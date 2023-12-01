Ди Мария о недовольстве Месси Левандовским на ЧМ: «Иногда к нему не проявляют уважения и не понимают, что он лучший игрок на свете. Не говорите ему ничего, если он заведется – вам же хуже»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Роберт Левандовски ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария вспомнил, как Лионелю Месси не понравилось поведение поляка.

Роберт Левандовски в конце игры Польши с Аргентиной на ЧМ-2022 сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но Месси демонстративно проигнорировал этот жест.

«Даже моя бабушка поняла, что это было специально.

Есть кое-какие вещи, которые иногда остаются с ним. Когда кто-то о нем что-то говорит, он потом отвечает на поле. Это его манера общения, это его путь. Это нормально. Некоторые люди иногда не проявляют к нему уважения и не понимают, что он лучший футболист на свете.

Не нужно ему ничего говорить, потому он заведется – и вам будет только хуже», – сказал Ди Мария.

Infobae напоминает, что Месси, возможно, был обижен на Левандовского из-за того, как тот отзывался об аргентинце после вручения Лионелю «Золотого мяча» в 2021 году.

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51 комментарий
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Нутро Месси отлично проявилось на ЧМ - все воочию в лишний раз убедились, что он с гнильцой.
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Да гном просто мудак, а другие его прикрывают… якобы любой бы так ответил Лёве…
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Ответ VictorVallecano
Нутро Месси отлично проявилось на ЧМ - все воочию в лишний раз убедились, что он с гнильцой.
оно всегда такое было , но мессифилам хоть" ссы в глаза всё божья роса"
+97
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Де Пауль, Ди Мария, Агуэро. Или рикоберга, гуруфутбола, климов.
Чей язык глубже в хххх Месси?
+58
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Заглотил получше чем Де Пауль. Интересно, чем теперь ответит Агуэро?
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Ответ Serejka1991
Да гном просто мудак, а другие его прикрывают… якобы любой бы так ответил Лёве…
Просто посмотри любое интервью игрока Аргентины там с ног до головы пешехода вылизывают, лизо блюдство там основа основ, если надо будет любой сказать я п е т у х, любой дающий это скажет
+27
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То что он лучший футболист мира не делает его автоматически хорошим парнем, гном довольно гнилой чел, то мячом специально в лицо деду болельщику зарядит, то кэш вкладывает в наркобаронов и отмывает через отцовское нко и якобы благотворительные матчи, то конкурентна по желаемой позиции через тренера сливает. Все это не делает Месси хуже как футболиста, но и возвеличивать его как человека нет смысла
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Ответ AF007
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И опять вы вспомните Рональду . Что же он вам покоя не дает ? Вы же вроде утверждаете что Месси лучший в мире во все времена Рональду сдесь причем? Или все таки не можешь со собой совладать и нутро говорит что Рон лучше чем гномик
+25
-6
+19
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Все это обожествление меси такое нелепое уже
+25
-6
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После этих слов Агуэро подписался на все соцсети Ди Марии
+20
-3
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заведется, позовет в туалет и начнёт хватать за шею ,у них в барсе это не поток было прставленно
+19
-5
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Дитя пиара может творить любую дичь, всё равно пиарщики его отмажут
+17
-7
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То есть, если ты лучший в чем-то, то к тебе особое отношение должно быть? Месси своим поведением никакого уважения не вызывает. Да и как футболист уже много лет ходит пешком, пока за него рояль таскает вся команда. Сам он уважает сокомандников и соперников?
+10
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+9
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А что такого Лёва сказал?
И что такого Ван Гал сказал, чтобы быдлить на старичка на ЧМ 2022?
+12
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Месси мелкое чмо, возомнившее себя МЕССИЕЙ...
Многим он испортил жизнь в Барсе... да и не только Что с него взять, гном есть гном..
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Ничего не говорите.
Никак не мешайте.
Ставьте пенальти.
Наслаждайтесь!
+4
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Мессибои, аргентинцы, игроки сборной и сам Месси должны понимать, что всему миру плевать, что он лучший игрок. Он такой же как и все. С этим нужно смириться.
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Надо дать месси очередной ЗМ за этот поступок.
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Ответ Гномович!
Помню что творил Месси из Баварии в 2020, согласен, лучше его не злить а проявлять уважение как ФИФА и судейская бригада на ЧМ-22.
Орнул в голосину,вспомнив 2:8 🤣🤣🤣
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Ответ Фарид Харисов
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смешно как тебя просто игнорируют и минусуют. Им даёшь прямое опровержение их слов, а они просто продолжают обсасывать тему, якобы не видя факты. После такого становится очевидно, что спорить с глупыми людьми абсолютно бесполезно
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Ответ Роман
Де Пауль, Ди Мария, Агуэро. Или рикоберга, гуруфутбола, климов. Чей язык глубже в хххх Месси?
Пепа забыл)
+8
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Ди Мария начал сильно подлизывать меси после подаренного ЧМ ФИФА аж тошно
+9
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Помню что творил Месси из Баварии в 2020, согласен, лучше его не злить а проявлять уважение как ФИФА и судейская бригада на ЧМ-22.
+14
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Ответ roni20
И опять вы вспомните Рональду . Что же он вам покоя не дает ? Вы же вроде утверждаете что Месси лучший в мире во все времена Рональду сдесь причем? Или все таки не можешь со собой совладать и нутро говорит что Рон лучше чем гномик
самые заплюсованные комментарии на ветке вещают о португальском бруске, может это вы не туда воюете?
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Ответ Штаны Габора Кирая
Заглотил получше чем Де Пауль. Интересно, чем теперь ответит Агуэро?
снова останется с ним на ночь в одном номере😂
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Так он не лучший
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Ответ Я люблю картошку
Я далеко не поклонник месси, но кому какая разница, что у него с характером? Он не обязан быть хорошим или плохим. Ну, допустим, гниловатый, и что дальше?
Да то что тренеры под него в итоге подстраиваются,лишь бы не обидеть этого неженку! Идёт ли это на пользу командам? Нет! Исключение - сборная Аргентины на ЧМ-2022,но там тоже не без скандалов...
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Под&осы Месси разбушевались
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Ответ Роман
Де Пауль, Ди Мария, Агуэро. Или рикоберга, гуруфутбола, климов. Чей язык глубже в хххх Месси?
Ох уж не Роману говорить о языке в чьей-то хххх. Сколько сам мозолей заработал уже от наяривания на Роналду?
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могу ошибаться, но после ЧМ2018 интервью французов было намного меньше
и Гризмана вроде не считали богом

