Беллингему вручили приз Golden Boy. Джуд выступил: «Лучший ли я? Не думаю. Приятно, но важнее играть за «Реал», величайший клуб мира, и помогать партнерам»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Golden Boy Футбол

Джуду Беллингему вручили приз Golden Boy.

«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, и развивал его.

Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них.

Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за «Реал», величайший клуб мира.

Я говорю ребятам, что важно не быть идеальным, а стараться помогать другим и стараться развиваться. Быть примером – большая ответственность», – заявил хавбек на церемонии, организованной Tuttosport.

Фото: twitter.com/realmadrid

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14 комментариев
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Бист какой то просто. Такими темпами Золотой Мяч в Реале возьмет быстрее Мбаппе в ПСЖ.
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И по всему видно ,что это не просто слова ради пиара и все такое, что для него это так и есть . Учись Вини, у своего младшего товарища.
И спасибо Пересу , что привел этого парня в наш клуб .
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Ответ scaryclown/
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Лучший!💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Не сбавляй оборотов, Джуд! Верим, что ты станешь одной из легенд мадридского «Реала»!
Ждём Золотой мяч!💪
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Ответ scaryclown/
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Все говорят о том, что Джуд не заслужил награду, потому что ничего не выиграл. Хм, а что выиграл Гави на тот момент, когда получал эту награду?
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Заслужено, удачи и без травм 🙏
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Хозяин бчк 👍
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Потрясающий игрок, который абсолютно заслуженно выиграл этот индивидуальный трофей. Дальше- больше, главное продолжать в том же духе!
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Ответ scaryclown/
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Как Гави и Педри могут быть сильнее если они вообще не футболисты?)
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великое будущее не за горами
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