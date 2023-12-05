Чалов о ЦСКА: «Команда может бороться за чемпионство в этом сезоне. Потенциал такой есть, по крайней мере»
Федор Чалов сказал, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство.
После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 28 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 баллов.
– Этот сезон сильно отличается от прошлого?
– Абсолютно всем. Некоторые ребята ушли, другие – пришли надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов.
– Бороться за чемпионство?
– В том числе – бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть, – сказал нападающий армейцев.
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Но потери очков в последние минуты в разных матчах первой половины сезона отбрасывают ЦСКА от такой возможности на данный момент: если бы выиграли у Зенита, Спартака и Факела, где пропускали уже в добавленное время, то по очкам были бы вторые и отставали на одно от Краснодара.
А сейчас имеем то, что имеем, ждем матча с Краснодаром и надеемся уйти на перерыв в хорошем настроении )
Но верится с трудом)