливерпулем», ведь сегодня было ощущение, что мы были великолепны в каждом аспекте в матче против очень хорошей команды, которой руководит очень хороший тренер.

Мы создали много моментов, действовали агрессивно, были предельно сосредоточены. Мы чувствуем, что все еще хотим быть во главе таблицы.

Жаль. Порой футбол похож на жизнь: ты получаешь не то, чего заслуживаешь», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!