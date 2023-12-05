Чалов о ЦСКА: «Команда может бороться за чемпионство в этом сезоне. Потенциал такой есть, по крайней мере»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Федор Чалов сказал, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство.

После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 28 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 баллов.

– Этот сезон сильно отличается от прошлого?

– Абсолютно всем. Некоторые ребята ушли, другие – пришли надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов.

– Бороться за чемпионство?

– В том числе – бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть, – сказал нападающий армейцев. 

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12 комментариев
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Это, конечно, было бы невероятно здорово.

Но потери очков в последние минуты в разных матчах первой половины сезона отбрасывают ЦСКА от такой возможности на данный момент: если бы выиграли у Зенита, Спартака и Факела, где пропускали уже в добавленное время, то по очкам были бы вторые и отставали на одно от Краснодара.

А сейчас имеем то, что имеем, ждем матча с Краснодаром и надеемся уйти на перерыв в хорошем настроении )
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Если только за чемпионство по количеству ничьих
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Удивительно,что с такой игрой ЦСКА идет пятым! Не понимаю о каком чемпионстве идет речь?
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Матч прошлого тура с Динамо наглядно показал, что о чемпионстве думать не стоит. Когда противник меняет тактику и усиливает игру, ответить нечем в прямом смысле этого слова.
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Весной журавли прилетают. Не забудьте синичку из клетки выпустить .И всё будет ..первое место.
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Если набрать в оставшихся 13 матчах 32 очка, шансы есть.
Но верится с трудом)
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Ответ Данил Кублицкий
Тарасовские из года год бороться за чемпионство, и каждый об этом говорит…. Чалов, не уподобляйся этим футболистишкам , не будь свиньей !!!
Спартак самый великий клуб страны,за,что ему бороться ещё?
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Ответ Spartakus1984
Спартак самый великий клуб страны,за,что ему бороться ещё?
В чем величие?
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