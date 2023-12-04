Зиньковский о системе «весна-осень»: «Заканчивали в конце ноября – разницы никакой, по сути. В Грозном, Сочи и Краснодаре хорошая погода, в Питере крыша есть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат стадионы Антон Зиньковский календарь Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский не видит преимуществ в системе «весна-осень».

Сейчас в Мир РПЛ команды играют по системе «осень-весна». В связи с матчами в мороз и снегопад возникла дискуссия о том, чтобы вернуться к старой системе.

«Да, читал об этом. Заканчивали в конце ноября – по сути, разницы никакой. Тут вопрос в последних двух турах и все.

В Грозном хорошая погода, в Сочи, в Краснодаре – тоже. В Питере крыша есть.

В остальных городах, конечно же, снег, но это нормально для декабря», – сказал полузащитник «Спартака».

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20 комментариев
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Вполне адекватные вещи говорит парень, но не ему принимать решения, к сожалению
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Ответ Вячеслав Припузов
Он прав, нужно оставить все как есть в графике международных встреч, иначе нормальные легионеры сборники сбегут и новые не приедут ни за какие деньги. Другое дело игры второго круга нужно проводить с весны, 15 тур в нормальных условиях заканчивался...
Действительно, ведь 15 лет назад к нам легионеры вообще не ехали, а сейчас у нас просто мировая элита футбола собралась на ПМЖ приехать.
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Заканчивать надо в конце октября - начале ноября, играть чаще, но зато в нормальных условиях.
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Ответ NIK7478
Конец ноября и 10 декабря - нет разницы?!
Обычно заканчивали в начале ноября, тем более сейчас когда ни сборной ни ЕК
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Ответ Вячеслав Припузов
Не нужно передергивать, на осень - весну переходили исключительно под еврокубки, под которые подстраиваются все игры сборных
Под какие нахрен еврокубки? При весна-осень десятилетиями прекрасно играли и это никак не мешало успешно играть в еврокубках. При СССР наш чемпионат одно время был даже вторым в таблице коэфицинтов УЕФА. В российский период наши клубы выиграли три еврокубка, РПЛ шла сразу за Топ-5.

А какие успехи после перехода на осень-весна? Где прорыв в еврокубках?
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Не переведут назад, ибо это означает признать, что они уже 14 лет тут занимались ерундой, а не развитием спорта(хотя это так и есть). Логика их проста: "вам стадионы построили? Вот играйте и не вякайте". А пойти на поводу у общества - значит показать слабость. Fan ID не уберут и это тоже не изменят.
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Конец ноября и 10 декабря - нет разницы?!
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То я"ца на морозе отпадают, то от 35-градусной жары "умирают". Лузерам всегда что-то мешает, заметьте.
А стоит выиграть, то все у них нормально, мол условия одинаковые для обеих строн и т.д и т.п.
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Ответ Nicolas Erfe
Не переведут назад, ибо это означает признать, что они уже 14 лет тут занимались ерундой, а не развитием спорта(хотя это так и есть). Логика их проста: "вам стадионы построили? Вот играйте и не вякайте". А пойти на поводу у общества - значит показать слабость. Fan ID не уберут и это тоже не изменят.
Да это не было развитием спорта. Изначально это было для того, чтобы в еврокубках участвовали команды, которые нормально играют в данный момент, а не год назад. Раньше заканчивали в ноябре, ЕК начинались в следующем августе-сентябре, когда многие попавшие туда команды уже развалиться успевали.
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Раньше постоянно в снег играли и на весна осень. Никто не жаловался. В Европе тоже в снег играют периодически зимой - никаких жалоб. В Англии постоянно в ливень играют - молчат. У нас уж чрезмерно нежные стали, как по мне. У нас дети 10-11 лет играют зимой первенство города по сугробам в -20 и слова не говорят. Идут и играют. Да еще как. Люто дорого смотреть. Там такая самоотдача - закачаешься
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Конечно не видит. Кто ж теперь откажется от двух каникул в году, три месяца зимой и два летом? Такой лафы ни у кого в мире нет.
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Зиньковский понимает вещи, которые 20 лет не могут дойти до всех руководителей нашего футбола.
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да, в Питере - крыша есть, это точно
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Ответ Nicolas Erfe
Действительно, ведь 15 лет назад к нам легионеры вообще не ехали, а сейчас у нас просто мировая элита футбола собралась на ПМЖ приехать.
Не нужно передергивать, на осень - весну переходили исключительно под еврокубки, под которые подстраиваются все игры сборных
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Ответ Вячеслав Припузов
Не нужно передергивать, на осень - весну переходили исключительно под еврокубки, под которые подстраиваются все игры сборных
На осень весну переходили не из-за еврокубков, а чтобы синхронизировать трансферные окна.
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Ответ Nicolas Erfe
Не переведут назад, ибо это означает признать, что они уже 14 лет тут занимались ерундой, а не развитием спорта(хотя это так и есть). Логика их проста: "вам стадионы построили? Вот играйте и не вякайте". А пойти на поводу у общества - значит показать слабость. Fan ID не уберут и это тоже не изменят.
Дак и не нужно возвращать. Просто надо календарь нормально составить.
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Ответ NIK7478
Конец ноября и 10 декабря - нет разницы?!
нет разницы, две недели не показатель
меня долго мучает вопрос, почему наши футбольные чинуши не могут составлять календарь так, чтобы последние туры игрались в южных городах? миллион проблем бы решили
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