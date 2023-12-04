«Беллингем – «царь Мидас» современного футбола. Он превращает в золото все, к чему прикасается». Основатель премии Golden Boy о Джуде

Основатель премии Golden Boy сравнил Джуда Беллингема с царем Мидасом.

Полузащитник « », перешедший из дортмундской « » этим летом, выиграл приз в 2023 году.

– Беллингем стал абсолютным рекордсменом, потому что за него проголосовали 50 человек – как всегда за последние несколько лет, – и он набрал 485 баллов. Это значит, что 45 из 50 членов жюри поставили его на первое место, остальные 5 – на второе.

Он набрал 97% [возможных баллов] – такой поддержки нет ни у одного диктатора ни в одной стране.

– Беллингем – главный триумфатор премии. Для вас он лучший ?

– Люди склонны больше помнить последние события, чем то, что было раньше. Но я думаю, что если в 2005 году победил некий , выигравший 8 «Золотых мячей», то называть лучшим из всех рискованно.

Выиграет ли Беллингем 8 «Золотых мячей»? А один, три? Я не знаю. На данный момент у Мбаппе нет ни одного, но он чемпион мира.

У него [Беллингема] есть все основания для этого, у него есть отличные данные, чтобы им стать – посмотрим, что будет в следующем году и далее.

Он «царь Мидас» современного футбола – то, к чему он прикасается, превращается в золото.

– Являются ли 97% баллов, набранных Беллингемом, самым высоким показателем в истории премии?

– Столько же, сколько у Мбаппе. Но за Мбаппе голосовали только 30 журналистов, – сказал Массимо Франчи.

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