Диего Симеоне: «Играть хорошо – значит побеждать. Остальное – просто абзацы лжи»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне считает победы главным критерием хорошей игры команды.

– Насколько вас беспокоят разговоры о том, что «Атлетико» под вашим руководством играет неважно?

– Меня это больше не волнует. Я понимаю, что они повесили этот ярлык и будут говорить об этом, что бы мы ни делали. Мы выиграли Ла Лигу [в сезоне-2020/21], проведя невероятный первый круг. Мы сыграли хорошо – иначе выиграть у «Реала» или «Барселоны» с их выдающимися футболистами невозможно.

– Есть очевидный факт. В прошлом сезоне «Атлетико» забил столько же, что и «Барса» Хави, ставшая чемпионом.

– Нужно смотреть на количество выигранных матчей, голы, вот и все объяснение. Мы довольны, потому что видим прогресс в отношении футболистов, которые у нас есть сейчас – они требуют, что мы включили голову и искали, что еще они могут сделать.

– Что для вас значит хорошо играть?

– Побеждать. Хорошо играть – значит побеждать. Лучше это объяснить нельзя. Остальное – просто абзацы лжи, – сказал главный тренер «Атлетико».

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25 комментариев

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Yuriy Matochkin
Им вместе с Жозе Мауриньо плюс Дэвид Моейсом сделать отдельную лигу. Будет называться «как заснуть бессознательно после 5 минут матча»
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Валуй
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну об этом рассуждать можно долго. Не говорю,что лишь Атлетико так поступает. Но к примеру - оббежать соперника по скорости или оббежать, ткнув его локтем в ребра- результат один, но хорошего во втором варианте мало) ну сколько людей столько и мнений)
Во втором варианте хорошего мало, если нарушаются правила игры, если нет - то приемлемо, если помогает добиваться результата)
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Валуй
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И добавлю- зато сами падали от любого дуновения ветра) ну у каждого свой стиль) я, например,рад был чемпионству Атлетико, потому что спустя столько лет после замечательной Валенсии кто-то дал бой в Испании Барсе/Реалу) Не говорю - плохо это или хорошо, но лично с моей колокольни- зачастую смотреть на матчи с их участием- не особо приятно было) в любом случае- с Симеоне во многом не согласен- но то, что он отличный тренер- не поспорю)
Ну да, это вечная тема, что важнее цель или путь, которым ты прошел чтобы достичь её))
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Булат Кошкимбаев
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хоть и Симеоне замечательный тренер для Атлетико, но мелкие грязные фолы, провокации и прочие дела,которые регулярно в их матчах происходят(сужу только по еврокубковым матчам) - это ли не "ложь" по отношению к хорошей игре?..
Нынешний Атлетико очень хорош. Правда нет никаких существенных усилений. Смогут ли они конкурировать с Барсой и Реалом.
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Пикачу82
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хоть и Симеоне замечательный тренер для Атлетико, но мелкие грязные фолы, провокации и прочие дела,которые регулярно в их матчах происходят(сужу только по еврокубковым матчам) - это ли не "ложь" по отношению к хорошей игре?..
Он сам как игрок на поле не брезговал ни чем ради достижения цели, очень жесткий и грязный был игрок.
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OldRedWhite
Ответ Yuriy Matochkin
Им вместе с Жозе Мауриньо плюс Дэвид Моейсом сделать отдельную лигу. Будет называться «как заснуть бессознательно после 5 минут матча»
Но как же хорошо ему за это платят !!!
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Кан и Баллак сидят в баре
Хоть и Симеоне замечательный тренер для Атлетико, но мелкие грязные фолы, провокации и прочие дела,которые регулярно в их матчах происходят(сужу только по еврокубковым матчам) - это ли не "ложь" по отношению к хорошей игре?..
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Иван Иванов
Ответ 6tspey7tb5
Победа не пахнет. Сам занимался восточными единоборствами. Побеждал не самыми красивыми боями. Но побеждал и это было важно. Просто за моим боем наблюдали максимум человек 50, а за игрой в футбол наблюдают миллионы. Думаю для них важно зрелище
😂😂😂👍
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Валуй
Ну да, это вечная тема, что важнее цель или путь, которым ты прошел чтобы достичь её))
Золотые слова) приятно тут обмениваться комментариями с хорошим собеседником, изредка но попадается) Банальный пример- чемпионство Баварии, хоть Боруссия и сама профукала всё, но из-за всех историй за сезон- мне больше хотелось чтоб Мюнхен наконец-то проиграл чемпионат, чтоб встряхнуться после шапито всего этого... Хоть и в последнем матче нервы были на пределе от такой развязки и и радовался)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Барберис
У меня доступ свободный.
Да я не злюсь) просто вот у вас в любимых клубах тот же Юве, ох тоже думаю не надо напоминать,как он намного чаще скупает много чего, что блестит в Италии. Но именно клише про Мюнхен у всех) но больше всего меня поражает,что тут вообще про игру Атлетико диалог был) будьте добрее и проще)
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Барберис
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Эх,вроде еще не пятница,а вы уже)
У меня доступ свободный.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Барберис
Да? Бедная Бавария! Как ей поступать после такого?! Кто же поможет Баварии! Бавария имеет штаб-квартиру в Дортмунде. Вы в чувство приходите.
Эх,вроде еще не пятница,а вы уже)
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Барберис
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Посмотрите, сколько насобирала Боруссия за последние сезоны игроков с клубов Бундеслиги всей,и сколько Бавария в год подписывает хотя бы за лет 5 последних) удивитесь) Свидетели прям госдолга США, разговор про игру Атлетико- комментарий про ежесезонный сбор бундеслиги всей)
Да? Бедная Бавария!
Как ей поступать после такого?! Кто же поможет Баварии!

