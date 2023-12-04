Мостовой об Абаскале: «Кто о нем слышал до назначения в «Спартак»? Человек никогда не был футболистом. Обо мне люди в Испании больше знают, чем о нем»
Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля.
В 17-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Ахмату» – 1:2. Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали. Обо мне люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все.
Сколько это будет продолжаться? Мне это уже не интересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Журналист: Но вы сами позвонили
Мостовой: Все пока)))
«Мне не интересно это обсуждать, 5 минут о нем не говорю, потом снова заинтересуюсь».
Или старую по второму кругу запостили?
Или у меня дежа вю?
Как же он надоел🥴