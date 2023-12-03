Диего Симеоне: «На старте сезона шансы «Барсы» и «Реала» на победу в Ла Лиге всегда выше. «Атлетико» сократил отставание»

Диего Симеоне высказался перед матчем между «Атлетико» и «Барселоной».

«Я ожидаю красивой игры против команды с очень хорошими игроками. Ими здорово руководит тренер [Хави], у которого очень четкие идеи. Постараемся перевести игру туда, откуда, как нам кажется, мы сможем навредить им. Хотим следовать своей линии.

Для нас важна стабильность. Давайте оценивать все с этой точки зрения. На следующей неделе мы сыграем с «Альмерией», а сейчас – против команды, которая будет до конца бороться за победу в .

Это сложный соперник, как и всегда. С тех пор, как мы пришли в « », в гостях у «Барсы» мы еще не выигрывали».

О том, что «Атлетико» сократил отставание от «Барселоны» и «Реала»

«Сложно оценить это. « » и « » всегда начинают сезон, имея бóльшие шансы на победу. За последнее время мы сократили отставание, основываясь на делах, а не на словах. Мы продолжим работать над тем, чтобы дистанция уменьшалась», – сказал .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Ла Лиги. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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