да и было всё как-то по взрослому
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Я далеко не поклонник месси, но кому какая разница, что у него с характером? Он не обязан быть хорошим или плохим. Ну, допустим, гниловатый, и что дальше?
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Ответ Иван Прошкин
Да то что тренеры под него в итоге подстраиваются,лишь бы не обидеть этого неженку! Идёт ли это на пользу командам? Нет! Исключение - сборная Аргентины на ЧМ-2022,но там тоже не без скандалов...
Нет, не идет, ведь ни барселона, ни аргентина ничего не выиграли с месси в составе, одни сплошные провалы...
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Ответ Иван Прошкин
Да то что тренеры под него в итоге подстраиваются,лишь бы не обидеть этого неженку! Идёт ли это на пользу командам? Нет! Исключение - сборная Аргентины на ЧМ-2022,но там тоже не без скандалов...
Тю.
Идёт ли это на пользу командам? Вопрос конечно дискуссионный. Но обычно принято всё мерить результатами в этой жизни, так уж повелось, Прошкин.

Так вот Прошкин смотри... команды Месси выиграли в сумме 44 командных трофея высшей пробы. В числе которых ЧМ, 4 ЛЧ, 12 национальных лиг из топ-5 Европы, Кубок Америки....в сумме 44 набежало.

Знаешь команды какого игрока выиграли в истории футбола 44 трофея?
Ответ - никакого. Таких игроков больше нет. У всех меньше.

А вот когда появится, то приходи сюда, Прошкин, я буду тебя ждать.
И тогда я подумаю еще раз о вопросе того, что идёт командам на пользу в футболе.
Ты ведь придешь, Прошкин?
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