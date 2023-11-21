Стоичков считает, что Беллингем не заслужил Golden Boy-2023: «Что он выиграл с «Боруссией» и «Реалом»? Выбрал бы Мусиалу или Бальде, раз Гави не мог получить второй приз»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Христо Стоичков Джуд Беллингем Алекс Бальде Golden Boy Джамал Мусиала Гави Футбол

Христо Стоичков считает, что Джуд Беллингем не заслужил приз Golden Boy-2023.

17 ноября полузащитник «Реала» и сборной Англии был назван лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года. Приз Golden Boy вручает туринская газета Tuttosport.

Джуд Беллингем – победитель Golden Boy-2023. Вы согласны с 50 членами жюри Tuttosport, которые проголосовали за него?

– Нет.

– Почему?

– Я не оспариваю ценность Беллингема, это один из главных талантов мира. Он обладает большим мастерством и умом. Считаю, что Беллингем сочетает в себе качества Лаудрупа, Кака и раннего Погба. Будущее – за ним. Он будет бороться за следующий «Золотой мяч» с Мбаппе и Холандом. Но я хотел бы знать, что он выиграл с «Боруссией» и «Реалом» в 2023-м? Ничего.

– Но он уже забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах после перехода в «Реал» летом. Монструозное выступление для 20-летнего парня, который, к тому же, не нападающий, а атакующий полузащитник.

– Он делал это три месяца. А какие успехи все эти голы принесли «Реалу»?

Вы хорошо знаете, что мой друг Моринью сказал бы про титулы. Хотите поговорить о том, как закончилась прошлая Бундеслига? «Боруссия» опережала «Баварию» на два очка за тур до конца. Они играли против «Майнца» дома, а «Бавария» – против «Кельна» в гостях. Что случилось в оставшиеся 5 минут? Тухель выпустил Мусиалу, который забил на последних минутах и сделал счет 3:2, а «Боруссия» не смогла забить, сыграла 2:2 и попрощалась с титулом из-за разницы мячей.

– Тогда кому бы вы отдали приз Golden Boy?

– Учитывая, что действующий победитель Гави не мог получить приз второй раз, я бы выбрал Мусиалу или Бальде, который выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании с «Барселоной», – сказал экс-игрок каталонского клуба.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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52 комментария

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Lebron James
Гави второй раз? )) За что? Он первый не заслужил. Должен был выигрывать Беллингем. А Мусиала должен был забирать за этот год.
+83
-12
+71
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Георгий Рыженков
Этот персонаж никогда умом не отличался.. "Мы освободим Россию от чемпионата Мира" - никогда не забуду
+42
-5
+37
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ApXuMaHqPuT
– сказал экс-игрок каталонского клуба.

Объективный, непредвзятый эксперт😑
+29
-6
+23
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Lebron James
Ответ Фарид Харисов
Если у Golden Boy временные рамки строго за сезон 22/23, то Мусиала заслужил. Если там временные рамки, которые учитывают эту осень, то Беллингем.
Беллингему еще за 2021-22 надо было давать. Но дали Гави ))
+31
-10
+21
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Фарид Харисов
Если у Golden Boy временные рамки строго за сезон 22/23, то Мусиала заслужил.

Если там временные рамки, которые учитывают эту осень, то Беллингем.
+17
-6
+11
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Lebron James
Я конечно знал что Стоичков недолюбливает Реал... Но это уже Стоичков головн0го м0зга ))
+13
-2
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Кирилл_Гришин
Он болен Барселоной
+9
-1
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Пенс
согласен. А вообще нашему гиви пора бы уже и зм дать
+15
-8
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Мирослав Ковальский
Уровень костолома Гави это вылетать из Лиги Европы и получать за это левые награды. В очной встрече Беллингем показал ему мастер класс, унизив дублем его середняк
+8
-1
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S. A.
Гави, Бальде... Распиаренному детсаду из Барсы все награды надо вручить
+12
-6
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mootoo
ага а чемпионат мира за 3 недели это аргумент для ЗМ
+12
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Ханс Ланда
Про Стоичкова можно сказать только одно: д*рьмом родился - д*рьмом и помрет
Болгарская версия нашего Мостового, да и еще с золотым мячом
+5
-1
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Причёска Бэйла
Гави что выиграл, когда взял Голден бой?
+6
-2
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as009595@icloud.com
Стоичков получил свой единственные золотой мяч благодаря тогдашнему правилу что только европеец мог его получать, поэтому его не получил Ромарио, хотя по мне и Роберто Баджо сыграл на чм лучше чем Стоичков
+4
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Нефанатик
Стоичков, Пике, Мостовой… будто одна мать родила
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abrbal
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Ответ Иван Лапин
а что мусиала выиграл? бундеслигу, которую бавария 10 раз подряд выиграла ?
бундеслигу с замены в последнем туре
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Азамат Оралов
В этом году должен был получить ЗМ Холанд а не Месси а в прошлом Левандовски а не Месси
+2
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Artmann
"Одно слово - румын!" (с)
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Сергей Крамаренко
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Стоичкову 60 лет ещё нет а маразм и деменция во всю процветают
Пусть вспомнит, за что ему дали Золотой мяч, что он выиграл в 94м?
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Roman Bukhantsov
Бальде в этом списке вообще быть не должно, деревянный бровочник без мозгов, единственная его функция - бежат ьпо флангу и вешать в штрафную
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войд
Вот такие как стоичков и пиарят постоянно каталонских деревях)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Стоичков и Пуке это как гуру футбола и ригубубер
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Пенс
Ответ Роман
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Андрей Манилин
Ответ Азамат Оралов
В этом году должен был получить ЗМ Холанд а не Месси а в прошлом Левандовски а не Месси
Стоичков в 2019 году спросил про Месси: "что он выиграл?"...а нет, не спросил :-D
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f0rmoceft
Стоичков не объективен.
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фан Барсы
Ответ Мирослав Ковальский
Уровень костолома Гави это вылетать из Лиги Европы и получать за это левые награды. В очной встрече Беллингем показал ему мастер класс, унизив дублем его середняк
А че случилось в суперкубке зимой ?
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koshaus
Ответ Мирослав Ковальский
Уровень костолома Гави это вылетать из Лиги Европы и получать за это левые награды. В очной встрече Беллингем показал ему мастер класс, унизив дублем его середняк
Зря ты так. Гави ведь старался, отдал голевой пас Беллингему🤣
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Valex182
Ответ Причёска Бэйла
Гави что выиграл, когда взял Голден бой?
Кубок Гампера))
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EzioFlava
Ответ Георгий Рыженков
Этот персонаж никогда умом не отличался.. "Мы освободим Россию от чемпионата Мира" - никогда не забуду
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neuner
Ответ Роман
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почаще повторяй это, может сам поверишь в эту хрень)
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DimaBayern
Хотел спросить ещё по поводу этой награды? Она ж всегда вручалась именно за календарный год?
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Blaumerc
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
гуви это во-первых уже не футболист, а во-вторых он им никогда и не был
мощный аргумент кринжефанов. от вас другого и не ожидаешь.
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LinkLin
Отстоичков
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Ruslan3132
у этого маразматика еще вью берут...странные сми...он же в одном ряду с паниным где то
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gja
Стоичков наверное знает больше чем остальные. Пускай бы напомнил что Гави выиграл а 22м году.
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