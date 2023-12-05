Пеп Гвардиола: «У меня ощущение, что «Ман Сити» выиграет АПЛ»
Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в этом сезоне.
Сейчас «горожане» занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка.
«Реальность такова, что мы пропускаем много голов, но мы не допускаем много моментов, и это хороший знак.
Если вы спросите меня, то, учитывая то, как мы сыграли против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», у меня ощущение, что мы выиграем Премьер-лигу. Но это всегда сложно.
Учитывая форму «Астон Виллы» в этом сезоне, нас ждет сложная игра. Мы знали об этом и раньше. Сейчас тоже знаем», – сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» сыграет против «Астон Виллы» в гостях завтра, 6 декабря.
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посмотрим что будет завтра,но кажется что пеп не знает как играть без Родри.