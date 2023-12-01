«Месси – аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему это не болезнь». Рэпер Anuel AA о Лео
Рэпер Anuel AA заявил, что Лионель Месси – аутист.
Пуэрто-риканский исполнитель и лауреат премии Billboard высказался об игроке сборной Аргентины и «Интер Майами» в подкасте об аутизме. Интервью было дано в апреле, месяце информирования об аутизме, но журналист Тони Эрнандес Пумарехо опубликовал его только сейчас.
«Просто посмотрите на Месси. Месси – аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему я не считаю аутизм болезнью.
Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, – это скромный человек. Так ты узнаешь, насколько он прекрасный человек. Когда видишь, насколько Месси человечен, становится стыдно за себя. С тех пор я старался стать лучше как человек», – сказал рэпер.
Отметим, что нет никаких достоверных данных об аутизме у Месси, выступавшем в ходе карьеры за «Барселону» и «ПСЖ».
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P.S. спортс, ну емае...)))
Хейтите , значит любите)
Не буду рассуждать насчет правильности этого , но та же Кардашьян в мире более популярна чем обладатель 3 Оскаров, величайший Актер Дэниел Дей Льюис.
Век интернета и никуда от этого не спрячешься.
Его бывшая рвет чарты и берет Грэми)
...
Это как?
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Был у Луиса на дне рождения.
Помню, как после очередного своего гола Ромарио снял футболку, чтобы показать майку с надписью "у моей дочери синдром Дауна, но для меня она все равно принцесса"