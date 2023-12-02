Защитник «Баварии» Сарр выбыл на несколько месяцев. Он порвал крестообразную связку на тренировке

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Буна Сарр Футбол

Защитник «Баварии» Буна Сарр выбыл на несколько месяцев.

31-летний игрок порвал крестообразную связку левого колена на тренировке. 

В пятницу он перенес успешную операцию. 

Сарр перешел в мюнхенский клуб по ходу сезона-2020/21. За время, проведенное в клубе, он только 16 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги. 

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10 комментариев
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Серьезный удар по баварии! Можно сказать что для баварии сезон окончен без него выходить на поле просто бессмысленно!
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Ужас... Здоровья игроку и грамотного восстановления!
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Ответ Unknown Forusha
Серьезный удар по баварии! Можно сказать что для баварии сезон окончен без него выходить на поле просто бессмысленно!
Самое время вернуть Жерома Боатенга.
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А кто будет играть вместо него?
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Потеря потерь!
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Не потеря для Баварии. А вот кубок Африки пропустит. В своей сборной он ключевой игрок.
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Легенда
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Почему с крестами про всех пишут "до конца сезона", "до конца года" , "на 8-9 месяцев" про Гави или Педри писали, а про Сарра несколько месяцев? Он что реально машина, учитывая его статус легенды Баварии?
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Здоровья легенде Мюнхена.
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