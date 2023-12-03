Эрик тен Хаг: «МЮ» хорошо сыграл с «Эвертоном» и «Галатасараем». Когда столько игр за короткий период, качественных матчей меньше»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг убежден, что «МЮ» скоро добьется прогресса.

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:1) в матче АПЛ.

– Казалось, что в матчах против «Эвертона» и даже против «Галатасарая» у «МЮ» получилось сыграть лучше, чем раньше. В чем причина такой неудачи после двух сравнительно хороших выступлений?

– Я поговорю о причинах с моей командой, но мы должны выступать лучше. Как я уже говорил, я уверен, что игроки справятся с этим. Уверен в их стойкости. У них есть характер, чтобы сделать это.

– Вы говорите, что поговорите с командой, но вы просто надеетесь, что ситуация улучшится? Или вы уверены в этом?

– Нет, я не надеюсь. Я уверен. Мы видели хорошие матчи на этой неделе против «Эвертона» и «Галатасарая». Вы хотите, чтобы каждый матч был идеальным. Но «МЮ» столько игр за короткий период, что качественных матчей становится меньше. Теперь нужно исправить ситуацию, – сказал тен Хаг.

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24 комментария
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У Ньюкасла куча травмированных и последние игры с Челси, ПСЖ и МЮ и что-то Хау не ноет, а выходит и выигрывает. Возможно потому, что он тренер а не админ паблика пацанских цитат в вк
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Короче со временем стало понятно, что Роналду был абсолютно прав по всем пунктам в своём интервью. Можно сколько угодно пенять ему на нарциссизм и прочее, но он (в отличие от ЭТХ) - профессионал высочайшего класса и видел, что МЮ на тот момент реально летел в пропасть.
+28
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+28
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А что, у тех кому вы влетаете в АПЛ игр меньше?
+15
0
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Люди бы возможно приняли бы эту отмазку, если бы МЮ играл не с Ньюкаслом, у которого был тяжелейший и психологически ужаснейший матч с ПСЖ в середине недели. Голландский физрук совсем берега попутал, это плевок в лицо болельщиков МЮ, а не комментарий, и уже не первый такой плевок.
+7
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Ответ Vikeif
А что, у тех кому вы влетаете в АПЛ игр меньше?
да у всех примерно одинаковый график. Касл ещё и с Парижем играл на неделе. а не с помоями из *урции.
+6
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качественных игр МЮ в этом сезоне было ровно 0. и график тут совершенно не причем. У конкурентов графики аналогичные
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Просто замолчи..
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Ну так иди тренируй в Медиалигу, там матчей немного
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Тен Хаг вместо того, чтобы тренировать, придумывает отмазки. Лучше бы тренировал, потому что отмазки у него никудышные. Отмазки уровня школьника про съеденную домашку
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Если игру с Галатасараем считать хорошей (всю, а не первые 20 минут), то вопросов нет
Был футбол ниже уровня ФНЛ даже, давно такого не видел
Команды в принципе не возвращались в защиту, и центра поля не было от слова совсем
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Ответ Иван Иванов
Мне сейчас наверное настанет минусов, но очень хочется заметить, что когда-то так набрасывались на Артету. Результат всем известен.
Артета при всем этом как-то экспериментировал и пытался что-то выстроить в игре. Трудно представить, чтобы Рэшфорд в нынешнем состоянии и Антони, к примеру, у него стабильно выходили на поле в каждом матче. Да и Райя в команде появился при том, что Рамсдейл по паре мячей за игру в свои ворота не забрасывал.
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«Но теперь нужно исправить ситуацию». Он что изменит календарь игр для мю?! По идее может, слитая ЛЧ, слитые кубки и бац, у тебя игры раз в неделю! Вот тогда мы и посмотрим, поможет ли этот чудо план.
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Ну да, твоя же команда — единственная, которая играет столько игр за такой короткий период...
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в голос с видео про депутата. его пиар команда удаляет подобные видосы с ютуба постоянно

https://www.veed.io/view/70f2beae-6eed-4e99-bf2b-9b9cb58fc2f4?panel=share
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Ответ Nickolay Lyskov
Артета при всем этом как-то экспериментировал и пытался что-то выстроить в игре. Трудно представить, чтобы Рэшфорд в нынешнем состоянии и Антони, к примеру, у него стабильно выходили на поле в каждом матче. Да и Райя в команде появился при том, что Рамсдейл по паре мячей за игру в свои ворота не забрасывал.
Так а что сделать если Рэшфорд сыграл уже везде в атакующих позициях и все равно не приносит результативных действий? Только банка, а в МЮ самых высокооплачиваемых тяжело на банку усаживать
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Самоирония это прекрасно
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Карты вечно тасуются,
И в какой-нибудь раз,
В мире все образуется,
Но, наверное, без нас...
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У него привозила жёсткий в рамке, а он на что только не жалуется, только не на них)
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Когда я сказал про тенхаг то что он физрук всё меня минусы кидали а сейчас вижу что люди очнулись
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Да и вообще МЮ в полном порядке! Любо дорого смотреть на этот прекрасный футбол от голландского специалиста высшего уровня!
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Ответ Дима Берин
Может быть он был прав в интервью, но он был абсолютно не прав давая его. Это не профессионально! Он может считать, что тенхаг и клуб не профи, но при этом не должен опускаться до их непрофессионального уровня. Разве не так?
Он его дал вынужденно, так как даже после нескольких встреч с тренером и руководством его продолжали удерживать в клубе и не давали расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, если другие методы воздействия уже не помогают добиться понимания от напыщенного тренера и руководства
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Ответ Will Turner
Так а что сделать если Рэшфорд сыграл уже везде в атакующих позициях и все равно не приносит результативных действий? Только банка, а в МЮ самых высокооплачиваемых тяжело на банку усаживать
С кем-то у Хага это получается, а с кем-то, внезапно, нет? Или у Санчо зп, как у игроков Лутона? Понятное дело, что качественных игроков на замену не сказать, что есть. Но кто ж их всех покупал-набирал? У тебя команда не играет и не дает результат со стомиллиоными бездарями, так дай ты поиграть Пельистри, Ганнибалу, еще кого из молодежки поднабери. Да, возможно, результат лучше не будет, но и хуже тоже (куда еще хуже-то?), а молодые пацаны хоть начнут мяском обрастать и опыта набираться.
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