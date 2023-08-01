Чалов о трех пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ахматом»: «Все были назначены по делу»

Федор Чалов поделился мнением о судействе в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Игра 2-го тура Мир закончилась победой москвичей со счетом 3:2. Все голы были забиты с пенальти, сделал хет-трик.

– Хет‑трик с пенальти не менее ценен, чем хет‑трик с игры?

– Честно говоря, это немного другое, но не менее приятно. Забить три мяча всегда очень круто.

– Как реагировали на такое количество пенальти в матче?

– Такое в моей карьере впервые. Если честно, все пенальти в ворота «Ахмата» были назначены по делу.

– А в ворота ЦСКА?

– Сложные моменты. Если говорить про первый пенальти в наши ворота, то да – там было нарушение правил, но если отмотать этот эпизод на несколько секунд, то можно заметить фол со стороны соперника, поэтому сложно. По второму пенальти вообще большие вопросы, уверен, эти споры будут продолжаться очень долго, – сказал нападающий ЦСКА.

Главным арбитром матча « » – был Владислав Безбородов.