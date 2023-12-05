Ван де Бек предложил себя «Барсе» после травмы Гави. У хавбека 21 минута за «МЮ» в сезоне, он очень хочет уйти зимой (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Донни ван де Бек Гави Футбол

Донни ван де Бек предложил себя «Барселоне» после травмы Гави.

Каталонский клуб думает о необходимости усилить полузащиту после того, как Гави получил серьезную травму.

Спортивное руководство «Барселоны» не очень хочет подписывать игрока, который станет временным усилением на полгода, но тренерский штаб считает, что клубу предстоит длинный сезон, поэтому нужно воспользоваться возможностью усилиться, если есть финансовые возможности для этого.

«Барселона» рассматривает много вариантов усиления. В число игроков, которые с радостью присоединились бы к каталонскому клубу, входит ван де Бек, пишет Diario Sport. Донни очень хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе.

Отмечается, что однажды «Барса» уже была очень близка к трансферу ван де Бека – сразу после покупки Френки де Йонга. Однако тогда у клуба не хватило денег, и Донни за 40 млн евро купил «МЮ».

Ван де Бек по стилю подходит «Барселоне», но сомнения в клубе очень сильны.

Ранее сообщалось, что Донни входит в число игроков, которые могут покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой и летом 2024 года.

В этом сезоне ван де Бек отыграл 21 минуту за «Манчестер Юнайтед» в 2 матчах во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я и забыл что он в МЮ
+35
-1
+34
Было бы здорово, если карьеру реанимирует
+32
0
+32
Ответ Ready FoR WaR
Остаётся загадкой почему он настолько сбавил
А кто в нынешнем МЮ не сбавил?
+25
-3
+22
Остаётся загадкой почему он настолько сбавил
+10
0
+10
А можно предлагать? предлагаю себя на место Гави. Могу орать, психовать, давать лещей Левандовскому и лететь с двух ног в соперников
+8
-2
+6
норм чсв у днаря, который даже при тенхаге не играет
+7
-4
+3
С успехом Ван Де Бека я тоже себя могу предложить Барсе
+2
0
+2
Ему и в Сегунде не место. Иш ты, в Барсу собрался)
+2
0
+2
в эредивизи бездаря - вот его истинный уровень
+2
0
+2
Усилить он сможет разве что Альмерию
+2
0
+2
а где его агент был во время предложения?
+1
0
+1
Очень хорош был в Аяксе
+1
0
+1
Ответ ljolik888
Чем он лучше Роберто ? Не вижу смысла в этой покупке, ждём Роке и вперёд за победами во всех турнирах . Гюндоган , ДеЙонг , Педри , Роберто ,Ромео и Касадо должны справиться .
Барсе его в январе покупать и не будет - аренда с правом выкупа.
+1
0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
А в чём он сбавил?
Во всем
0
0
0
Ответ Ready FoR WaR
Во всем
Хорошо, по-другому - в чём он был силён?
Чтобы в чём-то сбавить, надо сначала быть в чём-то сильным. Но он с самого начала в МЮ сел в запас.
0
0
0
Ответ Farkhod Tursunkulov
Он че в мю был все это время😳
а вы знаток футбола ))))
0
0
0
Ответ Ready FoR WaR
Остаётся загадкой почему он настолько сбавил
А в чём он сбавил?
+2
-2
0
Его можно понять. Зима в Манчестере и зима в Барселоне...
0
0
0
А ведь мог уйти сразу в Барсу, сам выбрал МЮ
0
0
0
я уже и забыл что он в Мю ещё.
0
0
0
Ответ Farkhod Tursunkulov
Он че в мю был все это время😳
кроме аренды в Эвертон
0
0
0
донни вилл би бек
0
0
0
Он че в мю был все это время😳
0
0
0
Давно пора я вообще хз зачем его купили, испортили парню карьеру
0
0
0
даже если в Барсу было бы лучше! Очень хочется увидеть этого парня на пике, талант ведь пропадает
0
0
0
Чем он лучше Роберто ? Не вижу смысла в этой покупке, ждём Роке и вперёд за победами во всех турнирах . Гюндоган , ДеЙонг , Педри , Роберто ,Ромео и Касадо должны справиться .
+2
-2
0
Донни вполне подойдёт, одна школа. Карьеру можно реанимировать.
0
0
0
Барсе очень не хватает скамейки, особенно в линии полузащиты.
Ван Ден Бек как вариант её усиления, хотелось бы Верратти , но арабы просто не отпустят в аренду.
0
0
0
Он из Аякса, Эрик не отдаст
+1
-1
0
Купи меня полностью
+1
-1
0
Нет, спасибо! зачем Барсе лишний затраты
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий