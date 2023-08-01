Чалов о трех пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ахматом»: «Все были назначены по делу»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Федор Чалов поделился мнением о судействе в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Игра 2-го тура Мир РПЛ закончилась победой москвичей со счетом 3:2. Все голы были забиты с пенальти, Чалов сделал хет-трик. 

– Хет‑трик с пенальти не менее ценен, чем хет‑трик с игры?

– Честно говоря, это немного другое, но не менее приятно. Забить три мяча всегда очень круто.

– Как реагировали на такое количество пенальти в матче?

– Такое в моей карьере впервые. Если честно, все пенальти в ворота «Ахмата» были назначены по делу.

– А в ворота ЦСКА?

– Сложные моменты. Если говорить про первый пенальти в наши ворота, то да – там было нарушение правил, но если отмотать этот эпизод на несколько секунд, то можно заметить фол со стороны соперника, поэтому сложно. По второму пенальти вообще большие вопросы, уверен, эти споры будут продолжаться очень долго, – сказал нападающий ЦСКА.

Главным арбитром матча «Ахмат» – ЦСКА был Владислав Безбородов. 

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8 комментариев

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Nogoi89
ну, при желании, можно в каждом матче 3 пенальти ставить, и формально найти основания для этого.
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Александр Колосов
Интереснее было бы услышать представителей Терека, считают ли они справедливыми три пенальти в ворота ЦСКА
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Мукунку хороший
Фуу.. ну тогда всё.. вопросов нет))
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Karel
".. у нас разведчики, а у них шпионы.."

Чалов бил пенальти как разведчик. Хороший то есть, правильные пенальти бил.
В прошлом сезоне еще двое, кроме Чалова, в ЦСКА пенальти били. Оказались "иудами".
Теперь бить будет только Чалов. Кстати, отлично бьёт, это еще в сборной его партнеры отмечали, на тренировках.

В прошлом сезоне Чалов 6 пенальти забил, 4 двое других.
Теперь этот десяток-полтора пенальти за сезон будет уже чисто за Чаловым.
Скорее всего, станет лучшим бомбардиром РПЛ.
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llolishe
Судья спас Цоску от зоны вылета
Но надолго ли?
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Спартак сила
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интересно сказал бы такое Чалов
когда им такие три пенки поставили
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