Жан-Клер Тодибо: «В «Барсе» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировках. Он лучший, это нормально»
Жан-Клер Тодибо рассказал, как «Барселона» защищала Лионеля Месси от травм.
«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировках. Это звучит безумно, но это правда. Мы должны были быть осторожны.
Это нормально, он лучший, вы же не хотите причинить ему боль», – сказал защитник «Ниццы» в интервью The Ligue 1 Show.
Тодибо находился в системе «Барселоны» с 2019 по 2021 год.
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Шейхи не всю сумму перевели?)))
Но детишки набежали уже и плачут)
недавно Евсеев вспоминал, как Семин его выгонял с тренировок за подкаты против Измайлова. Только одно дело Измайлов, другое дело лучшие игроки мира, на которых держится не только команда, но и финансовое благополучие клуба)
Ты хоть в статистические порталы загляни Мадам?)
Месси в топе игроков, на которых чаще всего фолили.
Весь их спектр сводится к двум вещам - шейхи купили, фифа подарила.
Платят им что ли мало)
Как то мелко, парад шизы)
О как берегли Лео, аж на 92-й минуте пытались поскорее закончить его пребывание на поле, чтоб не перетрудился🤓
https://youtu.be/cJ8vRdM3dfw?si=24Ay9wn8wHnGhYsQ
Про Роналду вообще в голос он ведь тот ещё симулянт
ага, Клубничный обычно настолько хитер, что падает на опережение, еще до касания)
Пепе, а может Марсело, который зарядил локтем по лицу, разбил нос, выбил зуб и даже ЖК не получил?
А может костоломы АТМ были с Лео учтивы?
Ну нельзя же быть таким зашореным от ненависти к человеку, который о тебе даже не знает)
Но что-то даже для этого случая совсем скудно все с фантазией
Берегли, просто не давали даже прикоснуться к Месси прямой ногой в колено)))
Не похвалил Месси - контракт расторгнут.
Какие большие трофеи выиграл за топы в разных лигах?
Что там по ЗБ, ЗМ?
Может на международном уровне сборную затащил?
Помню Бролин до бронзы ЧМ Швецию довел.