Бавария имеет штаб-квартиру в Дортмунде.
Вы в чувство приходите.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Барберис
Другое дело собирать всех лучших в Германии и бороться потом против обескровленных- настоящая спортивная честность по отнощению к соперникам. Маленькие фолы кажется шуткой против такого прозрачного и гуманного состязания.
Посмотрите, сколько насобирала Боруссия за последние сезоны игроков с клубов Бундеслиги всей,и сколько Бавария в год подписывает хотя бы за лет 5 последних) удивитесь)
Свидетели прям госдолга США, разговор про игру Атлетико- комментарий про ежесезонный сбор бундеслиги всей)
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Барберис
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хоть и Симеоне замечательный тренер для Атлетико, но мелкие грязные фолы, провокации и прочие дела,которые регулярно в их матчах происходят(сужу только по еврокубковым матчам) - это ли не "ложь" по отношению к хорошей игре?..
Другое дело собирать всех лучших в Германии и бороться потом против обескровленных- настоящая спортивная честность по отнощению к соперникам.
Маленькие фолы кажется шуткой против такого прозрачного и гуманного состязания.
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Пикачу82
Он сам как игрок на поле не брезговал ни чем ради достижения цели, очень жесткий и грязный был игрок.
ну я практически об этом же. Что Атлетико- в каком-то смысле и играет как сам Симеоне)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Валуй
Во втором варианте хорошего мало, если нарушаются правила игры, если нет - то приемлемо, если помогает добиваться результата)
И добавлю- зато сами падали от любого дуновения ветра) ну у каждого свой стиль) я, например,рад был чемпионству Атлетико, потому что спустя столько лет после замечательной Валенсии кто-то дал бой в Испании Барсе/Реалу) Не говорю - плохо это или хорошо, но лично с моей колокольни- зачастую смотреть на матчи с их участием- не особо приятно было) в любом случае- с Симеоне во многом не согласен- но то, что он отличный тренер- не поспорю)
0
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Валуй
Он же сказал что лично для него хорошо играть = равно побеждать, в чем проблема? Очевидно, что какими способами добывается победа - это уже лирика… футбол разносторонняя игра, его мнение имеет право на жизнь и в таком контексте, кажется, довольно разумным)
Ну об этом рассуждать можно долго. Не говорю,что лишь Атлетико так поступает. Но к примеру - оббежать соперника по скорости или оббежать, ткнув его локтем в ребра- результат один, но хорошего во втором варианте мало) ну сколько людей столько и мнений)
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Валуй
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хоть и Симеоне замечательный тренер для Атлетико, но мелкие грязные фолы, провокации и прочие дела,которые регулярно в их матчах происходят(сужу только по еврокубковым матчам) - это ли не "ложь" по отношению к хорошей игре?..
Он же сказал что лично для него хорошо играть = равно побеждать, в чем проблема? Очевидно, что какими способами добывается победа - это уже лирика… футбол разносторонняя игра, его мнение имеет право на жизнь и в таком контексте, кажется, довольно разумным)
+2
-2
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a2wai
Ну и в чем он не прав.

Победа есть победа, а поражение даже при красивой игре это все еще поражение. Можно сколько угодно обвинять того же Симеоне в скучном футболе, но ведь он же дает результат на дистанции.

Причем зачастую лучше ярких команд, которые не всегда славятся стабильностью.
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Yslam Kerimmuhammedow
Намек на дальнейшее событие (Хермосо, Савичу,Хименесу), приготовиться.
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Dark.Babysitter
высечь в камне!
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6tspey7tb5
Победа не пахнет. Сам занимался восточными единоборствами. Побеждал не самыми красивыми боями. Но побеждал и это было важно. Просто за моим боем наблюдали максимум человек 50, а за игрой в футбол наблюдают миллионы. Думаю для них важно зрелище
+5
-5
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