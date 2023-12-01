«Месси – аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему это не болезнь». Рэпер Anuel AA о Лео

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Рэпер Anuel AA заявил, что Лионель Месси – аутист.

Пуэрто-риканский исполнитель и лауреат премии Billboard высказался об игроке сборной Аргентины и «Интер Майами» в подкасте об аутизме. Интервью было дано в апреле, месяце информирования об аутизме, но журналист Тони Эрнандес Пумарехо опубликовал его только сейчас.

«Просто посмотрите на Месси. Месси – аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему я не считаю аутизм болезнью.

Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, – это скромный человек. Так ты узнаешь, насколько он прекрасный человек. Когда видишь, насколько Месси человечен, становится стыдно за себя. С тех пор я старался стать лучше как человек», – сказал рэпер.

Отметим, что нет никаких достоверных данных об аутизме у Месси, выступавшем в ходе карьеры за «Барселону» и «ПСЖ».

Ромарио: «У Месси синдром Аспергера – это легкая форма аутизма»

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86 комментариев
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Такого себе даже Криш не позволял
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Интересно, а аутисты по рождению признают аутистов по призванию (рэперов)? Считают ли их своими?
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Ответ AF007
Называть аутистом человека, который спокойно держится на сцене, всяких мероприятиях, съёмках - расписываться в том, что ты а̶у̶т̶и̶с̶т не знаешь, кто такие аутисты
У аутизма спектр очень широкий. Например Джим Джеффрис аутис, а он стенд ап комик и ведущий
Просто люди, которые буквально краешком цепляют спектр аутизма подают это так, будто у них он на уровне сестры Водяновой или еще хуже
+42
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Ответ Cst Cap
Такого себе даже Криш не позволял
Такое даже фанаты Роналду себе не позволяли
+26
-2
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Какая прекрасная чушь 😂😂😂
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Ответ AF007
Называть аутистом человека, который спокойно держится на сцене, всяких мероприятиях, съёмках - расписываться в том, что ты а̶у̶т̶и̶с̶т не знаешь, кто такие аутисты
Месси только после 30 более-менее стал где-то появляться. А до этого его реально было практически не видно. Его всячески ограждали от общения с прессой. Да даже была документалка про него, там вся команда практически участовала, а его в ней кроме кадров с матчей не было вообще. Ну и да, аутизм по сути не болезнь. Это такое состояние что-ли, его можно купировать, можно даже в какой-то мере перерасти. У меня друг есть такой. В школе/инсте ему было крайне сложно, он после института вообще лет на 5 ушел глубоко в себя и не вылазил из дома вовсе. Потом устроился на работу по удаленке и мал-помалу адаптировался и сейчас без проблем живет, нормально общается. Есть странные моменты в поведении, но в целом абсолютно нормальным стал.
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Называть аутистом человека, который спокойно держится на сцене, всяких мероприятиях, съёмках - расписываться в том, что ты а̶у̶т̶и̶с̶т не знаешь, кто такие аутисты
+31
-17
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Комментатор из интернетика, который смог!
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Ауты хорошо бросал?
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Ответ Madyavchik
У аутизма спектр очень широкий. Например Джим Джеффрис аутис, а он стенд ап комик и ведущий Просто люди, которые буквально краешком цепляют спектр аутизма подают это так, будто у них он на уровне сестры Водяновой или еще хуже
Согласен, музыкант Дэвид Бирн из Talking heads говорил, что у него пограничный синдром Аспергера. Думаю, лёгкие формы аутизма или Аспергера у многих людей. Особенно среди тех, кого раздражает общество и напрягает постоянная нужда общаться с людьми :)
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даже аутисты круче среднестатистических
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Вроде реперы самые главные аутисты
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Аутизм не повод давать ему ЗМы каждый год. Наверно надо просто оставить его в покое.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
дак все знают что у Месси отклонение есть, поэтому он и гений. у него концентрация онли на футбике.
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Ответ Tollie
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С синдромом Дауна путаешь

