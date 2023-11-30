Скоулз об интервью Бруну с критикой партнеров: «Он сам дважды глупо сфолил, и это привело к двум голам»

Пол Скоулз раскритиковал Бруну Фернандеша за интервью после 3:3 с «Галатасараем».

После матча группового этапа чемпионов капитан « » сказал, что команда пропустила «по-настоящему плохие голы» и посетовал на слабую реализацию: «В конце матча у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции».

«В этом интервью он высказался об ошибках, но он сам допустил две серьезные ошибки, совершив два глупых фола, которые привели к двум голам.

Вся команда, включая как капитана, должна взять на себя ответственность. Это была игра, которую они должны были выигрывать. Они просто не могут играть на ноль – защита разбросана повсюду, вратарь допускает ошибки, Бруну дарит дешевые штрафные.

Каждый раз это все лишь усложняет игру для них. Им это не нужно», – сказал в эфире TNT Sports.

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