«Барселона» может подписать Тиаго на замену Гави. «Ливерпуль» отпустит хавбека с истекающим контрактом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара может вернуться в «Барселону» ближайшей зимой.

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» считает хавбека «Ливерпуля» одним из тех, кто может заменить получившего травму колена Гави.

Контракт выпускника академии каталонцев с английской командой рассчитан до лета 2024 года, в связи с чем его можно будет подписать зимой на устраивающих «Барселону» условиях. «Ливерпуль», как утверждается, не будет против.

В текущем сезоне 32-летний Тиаго еще не играл. Со статистикой его выступлений в предыдущие годы можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S H A R K
Хороший вариант для лазарета
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
полгода без футбола - норм усиление для Барсы
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Вот это была бы пушка, идеальный игрок, который сразу бы показал Барселоне что тако тики-така и как контролировать темп игры:))
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ rigobersong
Вот это была бы пушка, идеальный игрок, который сразу бы показал Барселоне что тако тики-така и как контролировать темп игры:))
Гюндоган уже показал )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantihor_e
Забирайте бесплатно, Тьяго, к сожалению, больше лечится, чем играет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Абсолютно разные игроки,да и сам Тиаго хрустальнее, чем стекло
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tybalt
смотря сколько Барса предложит Ливерпулю и Тьяго.
Первые не захотят отпускать хава в напряженное время сезона, а Тьяго не пойдёт на снижение зарплаты на фоне каталонских ветеранов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже пешком он будет хорош в барсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MESSIya
MD пишут, про Руиса, Солера, Форнальса, Тьяго и Гидо. Sport про Тьяго и гидо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
я даже не вспомню когда он последний раз выходил на поле 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Tybalt
смотря сколько Барса предложит Ливерпулю и Тьяго. Первые не захотят отпускать хава в напряженное время сезона, а Тьяго не пойдёт на снижение зарплаты на фоне каталонских ветеранов.
на месте Клоппа я бы ещё приплатил и взял Андре, но Юрген почему-то до сих пор верит в Тиаго.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий