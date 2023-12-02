Жан-Клер Тодибо: «В «Барсе» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировках. Он лучший, это нормально»

Теги Ницца МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Жан-Клер Тодибо Футбол

Жан-Клер Тодибо рассказал, как «Барселона» защищала Лионеля Месси от травм.

«В «Барселоне» нам не разрешали прикасаться к Месси на тренировках. Это звучит безумно, но это правда. Мы должны были быть осторожны.

Это нормально, он лучший, вы же не хотите причинить ему боль», – сказал защитник «Ниццы» в интервью The Ligue 1 Show.

Тодибо находился в системе «Барселоны» с 2019 по 2021 год.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

88 комментариев
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Судя по тому что он говорит в последнее время, чсв у него огромное
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Только язычком можно касаться лёли, да поглубже
+56
-23
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Зато сам аргентинский гопник любит размахивать руками и кидаться оскорблениями.
+66
-38
+28
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Марчиняк: «На чемпионате мира нам не разрешали свистеть против Месси. Он лучший, это нормально»
+48
-21
+27
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Еще не хватало на тренировке в него с двух ног прыгнуть! Таких дураков хватает, на тренировках несутся с глазами срущей собаки и в своих прыгают а на играх потом их не видно...
+44
-23
+21
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Ответ Пикачу82
Еще не хватало на тренировке в него с двух ног прыгнуть! Таких дураков хватает, на тренировках несутся с глазами срущей собаки и в своих прыгают а на играх потом их не видно...
Нкунку, который из-за такой травмы на тренировке ЧМ пропустил, одобряет.
+25
-4
+21
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Ответ Пикачу82
Еще не хватало на тренировке в него с двух ног прыгнуть! Таких дураков хватает, на тренировках несутся с глазами срущей собаки и в своих прыгают а на играх потом их не видно...
Описание огонь, я прям Аяза Гулиева вспомнил - вот один в один!
+19
-3
+16
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Ответ Хызыр
Марчиняк: «На чемпионате мира нам не разрешали свистеть против Месси. Он лучший, это нормально»
А че Марчинек две пенки в ворота Аргентины поставил?
Шейхи не всю сумму перевели?)))
+24
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Ответ ivashka
А вы думаете с Роналду по-другому? Тоже самое. Главным активом команды дорожат
А с кем не по другому?) бывают случаи такие, но в основном всегда на тренировках против своих топов жестко не играют)
Но детишки набежали уже и плачут)
+10
-1
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Ответ Domian
А че Марчинек две пенки в ворота Аргентины поставил? Шейхи не всю сумму перевели?)))
Ррррряяяяя, это для отвода глаз, рррррряяяяя, это чтоб заговор скрыть!!1!1! Мне так Пирс Морган на ушко шепнул!1!!1!1
+11
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+9
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а что вообще такого в этой новости? это обычная практика в топ-клубах. неужели кто-то думает, что под Роналду можно подкатиться на тренировках?)

недавно Евсеев вспоминал, как Семин его выгонял с тренировок за подкаты против Измайлова. Только одно дело Измайлов, другое дело лучшие игроки мира, на которых держится не только команда, но и финансовое благополучие клуба)
+8
-2
+6
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Ответ Buharoid
За исключением прикосновений языком к анальному отверстию, это священный пункт контракта в каждом клубе, где есть Пеонель.
Это ведь не просто так такое в голову должно было прийти, чтобы написать. Интересно, какой жизненный путь нужно пройти, чтобы после чтения этой новости возникли в голове подобные образы 🤦‍♂️🤮
+12
-6
+6
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я смотрел матчи своими глазами и так как я не слишком старый и отчетливо помню как его берегли по сравнению с другими игроками и это факт, рамос, пепе и костоломы с Атлетико по своей природе яростные игроки они не щадили ни себя ни кого то другого, не надо тут ляля, нету в истории фуьбола ни одного футболиста которого так берегли и это опять же факт посмотрите своими глазами как действуют защитники против гения из сказок ганса христианса андерсона.
Кем зафиксирован этот факт?)
Ты хоть в статистические порталы загляни Мадам?)
Месси в топе игроков, на которых чаще всего фолили.
+5
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Не, это самый скромный, честный, и верный игрок в истории футбола, секта верит...
+13
-9
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ррррряяяяя, это для отвода глаз, рррррряяяяя, это чтоб заговор скрыть!!1!1! Мне так Пирс Морган на ушко шепнул!1!!1!1
У спортса какие то тролли уж совсем некудышние)
Весь их спектр сводится к двум вещам - шейхи купили, фифа подарила.
Платят им что ли мало)
Как то мелко, парад шизы)
+6
-2
+4
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я смотрел матчи своими глазами и так как я не слишком старый и отчетливо помню как его берегли по сравнению с другими игроками и это факт, рамос, пепе и костоломы с Атлетико по своей природе яростные игроки они не щадили ни себя ни кого то другого, не надо тут ляля, нету в истории фуьбола ни одного футболиста которого так берегли и это опять же факт посмотрите своими глазами как действуют защитники против гения из сказок ганса христианса андерсона.
Бгг, ну ладно ты вечных собачек Месси не признал (Рамос/Пепе), которые каждый матч со злости от безысходности его лупили, но игроков АтМД отмазывать - это бред.
О как берегли Лео, аж на 92-й минуте пытались поскорее закончить его пребывание на поле, чтоб не перетрудился🤓

