«Зенит» хочет продать Ренана зимой, игрок хотел бы сменить обстановку. Есть интерес из Бразилии, но Европа – приоритет защитника

«Зенит» готов расстаться с защитником Робертом Ренаном.

Как сообщает UOL, российский клуб уже работает над переговорами об уходе Ренана в январе 2024 года.

«Зенит» хотел бы продать защитника, но, в зависимости от предложения, рассмотрит и вариант с арендой. Интерес к Ренану проявляют клубы из Бразилии.

Организовать трансфер будет несложно, так как и сам игрок хотел бы сменить обстановку. Приоритет Ренана – остаться в Европе.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за « ».

Полную статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.

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