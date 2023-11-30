Скоулз об интервью Бруну с критикой партнеров: «Он сам дважды глупо сфолил, и это привело к двум голам»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Бруну Фернандеш Футбол

Пол Скоулз раскритиковал Бруну Фернандеша за интервью после 3:3 с «Галатасараем».

После матча группового этапа Лиги чемпионов капитан «Манчестер Юнайтед» сказал, что команда пропустила «по-настоящему плохие голы» и посетовал на слабую реализацию: «В конце матча у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции».

«В этом интервью он высказался об ошибках, но он сам допустил две серьезные ошибки, совершив два глупых фола, которые привели к двум голам.

Вся команда, включая Бруну Фернандеша как капитана, должна взять на себя ответственность. Это была игра, которую они должны были выигрывать. Они просто не могут играть на ноль – защита разбросана повсюду, вратарь допускает ошибки, Бруну дарит дешевые штрафные.

Каждый раз это все лишь усложняет игру для них. Им это не нужно», – сказал Скоулз в эфире TNT Sports.

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30 комментариев
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Это просто лютейший бред, оба гола вратарские, хотя бы один Онана мог бы потащить и фолы тут не причем, таких штрафных за матч может быть 2-3 - и что это как пенальти теперь?
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Ответ Алекс Мелкумян
Это просто лютейший бред, оба гола вратарские, хотя бы один Онана мог бы потащить и фолы тут не причем, таких штрафных за матч может быть 2-3 - и что это как пенальти теперь?
таки да. в случае с первым голом, половина местных юзеров лучше бы Онаны стенку выставили.
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Ответ Алекс Мелкумян
Это просто лютейший бред, оба гола вратарские, хотя бы один Онана мог бы потащить и фолы тут не причем, таких штрафных за матч может быть 2-3 - и что это как пенальти теперь?
Согласен, штрафные были не сложные. Да и 3 гол Сарая на совести Онаны, потерял ближний угол ворот
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В матче был момент когда Бруну в очередной раз сфолил заплетя ноги откровенно сопернику со спины и всем видом показал, что он очень удивлен и там не было фола)). просто актер. Вот очень крутой игрок конечно, но эти мерзкие его выходки во всех аспектах, просто не дают радоваться за его игру.
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Ответ Kahn01
Да потому что это не капитан, в нем лидерства и мужества меньше чем в мизинце Роя Кина и Эрика Кантона
Включаешь матч МЮ и капитан команды к 30 минуте делает жалостливое лицо и весь матч бегает со слезами на глазах в надеждах, что слёзы помогут) «боец» одним словом)
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Что за бред? Вся вина на в первых двух голах на Онане, даже третий гол был пропущен в ближний угол
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Выпустите турка уже посмотреть хоть на него, говорят он неплох, Онана пора посидеть на банке
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Ответ Man United 1887
Выпустите турка уже посмотреть хоть на него, говорят он неплох, Онана пора посидеть на банке
в кубках ЛЧ или в ЛЕ надо давать шансы второму вратарю. Помню как Оле сульшер всю лиги Европы ставил на ворота Ромеро, а вот в финале почему-то поставил дехеа! И мы проиграли финал. Это конечно было Овер Мега недоверие со стороны тренера к Ромеро. Но я помню что Ромеро очень хорошо тащил в том сезоне.
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Ответ Виталий Ан
В матче был момент когда Бруну в очередной раз сфолил заплетя ноги откровенно сопернику со спины и всем видом показал, что он очень удивлен и там не было фола)). просто актер. Вот очень крутой игрок конечно, но эти мерзкие его выходки во всех аспектах, просто не дают радоваться за его игру.
Ну там он еле еле коснулся одной ноги, что на повторе тяжело было даже увидеть (там соперник не хуже самого Бруну симулянт), но вообще он сразу начал на партнеров орать. Его там не должно было в принципе быть. Где собственно профильные игроки были, что Бруну пришлось подстраховывать у штрафной партнеров.
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Ответ Любезный Коссутий
таки да. в случае с первым голом, половина местных юзеров лучше бы Онаны стенку выставили.
Уже пора турка выпускать, или Хитона, да хоть кого, чтобы у Онаны яйца от конкуренции зачесались так сказать. А то эти косяки это уже не дело, он явно расхлябан сейчас. Вон в Интере его ж ротировали с Хандановичем и нормально было.
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Да потому что это не капитан, в нем лидерства и мужества меньше чем в мизинце Роя Кина и Эрика Кантона
