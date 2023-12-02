Защитник «Баварии» Сарр выбыл на несколько месяцев. Он порвал крестообразную связку на тренировке

Защитник «Баварии» Буна Сарр выбыл на несколько месяцев.

31-летний игрок порвал крестообразную связку левого колена на тренировке.

В пятницу он перенес успешную операцию.

Сарр перешел в мюнхенский клуб по ходу сезона-2020/21. За время, проведенное в клубе, он только 16 раз выходил на поле в матчах Бундеслиги.

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