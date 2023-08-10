Диего Симеоне: «Играть хорошо – значит побеждать. Остальное – просто абзацы лжи»

Диего Симеоне считает победы главным критерием хорошей игры команды.

– Насколько вас беспокоят разговоры о том, что «Атлетико» под вашим руководством играет неважно?

– Меня это больше не волнует. Я понимаю, что они повесили этот ярлык и будут говорить об этом, что бы мы ни делали. Мы выиграли [в сезоне-2020/21], проведя невероятный первый круг. Мы сыграли хорошо – иначе выиграть у « » или «Барселоны» с их выдающимися футболистами невозможно.

– Есть очевидный факт. В прошлом сезоне «Атлетико» забил столько же, что и «Барса» , ставшая чемпионом.

– Нужно смотреть на количество выигранных матчей, голы, вот и все объяснение. Мы довольны, потому что видим прогресс в отношении футболистов, которые у нас есть сейчас – они требуют, что мы включили голову и искали, что еще они могут сделать.

– Что для вас значит хорошо играть?

– Побеждать. Хорошо играть – значит побеждать. Лучше это объяснить нельзя. Остальное – просто абзацы лжи, – сказал главный тренер « ».

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