Месси о сборной Аргентины: «Хочу быть здесь больше, чем когда-либо. После стольких лет страданий мы переживаем особый момент, я хочу насладиться им»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси допустил, что сыграет на чемпионате мира-2026.

«Время покажет, буду ли я [в сборной] или нет. Реальность такова, что [к тому моменту] я достигну возраста, когда игроки обычно не могут играть на чемпионате мира, и именно поэтому я сказал, что не думаю, что буду там.

Казалось, что после чемпионата мира я добился всего и закончу карьеру, но все наоборот: теперь я хочу быть здесь больше, чем когда-либо, потому что после стольких лет страданий, сегодня, когда мы переживаем особый момент, которого я никогда раньше не испытывал со сборной Аргентины, я хочу насладиться им.

Мне нравится приезжать в Аргентину, быть здесь. Я чувствую себя хорошо в команде, мне здесь нравится. Это очень сплоченная, очень здоровая команда, которой нравится быть вместе. Я хочу испытывать все это, не думая о двух-трех следующих годах – в футболе это очень долгий срок. 

Я не думаю о чемпионате мира и не говорю со стопроцентной уверенностью, что меня там не будет, потому что случиться может все, что угодно. Вероятнее всего, что меня там не будет – из-за возраста. А там посмотрим, как далеко все зайдет. Может быть, мы преуспеем на Кубке Америки, и все будет сделано для того, чтобы мы продолжили добиваться успеха. Может быть, и нет, что я знаю. Я не могу сказать, продолжу я или нет, но, будучи реалистом, скажу, что это будет сложно.

Я говорил это несколько раз, и это соответствует реальности: я всегда буду стараться выкладываться по максимуму, и я первым узнаю, когда я могу играть, а когда нет. Я также осознаю, что перешел в менее сильную лигу, но многое будет зависеть от моих индивидуальных выступлений. 

Пока я чувствую, что у меня все хорошо и я могу продолжать вносить свой вклад, я буду это делать. Сегодня единственное, о чем я думаю, – это хорошо подготовиться к Кубку Америки и иметь возможность сыграть на нем. Мы будем сражаться, как и всегда, постараемся стать чемпионами», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью Star+. 

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39 комментариев
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А вы заметили, что после вчерашнего матча Аль Хилаль и Аль Насра на ветках Месси появились новые юзеры и минусов стало дофига?:) Кто то явно мультиаккаунтингом занимается...
+15
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Ответ Великий Алонсо
Этот наглец смеет еще такое говорить, выиграл ЧМ на багаже Мартинеса и Ди Марии, они затащили победу на ЧМ, Месси ничего не сделал, просто невзрачно пешеходил по полю, позорище.
Додя 🫵🏽🤡😂
+13
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+5
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Ответ Отец Абду
А вы заметили, что после вчерашнего матча Аль Хилаль и Аль Насра на ветках Месси появились новые юзеры и минусов стало дофига?:) Кто то явно мультиаккаунтингом занимается...
спортс 25 летие отмечает))))
+4
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Ответ Отец Абду
А вы заметили, что после вчерашнего матча Аль Хилаль и Аль Насра на ветках Месси появились новые юзеры и минусов стало дофига?:) Кто то явно мультиаккаунтингом занимается...
А ты минусы считаешь ?))
Какие несчастные люди…живущие жизнью других..
Мне вас немного жаль
+3
-2
+1
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Правильно говорит
И в целом, после победы на ЧМ, кажется, уже просто наслаждается футболом/доигрывает
И имеет право нп это
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огромный респект Месси за все что он делал и делает в футболе.
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Самые позорные чемпионы мира, а сколько пафоса)
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Ответ Великий Алонсо
Этот наглец смеет еще такое говорить, выиграл ЧМ на багаже Мартинеса и Ди Марии, они затащили победу на ЧМ, Месси ничего не сделал, просто невзрачно пешеходил по полю, позорище.
Это на «багаже» того Ди Марии, который в плей-офф ЧМ за 4 матча провел всего лишь 72 минуты на поле в сумме ?)
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Ответ Отец Абду
А вы заметили, что после вчерашнего матча Аль Хилаль и Аль Насра на ветках Месси появились новые юзеры и минусов стало дофига?:) Кто то явно мультиаккаунтингом занимается...
может просто много странных отрывков с интервью Месси появилось?))
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Ответ Отец Абду
А вы заметили, что после вчерашнего матча Аль Хилаль и Аль Насра на ветках Месси появились новые юзеры и минусов стало дофига?:) Кто то явно мультиаккаунтингом занимается...
Мессибулинг.
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