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Ответ Любезный Коссутий
таки да. в случае с первым голом, половина местных юзеров лучше бы Онаны стенку выставили.
стенку он сиавил нормально только непонятно куда сам побежал он
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Бруно абсолютный топ игрок. Мог решать исход матча если бы Онана взял один из игровых моментов которые берут 99% вратарей. А до этого Бруно индивидуально несколько раз принёс победу.
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Скоулз один из самых адекватных экспертов,но блин,ведь в первом случае Бруно фолил,потому что Амрабат потерял позицию и ничего не оставалось больше делать. Команда забили 3 мяча и вела 3:1. Но после такого привоза,они напряглись,разумеется,т.к. было видно,что он нестабилен,легкие мячи из рук вылетали.
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Ответ Любезный Коссутий
таки да. в случае с первым голом, половина местных юзеров лучше бы Онаны стенку выставили.
как же ты прав!
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10Хаг только сейчас узнал что у МЮ проблемы со стандартными подожениями???? И вообще что все это время делает в клубе Эрик Рамси?
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А вообще эта точка для штрафных какая-то заколдованная. Сколько мы туфты пропустили того угла штрафной за прошлые годы...
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Первый штрафной – провал опорки. Где были Мактом и Акробат одному богу известно. Хотя фолить всё же было необязательно.
А вот во втором да, зря Бруну ноги заплел игроку у своей штрафной и чуть не получил вторую ЖК.
Онана накосячил(если что, чя не защищаю его: в ЛЧ камерунец настоящая Черная Дыра и на Баварию должен выходить турок и никак иначе) но и Бруну не святой( хотя любого другого даже за один такой фол у нас бы съели с гвном). Как и остальные полузащитники(Амрабат, Мактом, Майну) и Люк Шоу который только после травмы и играет как тюфяк. Левого фланга у нас сегодня просто не было, турки бегали там как дома.
К атаке тоже претензии: в последние минут 10-15 Сарай сдох и бросил защищаться, но игроки МЮ доходили до штрафной и лупили издалека (тренерская установка?) точно мимо ворот, когда можно было(и нужно было) отдавать пас. Я всё понимаю, дождь, вседела, но установка не сыграла.
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Ответ Erakha
Согласен, штрафные были не сложные. Да и 3 гол Сарая на совести Онаны, потерял ближний угол ворот
Чушь про третий гол. Вратари не должны в этой ситуации тупо стоять в ближнем, открыв все ворота для удара в дальний. Там удар как из пращи в девятку с подъема со второго касания после крутейшего паса. Там просто атака турков так быстро дошла до ворот, что Онане пришлось резко смещаться к ближнему. Но по сути он стоял нормально. Просто удар слишком крутой.
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Ответ mj23.net
Чушь про третий гол. Вратари не должны в этой ситуации тупо стоять в ближнем, открыв все ворота для удара в дальний. Там удар как из пращи в девятку с подъема со второго касания после крутейшего паса. Там просто атака турков так быстро дошла до ворот, что Онане пришлось резко смещаться к ближнему. Но по сути он стоял нормально. Просто удар слишком крутой.
Онана потерял ворота это факт. Здесь не говорится что он должен стоять у ближней штанги и ждать удара. Даже некоторые футбольные эксперты отметили что он мог бы взять этот удар.
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хорош уже! если бы не было Грязного и Плачущего Бруно МЮ уже в зоне вылета давно плавал. посмотреть на статистику последних 3-х сезонов он практически одит тянет этот клуб.
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первый фол он совершил, потому что Мактоминей на другом конце поля, в атаке, сделал не ему передачу, а в центр штрафной, где мяч перехватили и убежали в контратаку, а второй фол - Зиеш очень классно обыграл его движением корпуса и он по инерции сфолил
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Ответ Виталий Ан
В матче был момент когда Бруну в очередной раз сфолил заплетя ноги откровенно сопернику со спины и всем видом показал, что он очень удивлен и там не было фола)). просто актер. Вот очень крутой игрок конечно, но эти мерзкие его выходки во всех аспектах, просто не дают радоваться за его игру.
как ты футбол то смотришь?спиной что ли?Посмотри еще раз этот момент ,когда Бруно заплел ноги ,ему дали желтую и он махал руками опорникам,что они все оказались выше него и ему пришлось фолить.
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Ответ Waititi
Истинный капитан не критикует партнеров на публику, позорище.
Истинный капитан молча пьет чай в горящем доме, как собака из мема?
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