Скоулз об интервью Бруну с критикой партнеров: «Он сам дважды глупо сфолил, и это привело к двум голам»
Пол Скоулз раскритиковал Бруну Фернандеша за интервью после 3:3 с «Галатасараем».
После матча группового этапа Лиги чемпионов капитан «Манчестер Юнайтед» сказал, что команда пропустила «по-настоящему плохие голы» и посетовал на слабую реализацию: «В конце матча у нас было четыре момента. Нужно поднимать голову и искать партнеров, которые находятся в лучшей позиции».
«В этом интервью он высказался об ошибках, но он сам допустил две серьезные ошибки, совершив два глупых фола, которые привели к двум голам.
Вся команда, включая Бруну Фернандеша как капитана, должна взять на себя ответственность. Это была игра, которую они должны были выигрывать. Они просто не могут играть на ноль – защита разбросана повсюду, вратарь допускает ошибки, Бруну дарит дешевые штрафные.
Каждый раз это все лишь усложняет игру для них. Им это не нужно», – сказал Скоулз в эфире TNT Sports.
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А вот во втором да, зря Бруну ноги заплел игроку у своей штрафной и чуть не получил вторую ЖК.
Онана накосячил(если что, чя не защищаю его: в ЛЧ камерунец настоящая Черная Дыра и на Баварию должен выходить турок и никак иначе) но и Бруну не святой( хотя любого другого даже за один такой фол у нас бы съели с гвном). Как и остальные полузащитники(Амрабат, Мактом, Майну) и Люк Шоу который только после травмы и играет как тюфяк. Левого фланга у нас сегодня просто не было, турки бегали там как дома.
К атаке тоже претензии: в последние минут 10-15 Сарай сдох и бросил защищаться, но игроки МЮ доходили до штрафной и лупили издалека (тренерская установка?) точно мимо ворот, когда можно было(и нужно было) отдавать пас. Я всё понимаю, дождь, вседела, но установка не сыграла.