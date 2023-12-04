Хави выиграл все 4 матча против Симеоне в качестве тренера, три последних – со счетом 1:0

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Диего Симеоне уступил Хави во всех матчах.

Сегодня «Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в рамках 15-го тура Ла Лиги.

Это был четвертый матч Хави в качестве тренера против Симеоне. Тренер каталонцев выиграл их все, три последних – со счетом 1:0.

Первая встреча специалистов в феврале 2022 года закончилась победой «Барсы» над «матрасниками» со счетом 4:2.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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83 комментария
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Левандовский просто ужас…
Барса так и не научится своих соперников добавить, выход в три одного, и не могут забить. Вот чем Реал отличается от Барсы в таких моментах…
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С сегодняшней игры полузащиты можно было ловить флешбеки лучших времен
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Такого клоуна на судье я давно не видел, примерно один тур
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Отличный матч, но не могу не сказать
Барсу просто убивают судьи, левая желтая Канселу, левый штрафной, который чудом вытащил Пенья. Опять украли пенальти
+34
-8
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Всё ясно, Барса месяц готовилась к этому матчу, игнорируя другие. Иначе я не понимаю такого преображения в игре, наверное лучший матч против большого клуба.
+22
-3
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Левандовский просто ужас… Барса так и не научится своих соперников добавить, выход в три одного, и не могут забить. Вот чем Реал отличается от Барсы в таких моментах…
я так понимаю судья принципиально не стал смотреть вар, когда Феликсу по ноге заехали?
А если Феликса в голеностоп не били, то тогда почему карточку за симуляцию не показывает?
Много вопросов.
+14
-3
+11
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Хозяин мадридов получается 🤣
+25
-16
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Ответ f0rmoceft
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Когда Эрмосо сам сложился перед Френки?
+11
-2
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Ответ Роман
я так понимаю судья принципиально не стал смотреть вар, когда Феликсу по ноге заехали? А если Феликса в голеностоп не били, то тогда почему карточку за симуляцию не показывает? Много вопросов.
Если честно очень много вопросов, судья во втором тайме поплыл полостью
+12
-3
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Матрасники посмотрели отличный матч из партера. Симеоне еще раз постажировался у Хави. Гризманн как всегда великий в больших матчах. Феликс выиграл свой главный матч в Ла Лиге. Если бы он все матчи играл с такой злостью и заряженностью, то был бы топ игроком.
+10
-1
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Атлетико - клоуны
Опять скатились к фолам
+7
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Ответ f0rmoceft
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Так Френки был первый на мяче и выбивал его, а Эрмосо влетал в ногу )
+6
-1
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Ответ Sanjario
Когда же Хави поймёт что Левандовского пора усадить на скамейку запасных?
А кого вместо него? Некого.
+5
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Сегодня просто отвозили топовый Атлетико. Счет не по игре. Красавцы!
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Левандовский просто ужас… Барса так и не научится своих соперников добавить, выход в три одного, и не могут забить. Вот чем Реал отличается от Барсы в таких моментах…
согласен лева лева в плохой форме, но не реализовать выход 3 в 1... в других матчах это и акнутся может
+4
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Барселоона барса барса барса…
+4
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Когда же Хави поймёт что Левандовского пора усадить на скамейку запасных?
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Ответ Роман
много моментов запороли, не сказать, что лучший.
Реализация не равно качество игры. По качеству игры пока не выдохлись к 75’ действительно провели лучший матч после кризиса последних трёх недель. Полузащита во владении и в прессинге наконец приобрела должный вид, а Кунде и Араухо наконец на своих местах. Индивидуальный провал Левандовского показывает, что его проблемы теперь уже не в игре команды
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Респект Хави!
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Ответ usman703
Да дело не в клубах, а в игроках. Месси, Неймар Суарес или Месси, Это’о и Анри спокойно добили бы, но у Барсы нет таких топов в атаке сейчас
Те времена прошли, нужно жить настоящим. Эти ребята тоже топы, конечно они не МСН, но все же играют в Барсе, основы своих сборных. Должны решать такие моменты
+2
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Те времена прошли, нужно жить настоящим. Эти ребята тоже топы, конечно они не МСН, но все же играют в Барсе, основы своих сборных. Должны решать такие моменты
Какие топы? Середняк Рафинья и Лева, который не в форме? Рафинья кроме старания ничего в атаке толком показать не может и порет моменты регулярно
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Ответ Пацанчик реальный
Чтобы купить очередное дно из условной Боруссии за 140?!
Нет, чтобы забрать Мбаппе бесплатно летом)
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Ответ El Ilusionista
Матрасники посмотрели отличный матч из партера. Симеоне еще раз постажировался у Хави. Гризманн как всегда великий в больших матчах. Феликс выиграл свой главный матч в Ла Лиге. Если бы он все матчи играл с такой злостью и заряженностью, то был бы топ игроком.
