Ди Мария о недовольстве Месси Левандовским на ЧМ: «Иногда к нему не проявляют уважения и не понимают, что он лучший игрок на свете. Не говорите ему ничего, если он заведется – вам же хуже»
Анхель Ди Мария вспомнил, как Лионелю Месси не понравилось поведение поляка.
Роберт Левандовски в конце игры Польши с Аргентиной на ЧМ-2022 сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но Месси демонстративно проигнорировал этот жест.
«Даже моя бабушка поняла, что это было специально.
Есть кое-какие вещи, которые иногда остаются с ним. Когда кто-то о нем что-то говорит, он потом отвечает на поле. Это его манера общения, это его путь. Это нормально. Некоторые люди иногда не проявляют к нему уважения и не понимают, что он лучший футболист на свете.
Не нужно ему ничего говорить, потому он заведется – и вам будет только хуже», – сказал Ди Мария.
Infobae напоминает, что Месси, возможно, был обижен на Левандовского из-за того, как тот отзывался об аргентинце после вручения Лионелю «Золотого мяча» в 2021 году.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Чей язык глубже в хххх Месси?
И что такого Ван Гал сказал, чтобы быдлить на старичка на ЧМ 2022?
Многим он испортил жизнь в Барсе... да и не только Что с него взять, гном есть гном..
Никак не мешайте.
Ставьте пенальти.
Наслаждайтесь!
и Гризмана вроде не считали богом
да и было всё как-то по взрослому
Идёт ли это на пользу командам? Вопрос конечно дискуссионный. Но обычно принято всё мерить результатами в этой жизни, так уж повелось, Прошкин.
Так вот Прошкин смотри... команды Месси выиграли в сумме 44 командных трофея высшей пробы. В числе которых ЧМ, 4 ЛЧ, 12 национальных лиг из топ-5 Европы, Кубок Америки....в сумме 44 набежало.
Знаешь команды какого игрока выиграли в истории футбола 44 трофея?
Ответ - никакого. Таких игроков больше нет. У всех меньше.
А вот когда появится, то приходи сюда, Прошкин, я буду тебя ждать.
И тогда я подумаю еще раз о вопросе того, что идёт командам на пользу в футболе.
Ты ведь придешь, Прошкин?