https://youtu.be/cJ8vRdM3dfw?si=24Ay9wn8wHnGhYsQ
+4
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ути пути какая неженка, трогать его нельзя у меня всегда было такое ощущение что его берегли в том числе и в ла лиге то-то он так подсел в первый сезон Лиги 1 когда его лупили и били и он всегда падал. Никого в мировом футболе так не берегли, посмотрите матчи с Роналдо, с Марадонной с Пеле да и с Роналду в конце концов всегда из атакуют с яростью в глазах а принцессу бородатую всегда обегали берегли ее вступая контакт потому что от любого падения сразу назначали штрафной.
Подкаты Фелипе Луиса и Рамоса 🤨🤨🤨
Про Роналду вообще в голос он ведь тот ещё симулянт
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Ответ Анатолий Дмитриевич
а что вообще такого в этой новости? это обычная практика в топ-клубах. неужели кто-то думает, что под Роналду можно подкатиться на тренировках?) недавно Евсеев вспоминал, как Семин его выгонял с тренировок за подкаты против Измайлова. Только одно дело Измайлов, другое дело лучшие игроки мира, на которых держится не только команда, но и финансовое благополучие клуба)
я вообще иногда просто балдею, читая чо тут разводят) какая-то цель жизни - обосрать одного из двух, будто кто-то из них читает что-то такое, либо причастность свою к чему-то большему хотят почувствовать, не ясно. целое исследование провести можно лол
+5
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отож наш барбинель выбрал лигу с игрушечным Кеном))
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Ответ elkipalki
В Реале может, в МЮ точно нет. Ломать специально не ломали. Но жестко играли 100%.
расскажи, как проходили тренировки в Реале и МЮ. Судя по всему ты там точно был. Очень интересно послушать.👂
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Ответ Анвар Масимов
а напомни , что творит ?
Лионель Месси: "Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил и это произошло."
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ути пути какая неженка, трогать его нельзя у меня всегда было такое ощущение что его берегли в том числе и в ла лиге то-то он так подсел в первый сезон Лиги 1 когда его лупили и били и он всегда падал. Никого в мировом футболе так не берегли, посмотрите матчи с Роналдо, с Марадонной с Пеле да и с Роналду в конце концов всегда из атакуют с яростью в глазах а принцессу бородатую всегда обегали берегли ее вступая контакт потому что от любого падения сразу назначали штрафной.
>да и с Роналду в конце концов
ага, Клубничный обычно настолько хитер, что падает на опережение, еще до касания)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ути пути какая неженка, трогать его нельзя у меня всегда было такое ощущение что его берегли в том числе и в ла лиге то-то он так подсел в первый сезон Лиги 1 когда его лупили и били и он всегда падал. Никого в мировом футболе так не берегли, посмотрите матчи с Роналдо, с Марадонной с Пеле да и с Роналду в конце концов всегда из атакуют с яростью в глазах а принцессу бородатую всегда обегали берегли ее вступая контакт потому что от любого падения сразу назначали штрафной.
Рамос берег?🤣
Пепе, а может Марсело, который зарядил локтем по лицу, разбил нос, выбил зуб и даже ЖК не получил?
А может костоломы АТМ были с Лео учтивы?
Ну нельзя же быть таким зашореным от ненависти к человеку, который о тебе даже не знает)
+5
-2
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Не тронь месси,вонять не будет.
+12
-10
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Ответ Донован хозяин НБА
Только язычком можно касаться лёли, да поглубже
и ведь кто то ставит тебе плюсы...
+16
-14
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А вы думаете с Роналду по-другому? Тоже самое. Главным активом команды дорожат
+5
-3
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Ответ Штаны Габора Кирая
Спектакль для гоев. Кино чтоль не смотрел никогда? Мемси как главный герой в концовке всех спасает, все счастливы, зло в виде французов повержено. Хеппи-энд.
серия пенальти тоже была куплена для Месси?
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Зато в душе нашему маленькому Лео думаю доставалось сполна
+11
-9
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забавно читать сливочные откровения на эту тему, особенно после того, какой вой они подняли в интернете от одного прикосновения к цыплячьей шейке их дерзкой родриги))
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Ответ Хызыр
Марчиняк: «На чемпионате мира нам не разрешали свистеть против Месси. Он лучший, это нормально»
но два пенальти против него поставить можно было
+10
-9
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Ответ Kot133
Не, это самый скромный, честный, и верный игрок в истории футбола, секта верит...
Не, желание команды сберечь от травм игрока, который чуть ли не в одиночку делает ее на уровень сильнее, это определенно признак того, что этот игрок ужасен, эгоистичен и неверен 😂
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Ответ Анвар Масимов
