Мостовой об Абаскале: «Кто о нем слышал до назначения в «Спартак»? Человек никогда не был футболистом. Обо мне люди в Испании больше знают, чем о нем»

Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля.

В 17-м туре Мир « » уступил «Ахмату» – 1:2. Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали. Обо мне люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все.

Сколько это будет продолжаться? Мне это уже не интересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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