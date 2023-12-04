Беллингему вручили приз Golden Boy. Джуд выступил: «Лучший ли я? Не думаю. Приятно, но важнее играть за «Реал», величайший клуб мира, и помогать партнерам»
Джуду Беллингему вручили приз Golden Boy.
«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, и развивал его.
Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них.
Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за «Реал», величайший клуб мира.
Я говорю ребятам, что важно не быть идеальным, а стараться помогать другим и стараться развиваться. Быть примером – большая ответственность», – заявил хавбек на церемонии, организованной Tuttosport.
Фото: twitter.com/realmadrid
Беллингем выиграл Golden Boy-2023! Шок, но это первый победитель из «Реала»
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
И спасибо Пересу , что привел этого парня в наш клуб .
Ждём Золотой мяч!💪