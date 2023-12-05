Перенесенный из-за снегопада матч «Бавария» – «Унион» пройдет 24 января

«Бавария» назвала новую дату перенесенного матча с «Унионом».

Напомним, матч 13-го тура Бундеслиги, который должен был пройти 2 декабря, не состоялся из-за сильного снегопада. Основными причинами переноса стали безопасность и, прежде всего, прибытие зрителей на «Альянц-Арену», поскольку погодные условия затруднили работу транспорта в Мюнхене.

Перенесенная игра « » с « » пройдет 24 января. Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, болельщики смогут посетить игру по приобретенным ранее билетам.

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