Благодаря Феликсу Барса в ЛЧ. Он уже себя оправдал на 100%.
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Ответ Bazilic
Отличный матч, но не могу не сказать Барсу просто убивают судьи, левая желтая Канселу, левый штрафной, который чудом вытащил Пенья. Опять украли пенальти
А желтая Араухо не левая? А что насчет не возврата мяча после того как судья помешал Гюндогану? Это уже откровенный позор какой-то, катастрофически низкий уровень судейства.
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Маэстро хозяин двух мадридов, с такой игрой как сегодня, должны брать минимум 3 трофея в сезоне)
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Ответ Пётр Быков
Алетико днище, такой барсе не забить надо еще постараться
Наша жува в ле ниже днища
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Если честно очень много вопросов, судья во втором тайме поплыл полостью
этому судье до лампочки
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Ответ GuruFutbola
А 120 млн зачем тогда если не на зарплату
На долги Месси
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Феликс дай бог MVP года в Барсе
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Ответ Пацанчик реальный
Ну так предоставь новую,в чем проблема?!
Мой инсайдер сказал, что после 8 ЗМ Месси пообщался с представителями Барсы и простил долг
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Ответ GuruFutbola
Мой инсайдер сказал, что после 8 ЗМ Месси пообщался с представителями Барсы и простил долг
Если у тебя есть мальчик,который говорит тебе,что он близок к руководству Барселоны и ты ему веришь,а он просто этим пользуется,чтобы проводить ночи с тобой,то это не значит,что та информация,которую он тебе сливает правдива!
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Ответ Пётр Быков
Алетико днище, такой барсе не забить надо еще постараться
у атлетико для "отрыва"есть другой мадридский клуб
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Ответ Чистый лист
Всё ясно, Барса месяц готовилась к этому матчу, игнорируя другие. Иначе я не понимаю такого преображения в игре, наверное лучший матч против большого клуба.
много моментов запороли, не сказать, что лучший.
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Ответ Любезный Коссутий
Чоло по-братски поддерживает Чави
Продадим Пенью нашему мю за скромные 120 млн
+3
-3
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Ответ GuruFutbola
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Ага https://www.forbes.ru/sport/492182-barselona-vse-ese-dolzna-messi-i-prodolzit-platit-emu-zarplatu-do-2025-goda
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Ответ GuruFutbola
Нет, чтобы забрать Мбаппе бесплатно летом)
А зарплату ему чем платить?!50% акций клуба на него переписать,не ну тогда может и пойдет!
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Ответ usman703
Какие топы? Середняк Рафинья и Лева, который не в форме? Рафинья кроме старания ничего в атаке толком показать не может и порет моменты регулярно
Это я понимаю, я за выход в три одного имею ввиду. Такие то хоть моменты должны то решать..
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Ответ GuruFutbola
Так эта инфа уже устарела
Ну так предоставь новую,в чем проблема?!
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Ответ Нефанатик
Не футбол, а какое то убожество в исполнении обеих команд.
Отличный, динамичный первый тайм, по крайней мере в исполнении Барсы и напряженный второй. Важнейшая турнирная партия между принципиальными соперниками.
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Ответ Muhammed Lokgaev
согласен лева лева в плохой форме, но не реализовать выход 3 в 1... в других матчах это и акнутся может
Еще как, в лч такое не прощается…
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Ответ SanEffect
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Да это ужас, столько моментов упустить, чтоб концовка стала такой валедольной…
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Левандовский просто ужас… Барса так и не научится своих соперников добавить, выход в три одного, и не могут забить. Вот чем Реал отличается от Барсы в таких моментах…
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Левандовский просто ужас… Барса так и не научится своих соперников добавить, выход в три одного, и не могут забить. Вот чем Реал отличается от Барсы в таких моментах…
Да дело не в клубах, а в игроках. Месси, Неймар Суарес или Месси, Это’о и Анри спокойно добили бы, но у Барсы нет таких топов в атаке сейчас
0
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Ответ Пацанчик реальный
Ага https://www.forbes.ru/sport/492182-barselona-vse-ese-dolzna-messi-i-prodolzit-platit-emu-zarplatu-do-2025-goda
Так эта инфа уже устарела
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ЛЕВАНДОВСКИ играет в своё удовольствие. это не игрок Барселоне.
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Хави съел симеоне
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Счет совсем не по игре, Лёва и Рафа растранжирили моменты. И Фрэнки должен был ставить точку. За такое расточительство штрафовать надо. Ну а судейство в матче прям полный ахтунг, стыдобище. Думаю, что если его еще раз увижу со свистком, испортится настроение. Этого гуся в сегунду однозначно.
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Ответ Пацанчик реальный
Если у тебя есть мальчик,который говорит тебе,что он близок к руководству Барселоны и ты ему веришь,а он просто этим пользуется,чтобы проводить ночи с тобой,то это не значит,что та информация,которую он тебе сливает правдива!
Так это девушка, Хуанна
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Все видят что Леву надо на лавку, только один Хави этого не понимает или ...
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Ромка как всегда:)🤡
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