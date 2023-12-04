Зиньковский о системе «весна-осень»: «Заканчивали в конце ноября – разницы никакой, по сути. В Грозном, Сочи и Краснодаре хорошая погода, в Питере крыша есть»

Антон Зиньковский не видит преимуществ в системе «весна-осень».

Сейчас в Мир команды играют по системе «осень-весна». В связи с матчами в мороз и снегопад возникла дискуссия о том, чтобы вернуться к старой системе.

«Да, читал об этом. Заканчивали в конце ноября – по сути, разницы никакой. Тут вопрос в последних двух турах и все.

В Грозном хорошая погода, в Сочи, в Краснодаре – тоже. В Питере крыша есть.

В остальных городах, конечно же, снег, но это нормально для декабря», – сказал полузащитник « ».

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