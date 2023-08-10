Диего Симеоне: «Играть хорошо – значит побеждать. Остальное – просто абзацы лжи»
Диего Симеоне считает победы главным критерием хорошей игры команды.
– Насколько вас беспокоят разговоры о том, что «Атлетико» под вашим руководством играет неважно?
– Меня это больше не волнует. Я понимаю, что они повесили этот ярлык и будут говорить об этом, что бы мы ни делали. Мы выиграли Ла Лигу [в сезоне-2020/21], проведя невероятный первый круг. Мы сыграли хорошо – иначе выиграть у «Реала» или «Барселоны» с их выдающимися футболистами невозможно.
– Есть очевидный факт. В прошлом сезоне «Атлетико» забил столько же, что и «Барса» Хави, ставшая чемпионом.
– Нужно смотреть на количество выигранных матчей, голы, вот и все объяснение. Мы довольны, потому что видим прогресс в отношении футболистов, которые у нас есть сейчас – они требуют, что мы включили голову и искали, что еще они могут сделать.
– Что для вас значит хорошо играть?
– Побеждать. Хорошо играть – значит побеждать. Лучше это объяснить нельзя. Остальное – просто абзацы лжи, – сказал главный тренер «Атлетико».
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
Как ей поступать после такого?! Кто же поможет Баварии!
Бавария имеет штаб-квартиру в Дортмунде.
Вы в чувство приходите.
Свидетели прям госдолга США, разговор про игру Атлетико- комментарий про ежесезонный сбор бундеслиги всей)
Маленькие фолы кажется шуткой против такого прозрачного и гуманного состязания.
Победа есть победа, а поражение даже при красивой игре это все еще поражение. Можно сколько угодно обвинять того же Симеоне в скучном футболе, но ведь он же дает результат на дистанции.
Причем зачастую лучше ярких команд, которые не всегда славятся стабильностью.