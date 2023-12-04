Хави выиграл все 4 матча против Симеоне в качестве тренера, три последних – со счетом 1:0

Диего Симеоне уступил Хави во всех матчах.

Сегодня « » обыграла « » (1:0) в рамках 15-го тура .

Это был четвертый матч в качестве тренера против . Тренер каталонцев выиграл их все, три последних – со счетом 1:0.

Первая встреча специалистов в феврале 2022 года закончилась победой «Барсы» над «матрасниками» со счетом 4:2.

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