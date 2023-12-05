Пеп Гвардиола: «У меня ощущение, что «Ман Сити» выиграет АПЛ»

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в этом сезоне.

Сейчас «горожане» занимают 3-е место в турнирной таблице , отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 очка.

«Реальность такова, что мы пропускаем много голов, но мы не допускаем много моментов, и это хороший знак.

Если вы спросите меня, то, учитывая то, как мы сыграли против « » и « », у меня ощущение, что мы выиграем Премьер-лигу. Но это всегда сложно.

Учитывая форму «Астон Виллы» в этом сезоне, нас ждет сложная игра. Мы знали об этом и раньше. Сейчас тоже знаем», – сказал .

« » сыграет против «Астон Виллы» в гостях завтра, 6 декабря.

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