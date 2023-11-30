«Зенит» хочет продать Ренана зимой, игрок хотел бы сменить обстановку. Есть интерес из Бразилии, но Европа – приоритет защитника

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Зенит» готов расстаться с защитником Робертом Ренаном.

Как сообщает UOL, российский клуб уже работает над переговорами об уходе Ренана в январе 2024 года.

«Зенит» хотел бы продать защитника, но, в зависимости от предложения, рассмотрит и вариант с арендой. Интерес к Ренану проявляют клубы из Бразилии.

Организовать трансфер будет несложно, так как и сам игрок хотел бы сменить обстановку. Приоритет Ренана – остаться в Европе.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит».

Полную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.

Алип вытеснил Ренана из-за ошибок и лимита на легионеров. Это надолго?

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31 комментарий
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Ответ Зелёный гопник
Его Алип усадил на банку, тоже мне талант из Бразилии 🤦🏼‍♂️
Так Алип казахский Фердинанд
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Реал готовит 30 млн)))
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Ответ NIK7478
А, раздолбаем оказался?! Необучаемый, видимо. Хотя данные у него - фантастические.
Да не факт. В 19 лет уехал на другой континент, где другой климат, другой язык и тд. Списывать рано.
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Его Алип усадил на банку, тоже мне талант из Бразилии 🤦🏼‍♂️
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Судя по вчерашнему Алипу - у Ренана еще будет шанс
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А разговоров было
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Ему бы поискать аренду в каком-то середняке европейском, который никаких задач не решает и где он будет стабильно играть. Он очень сырой, но это можно решить только опытом.
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У Ренана пасы с нужной силой,вертикальные пасы хороши,скорость есть,уверенность в своих действиях,но бриллиант требует огранки,потенциал у него огромный,аренда для всех будет хорошим делом.
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А, раздолбаем оказался?! Необучаемый, видимо. Хотя данные у него - фантастические.
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Ответ unreality
Толк в том, чтобы он играл, набрался разума и уверенности. Сидя на лавке он этого точно не сделает) Ну а будет и дальше косячить... ну значит необучаемый и нафиг он нужен тогда, пускай в Бразилию возвращается.
Я скорее к тому, что вместо того, чтобы самому обучать Ренанна уму-разуму, отправлять его в аренду, где все то же самое будут ему делать в новом клубе, только без особой мотивации.
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Ответ unreality
Толк в том, чтобы он играл, набрался разума и уверенности. Сидя на лавке он этого точно не сделает) Ну а будет и дальше косячить... ну значит необучаемый и нафиг он нужен тогда, пускай в Бразилию возвращается.
Однако в сборные Бразилии его вызывают.
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Ответ schwein
А толку то? Если он будет косячить в середняке, его и там на лавку усадят.
Толк в том, чтобы он играл, набрался разума и уверенности. Сидя на лавке он этого точно не сделает) Ну а будет и дальше косячить... ну значит необучаемый и нафиг он нужен тогда, пускай в Бразилию возвращается.
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Ответ Кирилл Демченко
Жаль, что Семак не умеет развивать молодых футболистов. я бы на месте клуба отдал его в аренду на пол года в какой нибудь клуб рпл и посмотреть , что с ним может сделать другой тренер
При чём тут умеет/не умеет? Его фактически Алип из состава вытеснил. Что-то мне подсказывает, что дело не только в Семаке. Ну и Зенит это не середняк какой и не аутсайдер, чтобы молодых наигрывать и не смотреть на результат.
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Пелеринка "жжёт". Пост только вышел, а он уже фигню в адрес Зенита написать успел. И таких людей не мало, которые всей душой открыто выступают против клуба и говорят, что он никому не интересен, а затем первыми лезут в комментарии что-то гадкое писать...
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Ответ Зелёный гопник
Его Алип усадил на банку, тоже мне талант из Бразилии 🤦🏼‍♂️
Забавные вы болельщики, то уверены что выхватили бриллиант по дешевке надурив бразилов и продадите за 100 млн в Реал, то «тоже мне талант 🤦‍♂️»
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Логично. Кто хочет жить на болоте, кроме собаки Баскервилей…
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Ответ Кирилл Демченко
Жаль, что Семак не умеет развивать молодых футболистов. я бы на месте клуба отдал его в аренду на пол года в какой нибудь клуб рпл и посмотреть , что с ним может сделать другой тренер
Алип пришёл в 21, сейчас 23. Прогресс налицо. А в случае с Ренаном хотелось бы процент с продажи зафиксировать на всякий случай. Ну и агенты тут наверняка мутят. Думали сразу топом будет, а косяк на косяке. Вместо того чтобы дать время на развитие продавливают переход. То есть то что им выгоднее
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Ответ Андрей Балабаев
Алип пришёл в 21, сейчас 23. Прогресс налицо. А в случае с Ренаном хотелось бы процент с продажи зафиксировать на всякий случай. Ну и агенты тут наверняка мутят. Думали сразу топом будет, а косяк на косяке. Вместо того чтобы дать время на развитие продавливают переход. То есть то что им выгоднее
Все видели прогресс Алипа вчера,дважды ошибся в одном эпизоде,при чем ошибки допустил детские кого с Нгомалё бежал.
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Ответ Дмитрий9779
Все видели прогресс Алипа вчера,дважды ошибся в одном эпизоде,при чем ошибки допустил детские кого с Нгомалё бежал.
Это очевидно. Я в целом по сезону. Ренан вообще любит обрезать капитально. Может и заиграет ещё, но тут агентские мутки идут. Алип спокойно ждал, а тут другая ситуация
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Что то сдача от Юри Алберто слабоватая, что Ренан, что Ду Кейрос. Ну хоть с Мантуаном повезло, но и то за него доплачивали.
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Ответ sled
5 миллионов агентам только за подписание, сколько там за Юрика Альберто зачли, тоже примерно столько же. Хорошо погуляли!!!
Тебе привет от Тила, Крали и сыночки Ларссона. Педро Роша поклон передавал щедрости спартаковской
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Ответ unreality
Ему бы поискать аренду в каком-то середняке европейском, который никаких задач не решает и где он будет стабильно играть. Он очень сырой, но это можно решить только опытом.
А толку то? Если он будет косячить в середняке, его и там на лавку усадят.
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значит действительно талант. Остальные сидят и никуда не стремятся уезжать.
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Игорь Новиков,а за что ты меня ЧС отправил?
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