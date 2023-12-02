Жан-Клер Тодибо: «В «Барсе» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировках. Он лучший, это нормально»

Жан-Клер Тодибо рассказал, как «Барселона» защищала Лионеля Месси от травм.

«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к на тренировках. Это звучит безумно, но это правда. Мы должны были быть осторожны.

Это нормально, он лучший, вы же не хотите причинить ему боль», – сказал защитник «Ниццы» в интервью The Ligue 1 Show.

находился в системе «Барселоны» с 2019 по 2021 год.

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