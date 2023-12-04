Хави выиграл все 4 матча против Симеоне в качестве тренера, три последних – со счетом 1:0
Диего Симеоне уступил Хави во всех матчах.
Сегодня «Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в рамках 15-го тура Ла Лиги.
Это был четвертый матч Хави в качестве тренера против Симеоне. Тренер каталонцев выиграл их все, три последних – со счетом 1:0.
Первая встреча специалистов в феврале 2022 года закончилась победой «Барсы» над «матрасниками» со счетом 4:2.
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Барса так и не научится своих соперников добавить, выход в три одного, и не могут забить. Вот чем Реал отличается от Барсы в таких моментах…
Барсу просто убивают судьи, левая желтая Канселу, левый штрафной, который чудом вытащил Пенья. Опять украли пенальти
А если Феликса в голеностоп не били, то тогда почему карточку за симуляцию не показывает?
Много вопросов.
Опять скатились к фолам