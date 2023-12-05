Пеп Гвардиола: «У меня ощущение, что «Ман Сити» выиграет АПЛ»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в этом сезоне.

Сейчас «горожане» занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка.

«Реальность такова, что мы пропускаем много голов, но мы не допускаем много моментов, и это хороший знак.

Если вы спросите меня, то, учитывая то, как мы сыграли против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», у меня ощущение, что мы выиграем Премьер-лигу. Но это всегда сложно.

Учитывая форму «Астон Виллы» в этом сезоне, нас ждет сложная игра. Мы знали об этом и раньше. Сейчас тоже знаем», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет против «Астон Виллы» в гостях завтра, 6 декабря.

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33 комментария
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Вроде у Арсенала и Ливерпуля неплохие шансы, но, откровенно говоря, у многих любителей АПЛ такие же ощущения. Сейчас Сити будто валяет дурака, когда ввязывается в перестрелки с Челси и Тоттенхэмом, футболисты далеки от пика формы. Вообще сезон безумно интересный.
+36
0
+36
Ответ Leon Petov
Продлили оплату VAR до конца сезона?
Плак плак
+17
-4
+13
Да ну нет,МЮ заберет чемп)))))))))
+11
-2
+9
Продлили оплату VAR до конца сезона?
+16
-10
+6
Ответ Quinlan Scott
Ну если Холланда не будут удалять за грубые фолы на защитниках и крик на судью то очередной коррумпированный сезон ждет
Это естественная реакция на обсер судьи и отнятие победы
+7
-1
+6
Ответ TheFrosty
У меня ощущения что Пепка еще 12 лет будет пыжиться в ЛЧ без побед.
Так он же действующий победитель. Или следующие 12 дет? Почему? Наоборот их болельщики хотят добавить какую-то интригу во все турниры где они участвуют. Типа мы слабы и т д. Но потенциал состава настолько велик, что сити фаворит всего следующие года 3 точно. Лучшая оборона в мире- у сити. Лучший нападающий мира- у сити. Лучший пз мира- у сити. Пеп лучший менеджер всех времён и народов. Тренер конечно вряд ли. Это очень спорно. В первой пятерке будет. Но не лучший даже в апл сейчас. При Клоппе и де дзерби невозможно быть безальтернативно лучшим. Но то как он покупает и кого- это феноменально.
+8
-2
+6
Во втором круге как обычно выдадут серию из 16 побед подряд и заберут чемпионство. Когда у тебя два полноценных состава ты можешь себе это позволить
+7
-2
+5
Ответ Quinlan Scott
Ну если Холланда не будут удалять за грубые фолы на защитниках и крик на судью то очередной коррумпированный сезон ждет
а за какие грубые фолы на защитниках его должны были удалить?
+5
0
+5
Ответ Quinlan Scott
Каждый второй гол Холланда головой это когда он фолит на заще а потом забивает в пустые Но слепые судьи якобы не видят
и за эти "фолы" его нужно удалять?
+4
0
+4
Ответ Quinlan Scott
Хватит уже ныть Счет на табло и не факт что там был бы гол
И не факт что не был бы гол, но удалять за то, что на последних секундах на эмоциях судья ошибается это глупо, так что не пиши ерунду
+4
-1
+3
Ответ Cearvm
Вроде у Арсенала и Ливерпуля неплохие шансы, но, откровенно говоря, у многих любителей АПЛ такие же ощущения. Сейчас Сити будто валяет дурака, когда ввязывается в перестрелки с Челси и Тоттенхэмом, футболисты далеки от пика формы. Вообще сезон безумно интересный.
есть такое, будто матчи с Челси, Ливерпулем и Тоттенхэмом могли спокойно забирать, будь они более нацеленные на результат
+5
-2
+3
Ответ TheFrosty
У меня ощущения что Пепка еще 12 лет будет пыжиться в ЛЧ без побед.
А в каком месте это ощущение?
+3
-1
+2
3матча без Родри 3поражения.
посмотрим что будет завтра,но кажется что пеп не знает как играть без Родри.
+5
-4
+1
По глубине и уровню состава Арсенал вполне может вытянуть чемпионство.
+1
0
+1
Ответ Xm.md
Еще десяток финансовых нарушений и точно выиграет
Это твоя лучшая шутка?
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Ответ Cearvm
Вроде у Арсенала и Ливерпуля неплохие шансы, но, откровенно говоря, у многих любителей АПЛ такие же ощущения. Сейчас Сити будто валяет дурака, когда ввязывается в перестрелки с Челси и Тоттенхэмом, футболисты далеки от пика формы. Вообще сезон безумно интересный.
1,5 состава не хватит. Нужно 2 состава
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Ответ Leon Petov
Продлили оплату VAR до конца сезона?
по промокоду #ЛысыйШарлатан
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да ну не может быть
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Никто не выигрывал АПЛ 4 раза подряд...
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У меня ощущение, что Шеффилд и Бернли вылетят в Шип, а через год вернутся.
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Голы без моментов?
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У меня ощущение что Лутон выиграет в следующем году Чемпионшип )))
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А я уверен
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По игре они точно сильнее всех. Я уверен, что они выиграют чемпионство. Им не везло в многих играх: с Арсеналом они проиграли при ничейной игре, с Тотэмом была ничья, где они не снесли Тотэм из-за невезения при реализации множества моментов. Да и с Челси и Ливерпулем они были лучше соперника, пропуская голы в конце, хотя были лучше и не так явно, как с Тотэмом.
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Ох, уж эти игры разума. А еще даже не весна
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