Чалов о ЦСКА: «Команда может бороться за чемпионство в этом сезоне. Потенциал такой есть, по крайней мере»

Федор Чалов сказал, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство.

После 17 туров занимает 5-е место в таблице Мир с 28 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 баллов.

– Этот сезон сильно отличается от прошлого?

– Абсолютно всем. Некоторые ребята ушли, другие – пришли надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у этой команды есть. Я уверен, что она может добиться больших результатов.

– Бороться за чемпионство?

– В том числе – бороться за чемпионство в этом сезоне. По крайней мере, потенциал такой есть, – сказал нападающий армейцев.

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