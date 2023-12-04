Мостовой об Абаскале: «Кто о нем слышал до назначения в «Спартак»? Человек никогда не был футболистом. Обо мне люди в Испании больше знают, чем о нем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля.

В 17-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Ахмату» – 1:2. Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. 

«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали. Обо мне люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все.

Сколько это будет продолжаться? Мне это уже не интересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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30 комментариев
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Задолбал уже.
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Ответ dmtrlebedeff
Ну не может человек каждый день нести одну и ту же ахинею! Я уже перестаю верить, что это действительно Мостовой говорит. Похоже это какая-то нейросеть генерирует 🤔
MostGPT
+22
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Ну не может человек каждый день нести одну и ту же ахинею! Я уже перестаю верить, что это действительно Мостовой говорит. Похоже это какая-то нейросеть генерирует 🤔
+21
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мне уже надоело обсуждать но я буду обсуждать 😁
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Есть фильм день сурка, а это "День Санька". Каждый день одно и тоже.
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с Мостовым давно всё понятно, покажите журналиста который ему постоянно звонит и вопросы о Абаскале задаёт, что за гигант мысли и отец спортивной журналистики России, спортс должен знать этого героя который генерирует трафик
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Ответ Илнур Кара
мне уже надоело обсуждать но я буду обсуждать 😁
Мостовой: Мне надоело обсуждать
Журналист: Но вы сами позвонили
Мостовой: Все пока)))
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Мост пребывает в дне сурка, не иначе!
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Ответ dmtrlebedeff
Ну не может человек каждый день нести одну и ту же ахинею! Я уже перестаю верить, что это действительно Мостовой говорит. Похоже это какая-то нейросеть генерирует 🤔
она потом и тренировать будет по ходу
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Спортс одно и то же интервью Мостового публикует?
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Ответ dmtrlebedeff
Ну не может человек каждый день нести одну и ту же ахинею! Я уже перестаю верить, что это действительно Мостовой говорит. Похоже это какая-то нейросеть генерирует 🤔
А Спортс публикует… просто уже одно и тоже в плане текста.. Уже не смешно и неинтересно..
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Ответ Илнур Кара
мне уже надоело обсуждать но я буду обсуждать 😁
Ни разу не надоело, такого карикатурного персонажа не из госструктур у нас ещё поискать надо) те хоть за деньги и высокие посты чушь несут, а этот от чистого сердца
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Конченый.
«Мне не интересно это обсуждать, 5 минут о нем не говорю, потом снова заинтересуюсь».
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Дальше что??? Сотый раз одну и ту же пургу несёшь. Попроси чтобы контекст изменили, если сам не в состоянии. И этот человек собирается тренировать? У него фантазия отсутствует полностью. Он даже упражнения не сможет придумать.
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Ну наконец, а то я уже переживать стал, вдруг Царь приболел и не сможет выдать очередной нетривиальный комментарий.
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Боялся, что с ним что-то случилось, долго не высказывал ничего про толчок Абаскаля) так и знал, что тирада будет про "не играл в футбол"
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Это разве свежая новость?
Или старую по второму кругу запостили?
Или у меня дежа вю?
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разбудите меня через сто лет и спросите, что делает Мостовой и я скажу, что продолжает рассказывать как Абаскаль не играл в футбол.
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Перспективная ветка, зайду попозже
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очень много *Я Я Я *
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Поспал, поел, напукал в воздух. Вот житуха. 😂😂😂
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Меня люди знают!
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Александр, вы повторяетесь)
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Как же он легко троллится)
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Уважаемый Алексей Белоус......оставьте старика в покое и перестаньте ему звонить и задавать вопросы про Абаскаля....дайте ему уже выпить свои таблетки!
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Блииииииин🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Как же он надоел🥴
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весь спорцру держится на вью сего героя...
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Это как не смешная шутка, которую без конца повторять, а она абсолютно тупая и не смешная совершенно... но в какой-то момент доходит до кринжатины и становится дико смешно)) Так же и Мостовой решил не качеством, а количеством идентичных глупых комментариев добиться результата, только наоборот, сперва было весело, а теперь уже че т не очень))
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Опять проспался
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