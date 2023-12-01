Ди Мария о недовольстве Месси Левандовским на ЧМ: «Иногда к нему не проявляют уважения и не понимают, что он лучший игрок на свете. Не говорите ему ничего, если он заведется – вам же хуже»

Анхель Ди Мария вспомнил, как Лионелю Месси не понравилось поведение поляка.

в конце игры с на сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но Месси демонстративно проигнорировал этот жест.

«Даже моя бабушка поняла, что это было специально.

Есть кое-какие вещи, которые иногда остаются с ним. Когда кто-то о нем что-то говорит, он потом отвечает на поле. Это его манера общения, это его путь. Это нормально. Некоторые люди иногда не проявляют к нему уважения и не понимают, что он лучший футболист на свете.

Не нужно ему ничего говорить, потому он заведется – и вам будет только хуже», – сказал Ди Мария.

Infobae напоминает, что , возможно, был обижен на Левандовского из-за того, как тот отзывался об аргентинце после вручения Лионелю «Золотого мяча» в 2021 году.

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