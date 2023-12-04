Беллингему вручили приз Golden Boy. Джуд выступил: «Лучший ли я? Не думаю. Приятно, но важнее играть за «Реал», величайший клуб мира, и помогать партнерам»

Джуду Беллингему вручили приз Golden Boy.

«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, и развивал его.

Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них.

Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за « », величайший клуб мира.

Я говорю ребятам, что важно не быть идеальным, а стараться помогать другим и стараться развиваться. Быть примером – большая ответственность», – заявил хавбек на церемонии, организованной Tuttosport.

Фото: twitter.com/realmadrid

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