а напомни , что творит ?
Месси: я аутист
+2
-1
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Ответ ivashka
А вы думаете с Роналду по-другому? Тоже самое. Главным активом команды дорожат
В Реале может, в МЮ точно нет. Ломать специально не ломали. Но жестко играли 100%.
+3
-2
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Ну, если вспомнить, как из Барсы Ибрагимовича быстро задвинули, потому что начал затмевать успехи Месси, то это похоже на правду
+3
-2
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Ответ Иван Чеховъ
Как же горит пердалище у фанатов Рона. Так и не смогли принять чистое поражение. Что только не выдумывают.
Какое поражение? Типа про ЧМ? Так чемпионов мира много. Пеле вон аж три раза выигрывал. А вот лучший бомбардир ЛЧ один, лучший ассистент ЛЧ один, лучший бомбардир в истории в матчах за сборные один, лучший бомбардир в истории футбола тоже один. Еще только один игрок становился лучшим бомбардиром в трех стльнейших лигах, в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. И все это делает ишрока лучшим) а чемпионов мира много. Плюс сравнивать игроков командными титулами не совсем корректно. На то они и командные. Надо сравнивать по индивидуальным достижениям.
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Неприкасаемый.
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Ответ Tristan...
Криштибои, сэр. Такие вот у них постельные фантазии. Ничего удивительного
Ахахахахха а почему тебя задел этот коммент? Про тебя писали?
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Ответ Kot133
Не, это самый скромный, честный, и верный игрок в истории футбола, секта верит...
новость дальше заголовка читать пробовал ?
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Ответ Domian
У спортса какие то тролли уж совсем некудышние) Весь их спектр сводится к двум вещам - шейхи купили, фифа подарила. Платят им что ли мало) Как то мелко, парад шизы)
Так тут все на собственном энтузиазме и шизе базируется)
Но что-то даже для этого случая совсем скудно все с фантазией
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Ответ alexwrangel87
Вот поэтому Барселона после 2015 не выиграла лигу чемпионов. Мисси играл нестабильно, к сожалению в плэйофф лиги чемпионов часто растворялся на поле...
Лео единственный и тащил без него они были не в состоянии из группы выползти
+5
-4
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Но справедливости ради классно Гари Медель посадил выскочку Месси на место в матче Аргентина-Чили
+9
-8
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Зато Де Полю разрешают
+8
-7
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спросите хотя бы Камавингу, которого Дембеле травмировал на треньке
+3
-2
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Бгг, ну ладно ты вечных собачек Месси не признал (Рамос/Пепе), которые каждый матч со злости от безысходности его лупили, но игроков АтМД отмазывать - это бред. О как берегли Лео, аж на 92-й минуте пытались поскорее закончить его пребывание на поле, чтоб не перетрудился🤓 https://youtu.be/cJ8vRdM3dfw?si=24Ay9wn8wHnGhYsQ
https://youtu.be/fRc-5u8z2BE?si=rpsmTKO9C33YKgVJ
Берегли, просто не давали даже прикоснуться к Месси прямой ногой в колено)))
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Ответ Domian
У спортса какие то тролли уж совсем некудышние) Весь их спектр сводится к двум вещам - шейхи купили, фифа подарила. Платят им что ли мало) Как то мелко, парад шизы)
Скоро годовщина, а суставы уже ни к чёрту от ежедневной тряски
+1
-1
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Ответ Syndycate
Зато в душе нашему маленькому Лео думаю доставалось сполна
По-черчесовски?
+1
-1
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Ответ Tristan...
Здесь речь про тренировочный процесс. Очевидно, что во всех командах, в которых есть исключительные игроки, придерживаются такой практике. Играя против английских топ6 в ЛЧ, Месси настрелял 26 или 27 голов
Топовые английские команды не костоломы в отличии от андердогов. Хотя у Месси завидное здоровье, весьма устойчив к травмам. Да и АПЛ сейчас не так суров как раньше.
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Ответ закрыт по беспределу
Зато сам аргентинский гопник любит размахивать руками и кидаться оскорблениями.
Если прикоснулся - контракт расторгнут.
Не похвалил Месси - контракт расторгнут.
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Ответ Mariachi@01
Ну, если вспомнить, как из Барсы Ибрагимовича быстро задвинули, потому что начал затмевать успехи Месси, то это похоже на правду
Ну и чего добился затмевающий Ибра?
Какие большие трофеи выиграл за топы в разных лигах?
Что там по ЗБ, ЗМ?
Может на международном уровне сборную затащил?
Помню Бролин до бронзы ЧМ Швецию довел.
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Ответ Сикарио
Ну люди тоже, если видят на улице собачье говно, стараются не прикасаться к нему.
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