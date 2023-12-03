Эрик тен Хаг: «МЮ» хорошо сыграл с «Эвертоном» и «Галатасараем». Когда столько игр за короткий период, качественных матчей меньше»

Эрик тен Хаг убежден, что «МЮ» скоро добьется прогресса.

Вчера « » проиграл « » (0:1) в матче .

– Казалось, что в матчах против « » и даже против « » у «МЮ» получилось сыграть лучше, чем раньше. В чем причина такой неудачи после двух сравнительно хороших выступлений?

– Я поговорю о причинах с моей командой, но мы должны выступать лучше. Как я уже говорил, я уверен, что игроки справятся с этим. Уверен в их стойкости. У них есть характер, чтобы сделать это.

– Вы говорите, что поговорите с командой, но вы просто надеетесь, что ситуация улучшится? Или вы уверены в этом?

– Нет, я не надеюсь. Я уверен. Мы видели хорошие матчи на этой неделе против «Эвертона» и «Галатасарая». Вы хотите, чтобы каждый матч был идеальным. Но «МЮ» столько игр за короткий период, что качественных матчей становится меньше. Теперь нужно исправить ситуацию, – сказал тен Хаг.

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