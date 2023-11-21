«Барселона» может подписать Тиаго на замену Гави. «Ливерпуль» отпустит хавбека с истекающим контрактом
Тиаго Алькантара может вернуться в «Барселону» ближайшей зимой.
Как сообщает Diario Sport, «блауграна» считает хавбека «Ливерпуля» одним из тех, кто может заменить получившего травму колена Гави.
Контракт выпускника академии каталонцев с английской командой рассчитан до лета 2024 года, в связи с чем его можно будет подписать зимой на устраивающих «Барселону» условиях. «Ливерпуль», как утверждается, не будет против.
В текущем сезоне 32-летний Тиаго еще не играл. Со статистикой его выступлений в предыдущие годы можно ознакомиться здесь.
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Первые не захотят отпускать хава в напряженное время сезона, а Тьяго не пойдёт на снижение зарплаты на фоне каталонских ветеранов.