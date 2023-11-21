Стоичков считает, что Беллингем не заслужил Golden Boy-2023: «Что он выиграл с «Боруссией» и «Реалом»? Выбрал бы Мусиалу или Бальде, раз Гави не мог получить второй приз»

Христо Стоичков считает, что Джуд Беллингем не заслужил приз Golden Boy-2023.

17 ноября полузащитник « » и сборной Англии был назван лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года. Приз Golden Boy вручает туринская газета Tuttosport.

– – победитель Golden Boy-2023. Вы согласны с 50 членами жюри Tuttosport, которые проголосовали за него?

– Нет.

– Почему?

– Я не оспариваю ценность Беллингема, это один из главных талантов мира. Он обладает большим мастерством и умом. Считаю, что Беллингем сочетает в себе качества Лаудрупа, Кака и раннего Погба. Будущее – за ним. Он будет бороться за следующий «Золотой мяч» с Мбаппе и Холандом. Но я хотел бы знать, что он выиграл с «Боруссией» и «Реалом» в 2023-м? Ничего.

– Но он уже забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах после перехода в «Реал» летом. Монструозное выступление для 20-летнего парня, который, к тому же, не нападающий, а атакующий полузащитник.

– Он делал это три месяца. А какие успехи все эти голы принесли «Реалу»?

Вы хорошо знаете, что мой друг Моринью сказал бы про титулы. Хотите поговорить о том, как закончилась прошлая Бундеслига? « » опережала «Баварию» на два очка за тур до конца. Они играли против «Майнца» дома, а « » – против «Кельна» в гостях. Что случилось в оставшиеся 5 минут? Тухель выпустил Мусиалу, который забил на последних минутах и сделал счет 3:2, а «Боруссия» не смогла забить, сыграла 2:2 и попрощалась с титулом из-за разницы мячей.

– Тогда кому бы вы отдали приз Golden Boy?

– Учитывая, что действующий победитель не мог получить приз второй раз, я бы выбрал Мусиалу или Бальде, который выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании с «Барселоной», – сказал экс-игрок каталонского клуба.

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