P.S. спортс, ну емае...)))
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Ответ Оригинальный Ник
Даже стероиды и гормоны роста не сделали из бородатого младенца полноценного человека
Откуда вы такие полноценные вылезаете?
Хейтите , значит любите)
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Ответ Ебздрогыч
Вот набросил так набросил!
Да ладно тебе, обед уже давно, а им жрать нечего (хейтерам)
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аутист это футболист который аут бросает? )
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Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
О , фанатка Месси , никогда не думал что я буду рад видеть тебя и подобных типов)
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Спасибо, что не шизофреник...🤕
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Похвалил так похвалил)))
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Ответ в дамках
А, ну спасибо. Я наверное теперь могу считать себя просвещенным челом. А нет, ещё надо подписаться на него, тогда все - дело в шляпе. Да уж, в какую убогую эпоху мы живём.
Убога или нет, но сец.сети сейчас рулят.
Не буду рассуждать насчет правильности этого , но та же Кардашьян в мире более популярна чем обладатель 3 Оскаров, величайший Актер Дэниел Дей Льюис.
Век интернета и никуда от этого не спрячешься.
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Ответ JENNINGS
Ну да, это не ночевать с Агуэро в одной кровати на сборах)
Сам себе противоречишь - здесь уже свечку не надо держать )
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Ответ JENNINGS
Я натурал, дружище)
Не сомневаюсь пупсик
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Ответ JENNINGS
Гуру, риго и верблюд поддерживают тебя)
Тебя тоже поддержим , только свистни
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Ответ JENNINGS
Свечку держал?
Причем в самом Роналду...))
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Ответ Стахович
Ахах
Сам написал, сам посмеялся. Силен.
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Чувак взял мем из интернета и говорит о нем, как о медицинском факте ) Всегда забавно выходит, когда интернет-культура просачивается в реальную жизнь.
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Ответ Dimitrvs Pxtrovs
Этот исполнитель самый популярный среди испанского и латинского сегмента.Колхозные ваньки со спортса,которые не встают дальше шконки,а кто это?
Далеко не самый, не надо тут)
Его бывшая рвет чарты и берет Грэми)
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Ответ градус ненависти
Как-то коряво и оскорбительно заучит. Что-то вроде: «Криштиану – пидop, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему это не болезнь»
Высокофункциональный аутизм, типа синдрома Аспергера, как у Лео Месси и Альберта Эйнштейна, ни в коем случае не оскорбление. Некоторые специалисты даже не считают это "болезнью" или отклонением от нормы (да и где она, эта норма?). Так, флюктуация, не более.
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Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, – это скромный человек.
...
Это как?
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Спектром аутизма масса. От суперзнаметиости до неспособного простые бытовые действия выполнить и требующего опеки и во взрослом возрасте.
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Репер это тоже диагноз. Сейчас есть ранняя диагностика репа у беременных. Чаще всего рекомендуют аборт.
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Как-то коряво и оскорбительно заучит. Что-то вроде:

«Криштиану – пидop, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему это не болезнь»
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об этом еще Ромарио заявил когда-то, причем отец Месси назвал это клеветой, и сказал, что подаст в суд на бразильца. но до суда, почему-то, так и не дошел
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Судя по комментам, многие не в курсе, что у Месси реально есть такое? Давно же это уже известно. Только в какой-то определённой мере у него этот самый аутизм.
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Ответ Любезный Коссутий
ну всяко поизвестнее Олегов и Верблюдов
Именно по аутизму? Чем он от них отличается?
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Ответ PIT-BUL
этого рейпера придумал спортс ради хайпа 😂
Весьма популярный в США и странах Латинской Америки. Для них ваш Шаман тоже какой то ноунейм придуманный наверное😅
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Ответ в дамках
Впервые слышу за такого рэппера. А вообще все мы знаем что рэпперы всякую дрянь курят. Вот это оно..
Он довольно популярен, более 30 лямов подписоты, дружит с Месси и Луисом Суаресом.
Был у Луиса на дне рождения.
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Впервые слышу за такого рэппера. А вообще все мы знаем что рэпперы всякую дрянь курят. Вот это оно..
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Ответ Рашпель793
Судя по комментам, многие не в курсе, что у Месси реально есть такое? Давно же это уже известно. Только в какой-то определённой мере у него этот самый аутизм.
Это "известно" только от Ромарио. Никакие врачи никогда об этом ничего не говорили.
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Ответ JENNINGS
Ну да, это не ночевать с Агуэро в одной кровати на сборах)
Не ну а что , не на полу же спать
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну Ромарио, конечно, известный специалист по аутизму. Раз сказал, можно верить.
Вообще-то да, у Ромарио дочь с синдромом Дауна, потому его речь и звучала "как бывший профессиональный футболист и отец ребенка с синдромом Дауна, по поводу Лео я могу сказать следующее..."
Помню, как после очередного своего гола Ромарио снял футболку, чтобы показать майку с надписью "у моей дочери синдром Дауна, но для меня она все равно принцесса"
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Ответ JENNINGS
Свечку держал?
ставил!
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Ответ benjamin92
Месси же не виноват, что он аутист. Как и Роналду, что он нетрадиционной ориентации
Свечку держал?
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Этот исполнитель самый популярный среди испанского и латинского сегмента.Колхозные ваньки со спортса,которые не встают дальше шконки,а кто это?
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Вот это номер !
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