Диего Симеоне: «На старте сезона шансы «Барсы» и «Реала» на победу в Ла Лиге всегда выше. «Атлетико» сократил отставание»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне высказался перед матчем между «Атлетико» и «Барселоной».

«Я ожидаю красивой игры против команды с очень хорошими игроками. Ими здорово руководит тренер [Хави], у которого очень четкие идеи. Постараемся перевести игру туда, откуда, как нам кажется, мы сможем навредить им. Хотим следовать своей линии.

Для нас важна стабильность. Давайте оценивать все с этой точки зрения. На следующей неделе мы сыграем с «Альмерией», а сейчас – против команды, которая будет до конца бороться за победу в Ла Лиге.

Это сложный соперник, как и всегда. С тех пор, как мы пришли в «Атлетико», в гостях у «Барсы» мы еще не выигрывали».

О том, что «Атлетико» сократил отставание от «Барселоны» и «Реала»

«Сложно оценить это. «Барселона» и «Реал» всегда начинают сезон, имея бóльшие шансы на победу. За последнее время мы сократили отставание, основываясь на делах, а не на словах. Мы продолжим работать над тем, чтобы дистанция уменьшалась», – сказал Симеоне.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Ла Лиги. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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13 комментариев
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Сейчас только вместо «Барселоны» «Жирона» крепкая команда
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Атлетико лучшая и самая забивающая команда прошлой Ла Лиги после ЧМ.Оценивать её ниже Реала и Барселоны странно
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Симеоне льстит.барселонка сейчас даже не первый клуб Каталонии((
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Уважение дону Симеоне, пока что Хави ведет 3:0 по личным встречам, жду с нетерпением главного матча первого круга, где судья будет непристрастен
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Не лукавь Чоло!
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Матрасы сейчас в порядке,могут и прихлопнуть барсуков!
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Был период, когда Атлетико не только сократил дистанцию, а в какой-то момент был лучше грандов, но потом после двух поражений от Реала в финалах дела пошли вниз. В этом сезоне вполне могут бороться за трофеи если покажут стабильность.
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