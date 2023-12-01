«Месси – аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему это не болезнь». Рэпер Anuel AA о Лео

Рэпер Anuel AA заявил, что Лионель Месси – аутист.

Пуэрто-риканский исполнитель и лауреат премии Billboard высказался об игроке сборной и «Интер Майами» в подкасте об аутизме. Интервью было дано в апреле, месяце информирования об аутизме, но журналист Тони Эрнандес Пумарехо опубликовал его только сейчас.

«Просто посмотрите на Месси. Месси – аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему я не считаю аутизм болезнью.

Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, – это скромный человек. Так ты узнаешь, насколько он прекрасный человек. Когда видишь, насколько Месси человечен, становится стыдно за себя. С тех пор я старался стать лучше как человек», – сказал рэпер.

Отметим, что нет никаких достоверных данных об аутизме у Месси, выступавшем в ходе карьеры за «Барселону» и «ПСЖ».

Ромарио: «У Месси синдром Аспергера – это легкая форма аутизма»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!