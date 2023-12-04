«Беллингем – «царь Мидас» современного футбола. Он превращает в золото все, к чему прикасается». Основатель премии Golden Boy о Джуде

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ МЛС бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Килиан Мбаппе Интер Майами Джуд Беллингем Golden Boy Футбол

Основатель премии Golden Boy сравнил Джуда Беллингема с царем Мидасом.

Полузащитник «Реала», перешедший из дортмундской «Боруссии» этим летом, выиграл приз в 2023 году.

– Беллингем стал абсолютным рекордсменом, потому что за него проголосовали 50 человек – как всегда за последние несколько лет, – и он набрал 485 баллов. Это значит, что 45 из 50 членов жюри поставили его на первое место, остальные 5 – на второе.

Он набрал 97% [возможных баллов] – такой поддержки нет ни у одного диктатора ни в одной стране.

– Беллингем – главный триумфатор премии. Для вас он лучший Golden Boy?

– Люди склонны больше помнить последние события, чем то, что было раньше. Но я думаю, что если в 2005 году победил некий Лионель Месси, выигравший 8 «Золотых мячей», то называть Беллингема лучшим из всех рискованно.

Выиграет ли Беллингем 8 «Золотых мячей»? А один, три? Я не знаю. На данный момент у Мбаппе нет ни одного, но он чемпион мира.

У него [Беллингема] есть все основания для этого, у него есть отличные данные, чтобы им стать – посмотрим, что будет в следующем году и далее.

Он «царь Мидас» современного футбола – то, к чему он прикасается, превращается в золото.

– Являются ли 97% баллов, набранных Беллингемом, самым высоким показателем в истории премии?

– Столько же, сколько у Мбаппе. Но за Мбаппе голосовали только 30 журналистов, – сказал Массимо Франчи.

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13 комментариев
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Если таким будет весь его сезон,то может и ЗМ возьмёт
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С царями надо поосторожнее.
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Ответ Отец Абду
Никто ещё не выигрывал ЗМ после получения Golden Boy ( кроме Месси), есть некое проклятие в этой награде... Надеюсь, что на нем не скажется «проклятие» этого приза...
Ну раз Месси смог, то значит и другие возьмут,если захотят
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Очень рад за этого парня, абсолютно заслуженно выиграл этот индивидуальный трофей. В прошлом сезоне сделал огромнейший рывок в своем прогрессе, стал лидером Дортмунда, привлек своей игрой скаутов всех топ-клубов мира. Очень рад, что он выбрал Мадрид и так феноменально стал выступать с первого же матча.
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Ответ corazón blanco
Очень рад за этого парня, абсолютно заслуженно выиграл этот индивидуальный трофей. В прошлом сезоне сделал огромнейший рывок в своем прогрессе, стал лидером Дортмунда, привлек своей игрой скаутов всех топ-клубов мира. Очень рад, что он выбрал Мадрид и так феноменально стал выступать с первого же матча.
Да он вроде и так на радаре у скаутов был ещё с малых лет
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Ответ Eziiko
Да он вроде и так на радаре у скаутов был ещё с малых лет
Это понятно, любой мало-мальски неплохой игрок на радаре у многих, но именно прошлый сезон стал отправной точкой, где Джуд проявил себя с самой наилучшей стороны.
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